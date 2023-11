Prestes a “implodir”, Bulls deve trocar Zach LaVine

A tarde dessa terça-feira (14) pode ter mudado os rumos do Chicago Bulls que, afinal, pode trocar Zach LaVine para outro time da NBA. A tão especulada reconstrução da equipe parece mais próxima, após o rumor vir de uma fonte confiável, como Shams Charania, do portal The Athletic. Além disso, outras notícias foram veiculadas por vários jornalistas ao longo do dia.

Aqui, então, temos um compilado de tudo o que saiu sobre LaVine desde ontem. Começando pela informação de Charania:

“As equipes da NBA estão sondando Zach LaVine. Houve uma maior abertura do Chicago Bulls e do próprio atleta nos últimos dias em prol de uma troca. Portanto, os times estão interessados em entender qual é a disponibilidade do astro”, informou o insider.

“Muitos dos 30 gerentes gerais das equipes da liga estão em Chicago nesta semana para a abertura da temporada do basquete universitário. As conversas podem começar nesse sentido. Fontes da liga disseram que três times podem ter interesse imediato: Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers e Miami Heat”, finalizou.

A notícia caiu como uma bomba na NBA. Várias informações surgiram após as revelações de Charania. Uma delas foi de Darnell Mayberry, que cobre o Bulls para o mesmo The Athletic.

“Minhas fontes dizem que o Bulls pode implodir em breve. É sério, parece exagerado, mas não é. Em um mês, Chicago pode não ter o mesmo elenco. A mudança é iminente. A notícia de Zach LaVine só confirma isso”, afirmou.

No entanto, Mayberry também cita que existe uma chance da troca não representar um aceno a uma reconstrução de longo prazo.

“É verdade que, se o Bulls trocar Zach LaVine, eles perderão muito. O ala-armador é um dos melhores pontuadores em isolation e um grande arremessador do perímetro. No entanto, uma troca pode fazer com que esse ataque seja repensado. Pode se tratar de algo mais coletivo, tirando o foco do craque. A ideia é ter cinco jogadores que possam pontuar ao mesmo tempo em quadra. Isso melhoraria o ataque desse time”, ressaltou.

A afirmação casa com outros dois pontos citados por Shams Charania e de conhecimento público. A busca pela renovação de DeMar DeRozan e, acima de tudo, os problemas coletivos que têm impactado o elenco.

“A renovação de DeRozan segue empacada. Os lados estão distantes nesse momento, sobretudo em duração e valor do contrato. Porém, Chicago tem interesse em ficar com o astro de 34 anos. Por outro lado, o ala quer ver o que a equipe fará a partir de 2024/25”, explicou.

“Sobre o ataque, este foi um problema desde o primeiro jogo. A derrota para o Thunder causou irritação no vestiário e uma cobrança que foi liderada por Nikola Vucevic. O foco foi o mesmo de 2022/23, o que, na ocasião, motivou uma reunião entre os jogadores”, afirmou o jornalista.

Zach LaVine vai receber mais de US$40 milhões na temporada 2023/24. O salário representa o segundo ano de um acordo de cinco campanhas, que totaliza US$215 milhões. Desde que ele chegou, a equipe tem apenas 192 vitórias e 284 derrotas. Além disso, só se classificou uma vez para os playoffs.

Interessados

Lakers, Heat e 76ers foram citados como os principais interessados por LaVine em uma troca.

No caso de Los Angeles, boatos têm surgido de que o time estaria “mais aberto” à chegada de um terceiro astro. A equipe pregou pela continuidade no mercado da NBA, em 2023, mas o ala-armador pode ser uma grande oportunidade de adicionar ainda mais talento ao redor de LeBron James e Anthony Davis.

Miami fracassou nas investidas por Damian Lillard e Bradley Beal. O perfil é parecido aqui. Ou seja, armadores muito bons no ataque. O jogador do Chicago Bulls pode ser uma nova oportunidade de adquirir um astro. No entanto, o começo de campanha de Tyler Herro foi animador. Assim, não está claro se eles estão muito envolvidos em um negócio como esse.

76ers

O time da Philadelphia pode ser o grande personagem desta situação. Afinal, a equipe já foi ligada a Zach LaVine nesta offseason e poderia trocar com o Bulls.

No entanto, já saiu até notícia envolvendo a franquia nessa nova “novela”. E não foi tão positiva. De acordo com John Clark, da NBC Sports, eles estão em análise sobre o tema.

“Eu sei que eles vão analisar isso. É o que entendi pelas pessoas que conversei. Mas também me disseram que estão felizes com a forma como o time está jogando agora. Então, pode acontecer, mas com certeza vai demorar um pouco. Eles preferem negociar mais próximos da trade deadline. É o tempo de entender os pontos fracos do time atual e também ver a situação que a equipe vai se encontrar”, ressaltou.

“Diria que essa abordagem não é apenas sobre LaVine. Os jogadores caros do Bulls em si podem não fazer sentido para Philadelphia. Eles gostam do elenco e das opções que têm agora. Pode não ser o adequado a se fazer, mas é uma questão que será analisada”, garantiu o jornalista.

Queda?

O Chicago Bulls passa por um início de temporada difícil, com apenas quatro vitórias em 11 jogos. No entanto, o agravante tem sido a queda de desempenho de Zach LaVine. Publicidade Apesar de um jogo de 50 pontos contra o Detroit Pistons, a média de pontos do ala-armador é a mais baixa desde a temporada 2017/18, com 21,9. Além disso, ele tem tido apenas 40.9% nos arremessos e 30.9% do perímetro. São as piores marcas da carreira nos quesitos. Apesar de ser apenas o início e também haver uma queda no desempenho de DeRozan, a questão respinga no duas vezes All-Star. Chicago, aliás, tem apenas a 19ª eficiência ofensiva, além de ser a 22ª na defesa. Tudo isso enquanto ocupa o 12º lugar do Leste. Publicidade Os rumores da offseason indicavam que, caso o time não evoluísse, mudanças aconteceriam. E o primeiro sinal delas chegou para o Bulls, que pode trocar o astro LaVine em breve.

