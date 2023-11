Popovich pede aos fãs do Spurs que parem de vaiar Kawhi Leonard

Uma cena inusitada entre Gregg Popovich e Kawhi Leonard marcou o duelo entre San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers na quarta-feira (22). No segundo quarto da partida, durante uma cobrança de lance livre, o astro foi muito vaiado pela torcida local. Então, o técnico pegou um microfone e pediu para que as vaias parassem. Não adiantou muito, já que elas aumentaram durante o jogo.

Leonard é um grande nome na história da franquia. No entanto, ele é visto com pouca simpatia pelos fãs. Sua saída foi conturbada após mal jogar basquete na temporada 2017/18, com uma misteriosa lesão. Apesar do ato de respeito do experiente treinador, o público não atendeu ao seu pedido e o Spurs saiu com a décima derrota seguida na temporada.

“Desculpem-me. Eu só preciso de um segundo. Podemos parar com as vaias e deixar os caras jogarem basquete em paz? É sério, vamos mostrar que temos classe. Isso não é legal e, acima de tudo, não é quem somos. Vamos parar com as vaias”, pediu o veterano treinador.

😮EITA! Popovich pegou o microfone e pediu para a torcida do Spurs parar de vaiar Kawhi Leonard. “Nós não somos assim”. Adiantou? Não. Piorou. (via: @BallySports) pic.twitter.com/Ph2jzELQWw Publicidade — Jumper Brasil (@jumperbrasil) November 23, 2023

O ídolo da franquia texana, então, voltou ao banco. O astro do Clippers também não se incomodou muito com as críticas sonoras e converteu os dois lances livres cobrados. Aliás, o camisa 2 foi o cestinha da terceira vitória seguida da equipe na campanha, com 26 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Além disso, acertou dez dos 17 arremessos tentados. Ele superou o novo craque do Spurs, Victor Wembanyama. O francês anotou 22 pontos e 15 rebotes, acertando sete de 13 arremessos. Ainda assim, sua boa atuação não foi suficiente para encerrar a sequência negativa texana.

Apesar da saída conturbada, Kawhi Leonard é o último MVP das finais a vestir a camisa do Spurs de Gregg Popovich. Isso porque ele recebendo a honraria após a decisão da NBA de 2014 em um grande desempenho contra LeBron James.

O ala disse após o jogo que, apesar das vaias, costuma receber amor dos torcedores fora das quadras. A declaração foi dada à agência de notícias Associated Press.

“Essa é uma torcida ótima. Sério, não estou brincando. Eles são completos. Estão sempre presentes, e querem vencer todos os jogos. Então, está longe de ser uma novidade para mim. Afinal, o mesmo acontecia quando eu estava aqui. Portanto, eu sei que quando formos pro jogo teremos algumas vaias. Mas, quando estou passeando e indo a restaurantes da cidade, eles me dão muito amor. Ou seja, não me incomoda”, minimizou o jogador.

Popovich foi sucinto. De acordo com o treinador, irritar um jogador desse porte não é uma atitude inteligente por parte de qualquer torcida.

“Eu acho que é uma coisa natural, mas pouco inteligente. Todo mundo que entende de esportes sabe que não se deve cutucar o urso. A provocação é um combustível. Então, essa é a minha resposta final sobre isso”, concluiu o comandante de 74 anos.

