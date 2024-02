Por lesão no dedo, Hawks perde Trae Young por um mês

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o armador Trae Young vai desfalcar o Atlanta Hawks por cerca de um mês após lesão no dedo da mão esquerda. Segundo o repórter, Young vai passar por cirurgia para reparar o ligamento. Os médicos da equipe deverão avaliar a situação do astro para, então, determinar sua volta às quadras.

Trae Young, de 25 anos, vinha apresentando queda de rendimento nos últimos quatro jogos pelo Hawks (três antes do All-Star Game), mas a lesão teria acontecido diante do Toronto Raptors. O atleta teve médias de 15.0 pontos, 10.3 assistências, mas com aproveitamentos de 30.8% dos arremessos de quadra, além de 24.2% do perímetro. Apenas como comparação, ele produziu 29.4 pontos, 11.4 passes decisivos e 46.5% de aproveitamento em três pontos nos oito embates anteriores.

Publicidade

Enquanto ele estiver fora por lesão, o Hawks deverá ter Dejounte Murray fazendo a função de armador. Murray, por outro lado, registrou 26.4 pontos, 8.6 assistências e 5.8 rebotes em cinco jogos sem Young na atual temporada. Atlanta venceu dois deles.

Sem Young, o Hawks deverá ter Bogdan Bogdanovic como ala-armador, enquanto Murray assume a posição de organizador principal.

Leia mais

No momento, o Hawks é o décimo no Leste e se classificaria para o play-in caso a temporada acabasse agora. Por enquanto, o time tem vantagem de três jogos sobre o Brooklyn Nets, o 11°. No entanto, Atlanta vem de três derrotas consecutivas. Nesta semana, as duas equipes se enfrentam duas vezes. Portanto, serão duas partidas decisivas para as franquias na temporada.

Publicidade

Neste domingo, o Hawks encara o Orlando Magic em casa. O pivô Onyeka Okongwu segue fora, enquanto Clint Capela deverá atuar, ainda que com restrição de minutos.

Três vezes All-Star, Trae Young participou de 51 jogos na atual temporada. Ele possui 26.4 pontos e 10.8 assistências, enquanto acerta 37.1% do perímetro.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA