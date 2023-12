Por que Joel Embiid está sempre na linha do lance livre?

Já viu aquele meme: “Achei ofensivo, coloque Joel Embiid no lance livre”? Então, é algo que vem sendo bastante comum nas últimas temporadas. O atual MVP sempre dá um jeito de levar faltas e fazer pontuações gigantescas. Mas um grande detalhe que o amante de basquete ainda não entendeu é que tudo faz parte da regra. Apesar de o astro do Philadelphia 76ers cobrar 11.7 lances por jogo, é apenas natural.

Desde 2020/21, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid sempre lideraram a NBA em lance livre por partida. Apenas os dois estão no topo durante esse período. Ou seja, tem a ver com seus estilos de jogo, antes de qualquer coisa. Parece bobagem, mas não é. Eles estão sempre buscando o contato a partir de uma progressão para a cesta.

Publicidade

Mas esse tipo de artifício incomoda muita gente. É só assistir aos jogos que vai notar uma presença forte de ambos ali. Só que está na regra da NBA e não tem muito o que fazer em relação a isso. Eles realmente sofrem faltas, de acordo com o que a liga determina.

Ontem, na vitória do Sixers sobre o Minnesota Timberwolves, Joel Embiid terminou com 51 pontos, sendo 17 deles vindos de lance livre. Ele tentou 18. Enquanto isso, Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns acumulavam duas faltas cada no primeiro período.

Publicidade

É claro que assim fica mais fácil, mas é por isso que a regra existe.

Em um lance específico que o Twitter reclamou, Towns só encosta no braço de Embiid e recolhe. O árbitro dá a falta.

Publicidade

Mas sabe o que é pior (ou melhor)? É falta mesmo.

Leia mais sobre Joel Embiid

De acordo com as regras da NBA, na primeira seção, todo contato iniciado pelo defensor marcando o atacante com bola é falta. Isso inclui, mas não limita a braços, mãos e com o corpo. Ou seja, não pode tocar mesmo. A única possibilidade de toque que existe é quando o defensor tocar ou bater na mão em que o jogador de ataque esteja com a bola.

Publicidade

Sim, isso não é falta. Se o jogador leva um toco, mas pega na bola e na mão, não tem infração. Mas se tocar no braço, tem.

Então, lances assim não dependem da interpretação da arbitragem. Se houve o toque no braço, é sempre falta. Se o jogador está em progressão para a cesta, é falta.

E é aí que Joel Embiid faz a diferença.

Naquele lance em que Towns encosta em seu braço, Embiid parte com a bola rumo ao oponente e, no menor contato que tem, ele tenta o arremesso. São dois lances livres automáticos.

Publicidade

Assim, ele vai “minando” a defesa adversária e pontuando como quer. Depois, o pivô recebe a bola na linha de três, de frente para a cesta. Ele faz um fake, lê a defesa e toma a decisão. Muitas vezes, Joel Embiid nem espera o contato em seus braços porque sabe que vai acontecer e leva a falta. Mas ele varia muito de uma jogada para outra. Em alguns momentos, o jogador apenas cria o espaço e arremessa de média distância.

Em números

Joel Embiid não é só lance livre. É uma bobagem sem tamanho dizer isso a partir de um box score. Você precisa ver e entender que os lances realmente acontecem. Como disse acima, um simples toque no braço é suficiente para marcar a falta e é assim que a regra explica.

Publicidade

Você pode dizer que ele cava e está tudo bem. Eu também não concordo com a regra, mas é o que acontece há muitos anos.

Mas Embiid é capaz de pontuar de praticamente qualquer lugar da quadra.

85.1% de suas tentativas são de dois pontos

sendo que 24.3% são perto da cesta (bandeja, enterrada, tapinha, etc)

22% são de um a três metros

23.3% acontecem entre três e cinco metros da cesta

Sabe onde o pivô tem mais dificuldades entre todos eles? Aquele de um a três metros, com 46.1% de sucesso, enquanto isso ele acerta 53.3% do que se chama de média distância até os 54.3%, que ficam entre cinco metros e a linha de três.

Publicidade

Ou seja, de onde for, Joel Embiid vai punir seu adversário. É um estilo de jogo diferente dos pivôs de antigamente, que basicamente arremessavam apenas nas proximidades da cesta. Além de Embiid não ser um jogador comum, ele não fica de costas para a tabela ou tenta uma enterrada. Aliás, são apenas 14 cravadas em 24 jogos. Ele mudou seu estilo.

Em sua terceira temporada, por exemplo, foram 106 enterradas em 64 partidas. Hoje, ele vê o lance de frente, como se fosse um ala ou um armador.

Líderes

No momento, Joel Embiid é o que mais vai para a linha do lance livre, com 11.7 por jogo. Em segundo, está Giannis Antetokounmpo, com 11.2, enquanto Damian Lillard tem 8.4.

Publicidade

Veja a diferença dos dois para o restante da NBA.

LeBron James, que já teve três temporadas acima de dez tentativas por jogo, tem apenas 5.7 na atual campanha. James Harden, por exemplo, chegou a sete anos com dez ou mais, mas agora tenta só 5.2.

Isso significa, antes de qualquer coisa, que seus estilos mudaram com o tempo. Enquanto James deixou de investir tanto para cima da cesta, Harden é muito mais passador. Isso, sem contar que as regras para o lance livre após uma tentativa de três ficaram mais rígidas.

Publicidade

Então, podemos até não concordar com a regra do hand check, mas não dá para menosprezar o fato de que Joel Embiid faz coisas que pivô nenhum fazia.

Não por menos, ele lidera a NBA em pontos por jogo (35.1) e faz 30 ou mais por 13 partidas consecutivas.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA