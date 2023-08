Problema para o Boston Celtics: Kristaps Porzingis está fora da Copa do Mundo

O pivô Kristaps Porzingis, do Boston Celtics, anunciou que está fora da Copa do Mundo de 2023, na terça-feira (15). Em comunicado dado por suas redes sociais, o jogador, que defende a Letônia, anunciou a ausência devido a uma lesão na planta do pé. O craque afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com a equipe médica da seleção e a comissão técnica do Celtics.

“É difícil ficar de fora, porque sinto a responsabilidade de representar o país, mas foi tomada a decisão de que vou ficar fora do Mundial. Depois de focar na recuperação por várias semanas e uma ressonância magnética, chegamos a uma conclusão de que ainda não estou 100%. Não vou conseguir entregar o meu melhor se estiver em quadra”, explicou o letão.

“A decisão parte de um consenso entre o staff da seleção, assim como o da minha franquia na NBA. O conselho geral foi de que precisamos continuar com o tratamento e a reabilitação. Mas não está sendo fácil para mim. Então, foi uma decisão muito difícil de tomar. Mas eu estarei lá, juntamente com a equipe, os apoiando e incentivando”, finalizou o atleta.

Publicidade

O jornalista Rupert Fabig havia alertado sobre o problema em 9 de agosto. De acordo com o alemão, a possibilidade de o jogador perder a Copa do Mundo de 2023 era real. No entanto, a federação negou o fato pouco depois. Agora, a informação se confirmou.

Leia mais!

O Boston Celtics investiu pesado na chegada de Kristaps Porzingis, enviando Marcus Smart, um dos ídolos da franquia, para o Memphis Grizzlies. E não foi por menos. Afinal, seu desempenho em 2022/23 foi o melhor de toda a carreira. Ele obteve médias de 23.2 pontos, 8.4 rebotes e 1.5 toco, com aproveitamentos de 49.8% nos arremessos de quadra, 38.5% nas bolas de três e 85.1% nos lances-livres.

Publicidade

Mas o histórico de lesões do pivô preocupa. Seus 65 jogos no último ano foram a melhor marca de partidas desde que jogava no New York Knicks em 2016/17. Desde então, ele atuou em 274 partidas e se ausentou em outras 216. Ou seja, seu aproveitamento de presença é de apenas 55.9% nos últimos seis anos. Preocupação a mais para Boston, que renovou o contrato do atleta em acordo de US$60 milhões por dois anos. Além disso, os US$36 milhões que vai receber em 2023/24, são oriundos de seu antigo contrato.

Publicidade

Copa do Mundo

A disputa do Mundial FIBA de 2023 vai acontecer em três países pela primeira vez em todos os tempos: Filipinas, Japão e Indonésia. A Letônia, seleção de Porzingis, está no Grupo H, com Canadá, França e Líbano. Além de o atleta do Boston Celtics, o único jogador do país a atuar na NBA é o ala Davis Bertans, do Oklahoma City Thunder.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol