“Esta é a primeira offseason que vejo Zion Williamson levar a profissão a sério”, revela dirigente do Pelicans

Zion Williamson é tema constante em toda offseason da NBA, já que o astro do New Orleans Pelicans e sua forma física sempre geram comentários. Este ano não foi diferente. O jogador está mais magro, enquanto a temporada 2023/24 se aproxima.

E não foi só ele quem comentou sobre o assunto, no Media Day desta segunda-feira (2). O vice-presidente da franquia, David Griffin, também falou sobre o tema. Ele exaltou o trabalho que o ala-pivô fez até aqui. Afinal, Zion é muito criticado, acima de tudo, pelo seu peso que, supostamente, contribui para que sofra muitas lesões.

“Zion Williamson levou a offseason muito a sério aqui no New Orleans Pelicans, em 2023. O trabalho de condicionamento que ele fez durante esse período foi fantástico. É a primeira vez que o vi levar o processo tão a sério. Nesse sentido, é claro. Ele levou a profissão a sério neste ano, e afinal, isso é muito positivo. Ele investiu 100% em si mesmo”, explicou Griffin.

O astro teve muitos contratempos no início de sua carreira. Em quatro anos, atuou em apenas 114 jogos, enquanto se ausentou de 202 compromissos, contando temporada regular, playoffs e play-in.

Isso se agrava ainda mais quando olhamos só para os últimos dois anos. Jogou apenas 29 de 173 confrontos. Ou seja, 16,7% dos embates do período.

O craque, então, ressaltou seu foco em sua entrevista coletiva. E foi além, deixando claro que não está interessado em deixar New Orleans.

“Eu quero estar aqui. Essa é a minha casa. Eu não quero deixar New Orleans ou nada do que se fala por aí. Sendo bem honesto é até meio cansativo ter que vir aqui e ver as mesmas pessoas sentadas à minha frente sempre repetindo essa pergunta. Então, vou repetir: não vou embora. O Pelicans é a minha casa”, desabafou o atleta.

Por fim, Zion diz que o objetivo é vencer e que será imparável para a temporada 2023/24.

“É óbvio que eu precisava trabalhar algumas coisas para o meu bem, para ficar mais saudável e tudo mais. No entanto, o grande foco é ser a minha melhor versão, imparável. Quero vencer com meus irmãos neste ano. Estou focado para ajudar ao máximo. Enfim, vamos transformar esta franquia”.

Offseason de incertezas

Zion Williamson teve alguns problemas pessoais durante a offseason da NBA. O jogador de 23 anos chegou a ser chantageado por uma ex-namorada. A atriz de filmes adultos, Moriah Hills, contou que tinha vídeos de momentos íntimos com o atleta e que soltaria tudo na internet se ele não fosse trocado pelo Pelicans.

Além disso, Zion teve que pagar uma multa de US$1,8 milhão para uma empresa de tecnologia da Califórnia, em um processo que envolveu a mãe e o padrasto do atleta.

Porém, o ala-pívô chegou a aparecer em rumores reais de troca durante o mercado. Os boatos apontavam para um Pelicans que gostaria de subir no recrutamento. Assim, o time poderia usar Williamson como moeda de troca. O objetivo? Obter Scoot Henderson.

Entretanto, o time de New Orleans não fez o movimento. Além disso, os executivos da equipe também negaram o envolvimento do jogador em qualquer mesa de negociação ao redor da NBA.

