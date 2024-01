Após o anúncio dos titulares do Jogo das Estrelas da NBA, então chegou a hora de especularmos quem serão os reservas. Apesar de ser uma votação popular para os quintetos, alguns nomes não entraram na lista final. Stephen Curry, por exemplo, nunca começou um All-Star Game no banco. Entretanto, o duas vezes MVP terminou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic e não entrou.

Pensando nisso, o Jumper Brasil resolveu perguntar aos seus leitores quem são os reservas que vocês gostariam de ver no Jogo das Estrelas da NBA em 2023/24. Enquanto alguns jogadores poderiam entrar até como titulares, eles acabaram ficando atrás na votação. Damian Lillard, ao contrário de Curry, vai começar uma partida festiva pela primeira vez na carreira. Até então, ele atuou em seis oportunidades (sete seleções no total), mas jamais esteve no quinteto principal.

É importante ressaltar, entretanto, que você pode votar quantas vezes quiser. Aqui, nós indicamos apenas aqueles que possuem mais chances, de acordo com casas de apostas. Você até pode sentir falta de um ou outro, mas adotamos um critério mais simples.

Quais reservas você gostaria de ver no Jogo das Estrelas da NBA? (Alas e pivôs do Leste)

Quais reservas você gostaria de ver no Jogo das Estrelas da NBA? (Alas-armadores e armadores Leste)

Quais reservas você gostaria de ver no Jogo das Estrelas da NBA? (Alas e pivôs Oeste)

Quais reservas você gostaria de ver no Jogo das Estrelas da NBA? (Alas-armadores e armadores Oeste)

Jogo das Estrelas 2024

Liderada por Giannis Antetokounmpo, a equipe do Leste tem ainda Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Pacers) e Damian Lillard (Bucks). O Oeste, por sua vez, vai contar, além de LeBron, com Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Veterano de 21 temporadas na NBA, LeBron vai completar 20 participações no All-Star Game. Assim, com a seleção em 2024, ele se torna o recordista de presença no Jogo das Estrelas. Na sequência aparecem Kareem Abdul-Jabbar (19) e Kobe Bryant (18).

Os atletas votados foram classificados por posição, em cada conferência, dentro de cada um dos três grupos de votação: fãs, atletas e imprensa. Além disso, a pontuação foi calculada pela média de sua classificação ponderada dos votos dos fãs (50%), dos jogadores (25%) e da mídia (25%). Portanto, o voto popular teve um peso maior. De acordo com a NBA, os sete reservas de cada time, escolhidos pelos treinadores, serão anunciados na próxima quinta-feira (1° de fevereiro).

A liga mudou o formato do All-Star Game com a ideia de retomar a competividade. Afinal, enquanto o objetivo era garantir uma competição real, o formato de capitães o deixou ainda mais como uma exibição. Isso demonstra a preocupação da NBA em agradar telespectadores e patrocinadores. A última vez em que tivemos Leste x Oeste foi em 2017.

A partir da próxima temporada, no entanto, o comissário da NBA não descarta uma nova mudança no All-Star Game. A partida de 2025, aliás, vai ocorrer em San Francisco, na casa do Warriors. Assim, Silver discute, por exemplo, um possível confronto entre os jogadores dos Estados Unidos e do Mundo.

