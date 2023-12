PJ Tucker sobre o Clippers: “Não há bolas de basquete suficientes para este time”

PJ Tucker deu uma declaração emblemática sobre o time do Los Angeles Clippers. Em entrevista para Sam Amick, do portal The Athletic, o ala-pivô de 38 anos falou rapidamente sobre o quarteto de astros da equipe. O Clippers, hoje, tem James Harden, Russell Westbrook, Paul George e Kawhi Leonard. Ou seja, quatro atletas que são protagonistas em grande parte de suas carreiras.

“Não há bolas de basquete suficientes para este time”, resumiu o veterano.

O fato de ter quatro futuros membros do Hall da Fama pode ser uma dádiva, mas também um problema. Afinal, os astros estão acostumados a terem a bola nas mãos. Desse modo, para o time encaixar, eles precisam se adaptar. O próprio técnico do Clippers, Tyronn Lue, concorda que o desafio é grande.

“É difícil dizer a quatro futuros jogadores de Hall da Fama para atuarem de forma diferente quando eles estão nisso há tanto tempo. Tem sido muito difícil. Mas eu fui feito para isso. Eu amo este time. É meu trabalho, assim como dos nossos quatro caras, descobrir como fazer isso funcionar”, afirmou Lue.

O detalhe é que PJ Tucker, que veio para o Clippers na troca com o Philadelphia 76ers, ficou zerado nos últimos nove jogos do time. No período, ele jogou 76 minutos. Ou seja, uma média inferior a dez minutos por jogo. Mas, nos últimos três duelos, ele perdeu lugar na rotação.

O início do quarteto do Clippers foi ruim, com uma sequência de cinco derrotas. No entanto, o time melhorou de rendimento. Assim, venceu seis das nove partidas seguintes. No último sábado, por exemplo, a equipe angelina conseguiu uma virada incrível sobre o Golden State Warriors. Afinal, tirou uma diferença de 22 pontos e venceu por 113 a 112.

Mas, para o time começar a render, um dos astros abriu mão da vaidade. Westbrook pediu a Lue para vir do banco de reservas. Portanto, o ex-MVP da NBA pensou no bem da equipe. Desde então, o armador tem uma média de apenas 22 minutos por jogo.

A decisão do astro repercutiu muito bem ao redor da liga. Westbrook foi muito elogiado, por exemplo, pelo analista da TNT e histórico ex-jogador, Charles Barkley.

“Esse cara é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Um grande aplauso para Westbrook. Tomar uma decisão como essa não é para qualquer um. É necessário ter muita coragem, especialmente quando se é um MVP e futuro Hall da Fama. Ter a noção e a confiança de dizer que vai sair do banco porque a coisa toda não está funcionando é muito grande. Um grande jogador e, sobretudo, uma grande pessoa”, afirmou.

Principal reforço do Clippers, Harden enalteceu Westbrook pelo sacrifício. O armador titular fez questão de destacar a importância do agora reserva. Para Harden, Westbrook é uma peça fundamental.

“Sabemos, acima de tudo, do quão importante ele é para qualquer equipe da NBA. É uma temporada longa, e eu sei que é frustrante para ele. Seus minutos não são fixos, têm variado ao longo dos jogos. Então, não é uma realidade na qual ele está acostumado. Mas, são os sacrifícios que todos estamos fazendo em prol do sucesso. É um trabalho que ainda está começando. Ou seja, ainda não sabemos o que funciona melhor, quais são as melhores combinações de jogadores em quadra. Entretanto, é importante que ele saiba que é fundamental para nós”, comentou Harden.

