“Em quadra, Chris Paul é um babaca como eu”, admite Draymond Green

A offseason juntou dois grandes adversários da NBA: Chris Paul e Draymond Green. Em entrevista coletiva, o ala-pivô comentou sobre estar conhecendo melhor o armador como pessoa e criando uma amizade. No entanto, admite que o novo reforço do Golden State Warriors é um babaca em quadra. Assim como ele.

“Tive conversas com Chris nos últimos dois meses que nunca tinha tido”, contou Green. “Chris é um dos jogadores mais inteligentes na liga, como já disse outras vezes. Então tivemos conversas que estava animado para ter. Discutir com uma pessoa com o conhecimento de Chris sobre basquete é incrível… Estamos colaborando com o jogo um do outro, como colegas de time fazem”.

“Então comecei a conhecer ele como pessoa, não só como jogador. Nunca tive a chance de o conhecer antes. Se você já viu Chris em quadra, ele é um babaca. Pode se dizer o mesmo sobre mim e tudo bem”.

Paul já jogou três séries de playoffs contra o Warriors, sendo uma delas com o Los Angeles Clippers (2014) e duas delas com o Houston Rockets (2018 e 2019). Em todas, o armador foi eliminado na sua busca pelo anel de campeão.

Desse modo, existia uma rivalidade entre Chris Paul e o Warriors, principalmente com Draymond Green. Ambos os jogadores são muito competitivos. De acordo com o ala-pivô, isso fará que sejam uma dupla de sucesso na próxima temporada da NBA.

“Ele é um dos jogadores mais competitivos que tive como adversário nos meus 11 anos na liga. Eu também sou extremamente competitivo. Eu não tenho medo de ninguém, assim como ele. Então, isso gera um atrito. Quando se analisa os últimos sete ou oito anos da NBA, Chris Paul sempre está em destaque. E adivinhe? Nós também… Estávamos atrás de títulos e Chris também. Então isso gera ódio”.

“Mas somos adultos. Agora temos a oportunidade de fazer algo grandioso juntos. Ter conhecido Chris e ver como ele treina, pensa e lidera, deixa claro a razão dele ser um astro… Chris Paul está na liga há 18 anos. Então, tenho muito a aprender com ele. O objetivo é ganhar. Ele quer ser campeão e meu objetivo é fazer de tudo para fazer com que isso aconteça”.

Mas isso significa que eles esqueceram tudo o que aconteceu entre eles? Green explicou.

“Nos tornamos colegas de time. No entanto, isso não muda o nosso passado. Nós batalhamos. O que estou animado é que agora posso conhecê-lo. Me identifico com Chris. Quem não o conhece, o odeia. Se você me conhece, talvez não me odeie. Mas se não conhece, provavelmente me odeia. Chris também é assim. Há um adversário e uma pessoa, mas nem sempre é fácil de enxergar isso”, concluiu.

