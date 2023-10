Presidente do Celtics exalta Jrue Holiday: “Encaixe perfeito”

O presidente do Boston Celtics, Brad Stevens, está bastante entusiasmado com a chegada de Jrue Holiday à equipe. No Media Day da última segunda-feira (2), o dirigente exaltou o novo reforço. Stevens, aliás, revelou que o armador já estava na mira da franquia. Para ele, Holiday é um encaixe perfeito no time.

“Há uma lista de jogadores que você sempre acha que nunca terá uma chance real de conseguir, que você acha que seria um encaixe perfeito no time e que adoraria ser um Celtic. Jrue é um desses caras. Temos tentado trazê-lo para cá desde quando eu era treinador. Então, só de ter a chance de passar alguns minutos ao telefone com ele, dá para perceber que Jrue é uma pessoa impressionante. Enfim, estamos muito felizes por ele estar aqui”, disse Stevens.

Na sequência, o presidente do Celtics destacou as qualidades de Jrue Holiday. Entre outras coisas, o veterano oferece uma defesa de elite. Além disso, o armador é um companheiro de equipe muito elogiado. Desse modo, Stevens confia no sucesso de Holiday em Boston.

“Todo mundo consegue ver o que ele faz em quadra. Ele é um jogador muito bom, várias vezes All-Star. A defesa dele todo mundo conhece, etc. Mas, acima de tudo, acho que ele é um colega de equipe de elite, com um caráter competitivo de elite. Ele vai se encaixar muito bem aqui. Afinal pode oferecer coisas muito boas dentro e fora da quadra. Portanto, não poderíamos deixar passar a oportunidade de trazer um cara do nível do Jrue”, concluiu o dirigente.

Aos 33 anos, Holiday chega para ser um dos líderes do Celtics em quadra. Campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks, em 2021, o armador tem na defesa um de seus pontos fortes. O veterano, aliás, é capaz de marcar múltiplas posições. Além disso, ele não precisa da bola nas mãos para ser útil. Ou seja, tem tudo para se dar bem com Jayson Tatum e companhia.

Holiday tem contrato válido até 2025. Assim, vai receber US$76,3 milhões em salários nas próximas duas temporadas. No entanto, ele tem a opção de deixar o último ano de contrato. Desse modo se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com qualquer equipe.

Mas, a princípio, o presidente do Celtics deseja uma parceria duradoura com Jrue Holiday. De acordo com o insider Adrian Wojnarowski, da ESPN, a expectativa é que as partes fechem um extensão contratual de longo prazo.

Além do veterano armador, o Celtics tem muitas novidades para 2023/24. No início da offseason, a franquia trouxe Porzingis junto ao Washington Wizards. Mas, na negociação por Jrue Holiday, Boston abriu mão de Williams e Malcolm Brogdon.

Também vieram os alas Oshae Brissett e Lamar Stevens, o ala-pivô Wenyen Gabriel, o ala-armador Svi Mikhailiuk e o armador Dalano Banton. No Draft, o time selecionou o ala Jordan Walsh. Em contrapartida, a equipe perdeu Marcus Smart, um dos líderes do elenco. Por fim, Grant Williams, Danilo Gallinari e Mike Muscala também deixaram o Celtics.

Vice-campeã do Leste em 2022/23, Boston conta com Jayson Tatum e Jaylen Brown para se manter no topo. Mazzulla, por sua vez, vai para a segunda temporada à frente do time.

A princípio, a grande questão é quanto ao encaixe de Porzingis no time. Além disso, o letão se lesiona com frequência. Nas últimas três temporadas, ele disputou 159 de 236 jogos possíveis. Ou seja, ficou de fora de 33% das partidas.

Por fim, outra dúvida é sobre o impacto da ausência de Smart. Eleito melhor defensor da NBA em 2022, o armador era considerado “o coração” do Celtics. Com ele, o time sempre teve uma das melhores defesas da NBA. Mas, a chegada de Holiday, outro especialista defensivo, deverá ser benéfica nesse lado da quadra.

