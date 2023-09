Quais times da NBA têm os melhores pivôs no elenco?

Analisamos as 30 equipes para a próxima temporada. Então, tentamos criar um ranking dos melhores grupos de jogadores por posição. Hoje, vamos mostrar quais são os times que contam com os melhores pivôs por elenco na NBA. Por exemplo, o Utah Jazz tem Lauri Markkanen e John Collins como alas-pivôs. Apesar de eles fazerem funções diferentes (Markkanen deve ser ala), a posição é a mesma. Ou seja, o Jazz conta com dois bons alas-pivôs, fora seus reservas.

Só que para a armação, muitos times utilizam, às vezes, dois jogadores da mesma posição para diferentes funções. O Atlanta Hawks, por exemplo, tem Trae Young como o seu armador principal, mas Dejounte Murray é um cara da mesma posição. No entanto, o Hawks utiliza o segundo de ala-armador.

Então, como vamos fazer para montar?

Publicidade

Primeiro os armadores e alas-armadores em um ranking. Depois, foi a vez dos alas. Por fim, de pivôs.

O ranking leva em conta o que cada atleta fez durante sua carreira e a função que teve na temporada anterior. Enquanto isso, existem os jogadores que chegaram em novas equipes. Sejam os do Draft ou os que deixaram um time por outro, eles estarão aqui como atuaram em 2022/23. Para detalharmos tudo, vamos utilizar como um outro critério a porcentagem de tempo que eles estiveram na última campanha. De acordo com o site Basketball Reference, é possível analisar nome por nome e suas funções.

Publicidade

Confira o ranking de melhores pivôs em cada elenco nos times da NBA

1. Philadelphia 76ers

Não estamos dizendo que Joel Embiid é melhor que Nikola Jokic, mas o grupo de pivôs do Sixers é claramente superior. Além de Embiid, o 76ers conta com o bom e jovem Paul Reed, Montrezl Harrell e Mo Bamba. Ou seja, o conjunto é forte o suficiente para suprir a ausência do atual MVP.

2. Denver Nuggets

Apesar de os reservas não serem bons, Nikola Jokic vale por dois, três, quantos você quiser. Não dá para tirar o Nuggets do pódio. Simplesmente, não tem como, embora tenha ainda um inexplicável DeAndre Jordan.

Publicidade

3. Boston Celtics

Robert Williams e Al Horford são realmente de outro nível, mas o Celtics conta ainda com Kristaps Porzingis, que terá minutos na posição. Além de todos eles, Boston terá o “lendário” Luke Kornet e o português Neemias Queta.

4. Los Angeles Lakers

O Lakers vem com Anthony Davis, Christian Wood e Jaxson Hayes. Embora o último não seja lá essas coisas, Davis é um dos melhores pivôs da NBA. Enquanto isso, Wood deve ter bons minutos na posição.

Publicidade

5. Minnesota Timberwolves

Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert são pivôs, mas jogam juntos em uma formação que não funcionou na última temporada. A equipe ainda tem Naz Reid, desejado por diversas equipes antes da agência livre. Mas com Reid, o Timberwolves agiu rápido e resolveu a questão sobre seu contrato.

Leia mais

Christian Wood: “Jogar pelo Los Angeles Lakers é um sonho realizado”

“Nikola Jokic vai se aposentar aos 34 anos”, revela ex-jogador do Nuggets

Joel Embiid pode se igualar a lendas da NBA na próxima temporada



Publicidade

6. Indiana Pacers

Myles Turner, Isaiah Jackson, Daniel Theis e Jalen Smith. O Indiana Pacers conta com vários jogadores bons para a posição. Aliás, o Pacers é o time que tem boas peças para todas as funções. Mas são muitas, o que vai forçar a equipe a negociar alguns de seus jogadores. Buddy Hield, por exemplo, já está na lista de trocas. Entre os pivôs, Jackson é desejado por diversas equipes.

7. Atlanta Hawks

O dilema do Hawks está entre Clint Capela e Onyeka Okongwu. Apesar de o segundo estar começando a arremessar do perímetro, Capela ainda é o titular. É possível que um dos dois saia em troca até a trade deadline.

Publicidade

8. Miami Heat

Bam Adebayo navega quase sozinho na posição de pivô. O veterano Kevin Love faz alguns minutos ali, mas só quando Erik Spoelstra quer utilizar formações mais baixas. O Heat ainda contratou o bom Thomas Bryant para ser reserva.

9. Cleveland Cavaliers

O Cavs até poderia estar acima, mas a dupla Jarrett Allen e Evan Mobley não foi bem diante do New York Knicks nos playoffs. A impressão foi muito ruim e Allen já apareceu em rumores de troca.

10 A. Utah Jazz

Walker Kessler, após uma temporada, já mostrou muito serviço. O bastante para o Minnesota Timberwolves se arrepender por aquela troca absurda por Rudy Gobert. De qualquer forma, o Jazz ainda tem o canadense Kelly Olynyk para a função.

Publicidade

10 B. Detroit Pistons

Surpreso? Bem, o Pistons é um dos times com um ótimo quarteto de pivôs em seu elenco na NBA. Isaiah Stewart, James Wiseman, Marvin Bagley e Jalen Duren vão dividir tempo e espaço na equipe de Michigan. Você pode questionar um ou outro, mas é um grupo realmente muito bom na posição. Sim, roubamos aqui para colocarmos Detroit na lista.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA