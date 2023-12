Presente de Natal: o que cada time da NBA gostaria de ganhar

Imagine que cada time da NBA tenha mandado uma cartinha para o Papai Noel pedindo o que quer ganhar de Natal. Então, por mais que seja uma brincadeira, os desejos seriam realizados. Vamos lá?

Atlanta Hawks

̶I̶m̶p̶l̶a̶n̶t̶e̶ ̶c̶a̶p̶i̶l̶a̶r̶ ̶p̶a̶r̶a̶ ̶T̶r̶a̶e̶ ̶Y̶o̶u̶n̶g̶ Pascal Siakam

Vai dizer que não? O Atlanta Hawks deseja contar com o camaronês há muito tempo e seria a solução de seus problemas. Apesar de o time despencar (até porque ganhar seis dos últimos 18 jogos na NBA não ajuda), o Hawks quer competir e nada melhor como presente de Natal, né? E os rumores só crescem quando as duas equipes não conseguem render.

Publicidade

Boston Celtics

Consistência para Jayson Tatum em jogos grandes

Embora o Boston Celtics seja hoje o time de melhor campanha da NBA (ao lado do Minnesota Timberwolves), é inegável que Jayson Tatum é a referência. Um dos melhores jogadores da liga, Tatum perde a mira em algumas partidas importantes. Ver Stephen Curry e o Golden State Warriors pela frente, então? É como encontrar com o Grinch na noite de Natal. Então, o que o Celtics mais precisa hoje é isso. Ah, e de contar com alguns jogadores saudáveis nos playoffs, também.

Publicidade

Brooklyn Nets

Ben Simmons em quadra

O australiano chegou ao Brooklyn Nets na troca de James Harden com o Philadelphia 76ers. Harden já saiu do Sixers, enquanto Simmons simplesmente não consegue entrar em quadra. Desde o negócio, em 2021/22, ele só atuou em 48 jogos. E o Nets precisa de defesa, né? Hoje, o time tem apenas a vigésima segunda eficiência defensiva da NBA. Com Simmons, a situação seria muito melhor.

Publicidade

Charlotte Hornets

LaMelo Ball saudável

Enquanto o astro LaMelo Ball estiver saudável, o Charlotte Hornets possui alguma chance de vitória. No entanto, o armador se machucou mais uma vez, após ficar quase toda a última temporada fora por lesão. Mas parece que ele está progredindo e deve voltar às quadras em breve. Então, o time pode ganhar um reforço de peso como se fosse um presente de Natal nas próximas rodadas da NBA.

Publicidade

Chicago Bulls

Trocar Zach LaVine

Não importa para onde, com quem, desde que o Chicago Bulls receba algo para competir, pois não dá mais com Zach LaVine. Apesar de ser talentoso e cestinha, LaVine na atual temporada significa derrota para o Bulls. Com ele, a equipe perdeu 13 em 18 jogos, mas sem ele o aproveitamento é muito melhor: venceu oito de 13.

Publicidade

A parte boa? A direção do time disponibilizou ele para trocas por toda a NBA.

A parte ruim? Até agora, apenas alguns rumores aqui e ali, mas sem conversas avançadas.

Quer a pior (ainda)? Ele está quase pronto para retornar às quadras. Então, se ele estiver saudável, o técnico Billy Donovan vai utilizar o jogador.

Publicidade

Cleveland Cavaliers

Jogadores saudáveis

Na noite de sábado, o Cleveland Cavaliers bateu o Chicago Bulls fora de casa. Você acredita que o Cavs continua vencendo, mesmo sem Darius Garland, Donovan Mitchell e Evan Mobley? Para o time chegar até o Natal na sétima posição do Leste, ganhar jogos na atual temporada da NBA vem sendo uma experiência estranha.

Publicidade

Dos 30 jogos de 2023/24, o quinteto titular, que inclui ainda Jarrett Allen e Max Strus, jogou junto apenas 11 vezes: seis vitórias e cinco derrotas. Ou seja, 54.5% de aproveitamento. Sem um deles, são 11 triunfos e perdeu oito, com 57.9%.

Só estranho mesmo ter um ritmo até melhor do que o time completo. Enquanto isso, crescem rumores de que Mitchell vai sair e o Cavs segue vencendo.

Dallas Mavericks

Ajuda para Luka Doncic

Vá lá, é algo que todo ano o time pede de Natal, mas está difícil. A direção gosta do que tem e não aparece em rumores de trocas. Apesar de não ser lindo, o Dallas Mavericks consegue ganhar jogos na NBA por causa do talento de Luka Doncic. Claro que Kyrie Irving ajuda, mas com ele ou sem ele, o aproveitamento é basicamente o mesmo, na casa dos 58%.

Publicidade

Denver Nuggets

Reservas de qualidade

Enquanto os titulares possuem um net rating de 12.52 pontos de média em quadra, os cinco principais reservas fazem -12.48. Então, aqui estamos considerando os bancários como Reggie Jackson, Peyton Watson, Christian Braun, Julian Strawther e DeAndre Jordan.

Publicidade

Não precisa de mais explicação, né?

Detroit Pistons

Vencer um jogo. Só isso.

Golden State Warriors

Trocar Andrew Wiggins e Draymond Green

Sim, eles fazem parte do sucesso do Golden State Warriors nos últimos anos. Enquanto o primeiro chegou a ser All-Star e ajudou muito na conquista do título de 2021/22, Green é o cara que está lá desde o começo dos melhores momentos da equipe. Mas já deu, né?

Publicidade

Green é importante para o que Steve Kerr precisa, tem todos os fundamentos defensivos, é ótimo organizando o jogo, mas uma segunda suspensão em pouco tempo é demais. Fora o que já aconteceu, então é hora de seguir em frente.

Além disso, os moleques estão jogando muito. O Warriors venceu pelo talento de Stephen Curry, a experiência de Chris Paul e a melhora de Klay Thompson, mas os jovens estão ganhando espaço. E não estão decepcionando.

Houston Rockets

Um ataque melhor

Publicidade

Olha que presente de Natal: enquanto a defesa do Houston Rockets é uma das melhores da NBA, o time sofre para ganhar jogos por causa do ataque. Tem uma diferença muito grande da segunda melhor eficiência defensiva para a nona pior ofensiva.

O problema é que não tem muito o que fazer, a não ser trocar algumas peças do banco para trazer explosão de um sexto homem, por exemplo. Hoje, o papel é feito por Tari Eason, que faz 9.2 pontos. O próximo? Aaron Holiday, com 6.9.

Então, para tentar algo por um cestinha que venha do banco, o time tem escolhas de Draft. Dá para ir atrás de caras como Gary Trent Jr, por exemplo. O ala-armador tem contrato expirante, o valor é relativamente baixo (US$18.6 milhões) e não fica no Toronto Raptors para a próxima temporada. Basta enviar o também expirante Victor Oladipo, Jae’Sean Tate e pronto. Com uma escolha, se necessário, Toronto fecha.

Publicidade

Indiana Pacers

Defesa no garrafão

É uma vergonha o que acontece no garrafão do Indiana Pacers. O quanto Myles Turner vem sendo exposto… Chegar à final da Copa da NBA ficou no lucro. O time tem talento, mas precisa de peças melhores no interior.

Los Angeles Clippers

Time saudável

Publicidade

Nada muito além disso, pois o Los Angeles Clippers está bem e se encontrou. Russell Westbrook fez uma boa ação ao pedir para começar do banco, James Harden se ajustou, enquanto Kawhi Leonard vem brilhando como um MVP. E ainda tem Paul George, né? Basta que eles estejam saudáveis e o Clippers pode ir longe.

Los Angeles Lakers

Não trocar D’Angelo Russell

Às vezes, tudo é questão de adaptação. É fato que D’Angelo Russell não estava bem nos últimos jogos, mas bastou uma mudança para o banco e o Los Angeles Lakers venceu após quatro derrotas consecutivas. Claro que depende de LeBron James jogar de armador, mas já funcionou (e bem) contra o favorito Oklahoma City Thunder fora de casa. James terminou com 40 pontos, sete rebotes e sete assistências jogando na posição.

Publicidade

Enquanto isso, Russell pode vir do banco e ajudar. Ele é um armador que não comete erros de ataque, sabe passar a bola e arremessa do perímetro. Pode funcionar sem a troca.

Memphis Grizzlies

Cuidar de Ja Morant

Olha só. O Memphis Grizzlies vinha muito mal, mas bastou Ja Morant voltar e o time venceu três consecutivas na NBA. Então, é só esperar Marcus Smart voltar de lesão para entendermos onde o Grizzlies pode chegar.

Publicidade

Leia mais sobre a NBA

Miami Heat

Chegar saudável aos playoffs

É fato que o Miami Heat está fazendo como na última temporada. Ou seja, “levando de barriga”. O time preserva Jimmy Butler, enquanto já dá várias oportunidades ao calouro Jaime Jaquez. Ele já chegou pronto. Enquanto isso, o Heat não acelerou o retorno de Bam Adebayo às quadras. Tyler Herro ficou um bom tempo fora, também. Mesmo assim, Miami é o quinto, sempre na briga pela vaga direta aos playoffs.

Publicidade

Milwaukee Bucks

Um técnico

Apesar de o Milwaukee Bucks estar praticamente empatado com o Boston Celtics, o time só chegou lá por causa do talento de seus jogadores. O técnico Adrian Griffin não convence ninguém, mas Bobby Portis falou antes mesmo de começar a temporada que quem manda ali são os jogadores. Então, não é surpresa. Mas a defesa do Bucks é terrível e a culpa é toda de Griffin.

Publicidade

Minnesota Timberwolves

Não trocar Karl-Anthony Towns

E não é que a troca por Rudy Gobert acabou envelhecendo bem? Apesar de a dupla com Karl-Anthony Towns não funcionar na última temporada, está dando certo. Então, não tem motivos para trocar. Afinal, o Minnesota Timberwolves ocupa o primeiro lugar do Oeste e parece que o time é de verdade.

Publicidade

New Orleans Pelicans

Zion Williamson entender que é um péssimo profissional e dar um jeito de emagrecer

Não dá. Enquanto Zion Williamson estiver achando que pode fazer o que quer, o New Orleans Pelicans não vai a lugar algum. O ala-pivô não está nem aí para o peso, segue engordando e só atrapalha o time em busca dos primeiros lugares na NBA. O Pelicans até vence, Zion joga bem, mas falta uma reeducação alimentar para ele ter carreira longa. Do contrário…

Publicidade

New York Knicks

Donovan Mitchell

O Cleveland Cavaliers vence, mas Donovan Mitchell dá indícios de que não fica. Então, o New York Knicks precisa de mais alguém para ajudar Jalen Brunson e Julius Randle. Mitchell é o astro mais disponível no mercado depois de Zach LaVine. Ao menos, é o que parece.

Publicidade

Seria bom um outro pivô, mas Isaiah Hartenstein vem fazendo um ótimo papel.

Oklahoma City Thunder

Não fazer troca por Zach LaVine

Apesar de o Oklahoma City Thunder estar no segundo lugar do Oeste na NBA, o time possui peças para trocar quando quiser. Além disso, tem muita escolha de Draft. Muita mesmo. Mas não dá para abrir mão de algumas delas por Zach LaVine.

Publicidade

Orlando Magic

Um ataque melhor

Assim como o Houston Rockets, o Orlando Magic tem uma ótima defesa e um ataque mais ou menos. Enquanto o time vem com a terceira melhor eficiência defensiva, a ofensiva é apenas a décima nona da NBA. Ainda tem Markelle Fultz para voltar, então o Magic pode ser bem mais eficiente. Talvez, se o Magic pensar em uma troca envolvendo Wendell Carter, a ideia não seja ruim.

Publicidade

Philadelphia 76ers

Que Joel Embiid siga saudável pelo resto do ano

Não é segredo que Joel Embiid é o MVP da atual temporada antes da metade dela. O pivô, mesmo sem a presença de James Harden, faz o Philadelphia 76ers brigar pelo topo do Leste. Existem rumores sobre uma troca envolvendo Tobias Harris, então é algo para aguardar. Hoje, o ideal era que a equipe não fizesse mais mudanças, pois Harris vem ajudando bastante. Enquanto isso, tem um Tyrese Maxey pronto para disputar o seu primeiro All-Star Game.

Publicidade

Phoenix Suns

Bradley Beal em quadra

O Phoenix Suns trocou Chris Paul para ter Bradley Beal, mas o ala-armador simplesmente não fica em quadra. Aliás, o trio do Suns não consegue jogar junto. Depois de 28 jogos, o 11° lugar no Oeste é muito decepcionante.

Portland Trail Blazers

Temporada acabar logo

Publicidade

O Portland Trail Blazers não quer nada com a atual temporada, então é só ir no piloto automático e garantir uma escolha alta no Draft. Nada além.

Sacramento Kings

Troca por OG Anunoby

Apesar de o Sacramento Kings estar entre os melhores do Oeste, ainda falta algo. Harrison Barnes é ótimo defensor, ídolo do time, mas se o Kings quer vencer na NBA, é preciso ter algo mais. Então, é aguardar pelos desdobramentos da temporada e ver se o Toronto Raptors vai ficar mesmo fora da zona de play-in para saber quando o time vai implodir.

Publicidade

San Antonio Spurs

Um armador de verdade

Tudo bem que o San Antonio Spurs não está brigando por nada na atual temporada da NBA, mas o time precisa ganhar corpo para não passar mais um Natal na fossa. É hora de fazer trocas e entregar um elenco que entenda que Victor Wembanyama é um companheiro, não um adversário. Os caras não passam a bola para o francês, o que é um absurdo. Existe a chance de Keldon Johnson sair em uma negociação, mas ele não será o único. Que o Spurs consiga alguém como Tyus Jones, por exemplo. E até seria legal os irmãos (Tre Jones e ele) jogando juntos.

Publicidade

Toronto Raptors

Implodir

Masai Ujiri acha que o time atual do Toronto Raptors pode vencer, mas quem mais acredita nisso? É o momento de trocar logo Pascal Siakam, OG Anunoby e Gary Trent Jr e montar um elenco para cercar Scottie Barnes de talento. Tem que partir daí.

Utah Jazz

Implodir, parte II

Publicidade

O Utah Jazz até vence alguns jogos improváveis, mas não dá liga. Às vezes, parece que vai engatar uma sequência de vitórias e logo vários jogadores importantes ficam indisponíveis. Então, é negociar Jordan Clarkson, Talen Horton-Tucker, John Collins e dar espaço aos jovens.

Washington Wizards

Jordan Poole do Warriors

Vamos ser sinceros, né? O Jordan Poole cestinha no Golden State Warriors ainda não chegou no Washington Wizards. Apesar de a temporada do time não ter nada para ficar brigando, o ideal é fazer algumas trocas e Poole reencontrar seu melhor basquete. Boas peças, o Wizards possui. Basta negociar o que precisa sair para começar a colocar ordem na casa (e ficar em Washington).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA