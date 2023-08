Jornalista revela proposta de troca do Heat para ter Damian Lillard

Nenhuma possível troca suscita mais especulações do que a ida de Damian Lillard para o Miami Heat. Embora o Portland Trail Blazers faça “jogo duro”, o armador já deixou claro que só deseja jogar pela equipe da Flórida. Mas, afinal, qual é a oferta do time para tentar adquirir o craque? De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, um esboço de proposta já está desenhado.

“Recebi a informação de que preparam um pacote que inclui, antes de tudo, três a quatro escolhas de primeira rodada de draft. Existem também diversos direitos de troca de posição em recrutamento, seleções de segunda rodada, alguns contratos expirantes e um jovem talento. Por fim, ainda há outros ativos vindos da franquia que ficar com Tyler Herro”, detalhou o repórter.

É consenso ao redor da liga que o Heat não possui a melhor proposta de troca por Lillard. Mas, depois das declarações do atleta, ela tornou-se a única. Os possíveis demais concorrentes saíram de cena, pois nenhum time quer adquirir um jogador descontente. Então, no fim das contas, a sensação é que a franquia de Oregon não tem opções a não ser trabalhar para extrair o melhor da situação.

“As pessoas em Portland já entenderam que não vai ter uma mudança de posição, pois Damian realmente quer ir para Miami. Então, no momento, o Blazers é quem carrega a responsabilidade de encontrar uma troca por um dos maiores ídolos de sua história. O próprio gerente-geral da equipe, aliás, disse que vai trabalhar em uma negociação. Então, é isso”, reforçou Charania.

Desinteresse

Damian Lillard tem muito interesse em uma troca para o Heat, mas o Blazers já não está tão interessado assim. Ou, pelo menos, essa é a impressão que passa. Múltiplos jornalistas noticiam que a franquia do Oregon ainda não “acelerou” as conversas para negociar o jogador. A postura sem pressa seria verdadeira, em particular, quando trata-se do time da Flórida.

“Portland segue indisposto a começar negociações sérias com a direção de Miami por Damian. Estão desinteressados especificamente em enviá-lo para o Heat. As pessoas nos bastidores apostam que, em algum momento, as conversas vão ter que ficar mais sólidas. Mas, até agora, não foi o caso”, revelou o jornalista Barry Jackson, do jornal Miami Herald.

O Blazers está em larga desvantagem nas negociações a partir da manifestação pública do desejo de Lillard. Então, não esconde que planeja usar o tempo como um aliado. “Nós vamos ser pacientes e, com isso, fazer o que for melhor para o time. Não temos pressa, certamente. Se for preciso meses para acharmos uma troca ideal, vamos esperar meses”, afirmou Cronin.

Alerta

A postura de Lillard e do seu agente, Aaron Goodwin, nas últimas semanas levou a uma polêmica nos bastidores da liga. O aberto posicionamento sobre o desejo do atleta atuar em Miami, para resumir, agradou pouca gente. Por isso, a NBA entrou em ação. Uma nota oficial foi enviada para as 30 equipes garantindo que o astro do Blazers vai se apresentar e jogar pelo time que for.

Para Charania, o comunicado é uma medida que olha mais para o futuro do que o presente. A questão, afinal, é evitar que casos como esse se repitam. “A liga, em síntese, deu um aviso claro para todos os atletas e agentes. Vocês simplesmente não podem vir a público e dizer que só quer jogar por um time específico. Não é assim que funciona”, resumiu o jovem jornalista.

