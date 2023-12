Porzingis e Tatum lideram e Celtics vence Lakers

O Boston Celtics venceu o Los Angeles Lakers no clássico da rodada de Natal da NBA, em um ótimo jogo de Kristaps Porzingis e Jayson Tatum. Todos os cinco titulares da equipe somaram mais de 15 pontos na partida, uma grande marca coletiva. Em Los Angeles, Anthony Davis foi o líder com 40 pontos, mas não foi o suficiente. O fim da Rodada especial de Natal ainda tem dois outros jogos.

Boston reafirma seu ótimo momento na temporada 2023/24, atingindo a marca de 23 triunfos nos primeiros 29 jogos. O próximo compromisso é na quinta-feira (28) contra o Detroit Pistons. Duelo que, aliás, marcará o encontro entre a melhor e pior campanha da liga no momento.

Após a vitória incrível sobre o Oklahoma City Thunder, Los Angeles acabou caindo. Foi a sexta derrota nos últimos oito jogos, período que sucede ao triunfo da Copa da NBA pelo Lakers. São 16 vitórias em 31 jogos. Por fim, o time ocupa a nona colocação da Conferência Oeste. O próximo jogo também será na quinta-feira, contra o Charlotte Hornets.

Boston aproveita o momento

O Celtics é, acima de tudo, o time mais efetivo da liga quando está executando seu jogo. A equipe não fez um jogo perfeito como nas recentes vitórias sobre Sacramento Kings e Los Angeles Clippers, mas teve domínio total quando teve o controle do duelo. Isso aconteceu, sobretudo, nos primeiros minutos de cada tempo.

O Lakers encostou no placar no segundo quarto e se manteve por perto em geral por grande parte do último quarto. Porém, quando Boston elevou seu nível, o equilíbrio da partida em geral desapareceu.

Todos os titulares ultrapassaram a marca dos 15 pontos durante o confronto. Aliás, quando o Celtics conta com Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kristaps Porzingis disponíveis, o time tem sido quase infalível. São 15 vitórias nos 16 jogos que disputaram todos juntos.

Além da pontuação, o impacto médio dos cinco no jogo foi de uma vitória de 13.2 pontos. No fim, o Celtics superou o Lakers por 11, com a liderança de Tatum e Porzingis.

Mesmo em uma noite de aproveitamento mediano nos arremessos para os dois principais atletas e com 31% das bolas de três, Boston é capaz de marcar mais de 120 pontos e vencer partidas. A resposta desde que perdeu para o Golden State Warriors tem sido ótima.

Cochilos do Lakers, punem

Los Angeles lutou, em geral. O começo de jogo foi muito difícil, com uma rápida corrida de 12 a 0 para o rival. A equipe conseguiu reagir ao longo do primeiro tempo, sobretudo, com a defesa mais ajustada na meia quadra. Boston não encontrou facilidades, mas isso não foi algo consistente durante todo o jogo.

Os piores momentos foram marcados por muitas falhas na defesa de transição, o que dificultou as coisas para a equipe. O Celtics tem apenas o 24º ritmo de jogo mais forte da NBA, mas machucou demais o rival através disso.

Não dá para esconder também que este não foi o melhor jogo de LeBron James. O astro, que anotou 40 pontos na vitória sobre o Thunder há dois dias, ficou apenas nos 16 na noite de Natal. Isso tudo enquanto tentou 14 arremessos.

Apesar do bom jogo de Taurean Prince, que alimentou os melhores momentos do time com suas cinco bolas triplas, os outros coadjuvantes não tiveram um enorme impacto ofensivo. Apesar de ter um Anthony Davis imparável e de até liderar o placar no começo do terceiro quarto, o time apenas não foi tão contundente em seus melhores momentos. Tatum e Porzingis, então, lideraram o triunfo do Celtics sobre o Lakers.

Ainda assim, os últimos jogos têm tido uma equipe mais ligada, que precisa alcançar maior consistência para se livrar de uma campanha que, até aqui, está pouco acima dos 50% de aproveitamento.

(23-6) Boston Celtics 126 x 115 Los Angeles Lakers (16-15)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 28 11 2 1 2 Jayson Tatum 25 8 7 0 1 Jaylen Brown 19 5 2 3 0 Derrick White 18 2 11 2 2 Jrue Holiday 18 7 7 1 1

Três pontos: 13-42 (31%); Jrue Holiday: 3-5

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 40 13 4 0 1 Taurean Prince 17 4 3 1 0 LeBron James 16 9 8 0 0 Rui Hachimura 12 3 0 0 0 Austin Reaves 11 6 3 1 0

Três pontos: 13-32 (40.6%); Taurean Prince: 5-12

Outros jogos

