“Poupado”, Mikal Bridges se revolta com técnico do Nets após derrota

O técnico do Brooklyn Nets, Jacque Vaughn, tomou uma decisão na última partida: poupar Mikal Bridges. Isso porque o astro da equipe jogou durante apenas 12 minutos na derrota para o Milwaukee Bucks. A decisão, no entanto, não agradou o jogador, que reclamou logo após o confronto.

“Não gostei da escolha e do que quer que fosse. Mas tudo bem. Definitivamente, não me agradou”, disse Bridges.

É fato que Bridges não costuma perder jogos na NBA. Afinal, durante toda a sua carreira, esteve ausente de apenas 19 partidas. Nas últimas três temporadas, então, esteve em todas. Sem falta. Desta vez, não foi o caso. Contudo, ele não escondeu sua frustração.

Em sua defesa, o técnico do Nets explicou o motivo de ‘poupar’ Mikal Bridges. Segundo ele, a decisão passou pelo volume do ala na partida da noite anterior, quando ele esteve em quadra por 40 minutos.

“Mikal jogou 40 minutos ontem à noite e, portanto, o pensamento era de que não seria prudente para mim continuar desta forma e fazer o mesmo”, explicou Vaughn. “Eu fiz Cam [Johnson], Royce [O’Neale] e Mikal jogarem bastante no primeiro quarto. Imaginava no final da noite que não queria que eles ultrapassassem 40 minutos novamente. Isso é realmente o que aconteceu”, completou.

Astro do time

Conhecido por seu vigor na NBA, Bridges se transformou, também, em um astro da liga. Afinal, desde que chegou ao Nets, está em seu melhor momento na carreira e carrega a responsabilidade de ser o principal nome da franquia.

Durante o início da temporada, então, o ex-Phoenix Suns comentou sobre as expectativas em torno de seu jogo. Além disso, citou também sobre como se prepara para corresponder como astro.

“Estou em uma ótima condição, mas, ao mesmo tempo, é bem desafiador. E é bom que seja um desafio. Eu sei que vamos passar por fases ruins, enquanto tentamos descobrir os nossos pontos fortes e fracos. Tenho que encontrar o equilíbrio entre pontuar e passar, por exemplo. Mas é a posição em que qualquer jogador gostaria de estar”, afirmou o atleta de 27 anos, em entrevista à rádio SiriusXM.

Leia mais sobre Bridges e Nets!

Bridges deixou o Phoenix Suns e chegou ao Nets com o status de ser um “3D” de ponta da NBA. Ou seja, um especialista defensivo com o consistente arremesso de longa distância. No entanto, com maior espaço no novo time, ele provou-se capaz de produzir mais. Registrou médias de 26,1 pontos por partida, afinal, no início da passagem pela franquia nova-iorquina.

“Estou animado com essa oportunidade porque encoraja o meu crescimento como jogador. Isso é o mais importante. Para seguir crescendo, eu preciso manter-me atento aos detalhes e disposto a aprender sempre. E, acima de tudo, preciso ter disposição em falhar para melhorar. É uma posição muito boa, pois testa o meu desejo e capacidade de ser construtivo”, resumiu o ala.

Futuro All-Star?

Por enquanto, Bridges vem justificando o novo status de estrela. Afinal, tem médias de 21.1 pontos, 5.3 rebotes e 3.3 assistências. Assim, seu nome é cotado para o All-Star Game de 2024, em Indianapolis. O site HoopsHype, por exemplo, usou seus dados estatísticos e colocou o ala do Nets como provável substituto.

A vaga direta, no entanto, pode acontecer. Segundo o site, não existe muita diferença entre os ‘grandalhões’ do Leste, com exceção de Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo.

