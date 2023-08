Hoje tem quiz! Queremos saber em quais times estes jogadores atuaram na NBA, mas não é tão fácil como outros que fizemos. Bem, alguns atletas até são. No entanto, em outros, você sabe ou tem que chutar. Sem problemas. É só indicar quantos pontos fez nos comentários, mas não pode dar spoiler, tá?

Para dificultar um pouco, não vamos dizer o nome do jogador. Tem dica, mas sem nomes. Então, o quiz de hoje é quase que duplo. Primeiro, você precisa identificar quem são os jogadores e, depois, lembrar por quais times eles passaram na NBA.

Mais uma vez, não se esqueça de postar nos comentários quantos você acertou. Outro detalhe importante é o fato de que, aqui, são nomes de jogadores atuais e de um passado não tão recente.

Em quais times estes jogadores atuaram na NBA? Onde este jogador esteve? Ele foi primeira escolha do Draft, mas não durou muito tempo na NBA Cavs, Timberwolves, Raptors, Nets Cavaliers, Blazers, Pistons, Nets Blazers, Timberwolves, Pistons, Nets Cleveland Cavaliers, Blazers, Raptors, Nets Por quais equipes ele jogou? Campeão da NBA, é ótimo defensor Suns, Jazz, Rockets, Bucks, Heat, Sixers Suns, Blazers, Rockets, Bucks, Heat, Sixers Wizards, Suns, Clippers, Rockets, Bucks, Heat, Sixers Raptors, Suns, Rockets, Bucks, Heat, Sixers Onde ele jogou? Três vezes campeão da NBA, mas foi All-Star apenas uma vez em toda a carreira Rockets, Nets, Bucks, Timberwolves, Clippers, Celtics Houston Rockets, Blazers, Heat, Nets, Bucks, Timberwolves, Hornets, Celtics Rockets, Kings, Wizards, Nets, Bucks, Timberwolves, Hornets, Celtics Houston Rockets, Suns, Mavs, Nets, Bucks, Timberwolves, Clippers, Celtics Onde ele jogou? Apesar de ser um cestinha, ele não gosta lá muito de defender Philadelphia 76ers, Bucks, Pistons, Rockets, Mavs 76ers, Kings, Blazers, Spurs, Raptors, Bucks, Pistons, Rockets, Mavs Philadelphia 76ers, Hornets, Bucks, Pelicans, Pistons, Rockets, Mavs Sixers, Suns, Jazz, Bucks, Pistons, Rockets, Mavs Em quais times ele jogou? Recentemente, ele falou mal de sua atual equipe (algumas vezes, aliás), mas continua por lá Magic, Celtics, Knicks Timberwolves, Magic, Knicks Timberwolves, Nuggets, Magic, Knicks Nuggets, Magic, Celtics, Knicks Por onde ele jogou? Apesar de não ser campeão da NBA, ele foi cinco vezes All-Star. Seu pai jogou no Brasil por Sírio e Suzano nos anos 90 Hawks, Celtics, Sixers Atlanta Hawks, Celtics, Thunder Hawks, Celtics, Sixers, Thunder Hawks, Celtics, Nets, Sixers, Thunder Onde ele jogou? Cinco vezes campeão, ele atuou ao lado de Kobe Bryant em boa parte da carreira. Então, no Lakers, este jogador ganhou três títulos consecutivos Orlando Magic, Lakers, Heat, Suns, Celtics Magic, Lakers, Heat, Cavs, Celtics Orlando Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs, Celtics Magic, Lakers, Heat, Suns, Hornets, Celtics Por quais equipes ele jogou? Entre os jogadores do quiz, este foi campeão da NBA e passou por quatro times Suns, Rockets, Raptors, Heat Grizzlies, Rockets, Raptors, Heat Kings, Rockets, Raptors, Heat Clippers, Rockets, Raptors, Heat Onde ele jogou? Por enquanto, ele passou por quatro times na NBA. Mas este jogador pediu troca recentemente e pode ficar deste tamanho se a atual equipe não o negociar. Papo sério Thunder, Rockets, Nets, Sixers Grizzlies, Rockets, Nets, Sixers Timberwolves, Rockets, Nets, Sixers Pelicans, Rockets, Nets, Sixers Em quais times ele jogou? Prete bem a atenção: ele foi para um novo time recentemente, mas ainda não jogou. Ou seja, não conta, tá? Ah, e ele passou por um time que mudou de nome, mas a franquia é a mesma Clippers, New Orleans Hornets (Pelicans), Rockets, Suns New Orleans Hornets (Pelicans), Rockets, Suns Clippers, New Orleans Hornets (Pelicans), Rockets New Orleans Hornets (Pelicans), Rockets Por onde este jogador esteve? Ele soube que estava sendo trocado de forma única: durante um jogo. Simples assim Golden State Warriors, Hornets, Mavs, Kings Warriors, Hornets, Pistons, Mavs, Kings Golden State Warriors, Hornets, Clippers, Nets, Mavs, Kings Warriors, Mavs, Kings Onde ele jogou? Brasileiro, este jogador foi peça importante de uma equipe na NBA, mas após trocas, ele acabou voltando para onde começou Magic, Cavs, Blazers, Warriors Cavs, Warriors Magic, Cavs, Warriors Magic, Cavs, Pistons, Warriors, Blazers Por quais equipes ele jogou? Embora seja campeão na NBA, este jogador foi sempre muito polêmico. Mas quando falamos muito, é melhor pensar em uma versão ainda mais "chata" de Draymond Green. Depois, adicione dois tabletes (inteiros) de Dennis Rodman e uma colher (de reclamação pura) de Chris Paul. Leve ao freezer por 30 minutos. Por fim, coloque uma pitada de Gilbert Arenas e outra de Metta World Peace e seu jogador está pronto. Mas um detalhe: Ball don't lie Wizards, Blazers, Hawks, Pistons, Celtics, Knicks Blazers, Pistons, Celtics, Knicks Blazers, Pistons, Knicks Wizards, Blazers, Pistons, Celtics, Nets, Knicks Por quais times ele jogou? Um dos melhores pivôs de todos os tempos Rockets Rockets, Raptors Houston Rockets, Raptors, Kings Rockets, Raptors, Kings, Blazers Onde ele jogou? Muitos jogadores já tentaram levar ele para seus times na NBA. Entre eles, seu compatriota, mas sem sucesso até aqui Suns, Rockets, Heat, Raptors, Nets, Bulls, Bucks Suns, Rockets, Heat, Nets, Bulls, Bucks Phoenix Suns, Rockets, Heat, Bulls, Bucks Suns, Heat, Bulls, Bucks Onde ele jogou? Campeão da NBA, ninguém sabe se este jogador vai se aposentar ou se fica. Embora seja um veterano, ele quer jogar mais uma temporada 76ers, Warriors, Heat Sixers, Nuggets, Warriors, Heat Sixers, Nuggets, Warriors, Grizzlies, Heat Sixers, Warriors, Grizzlies, Heat Por quais equipes ele jogou? Este jogador foi All-Star enquanto jogava pelo Nets New Jersey Nets, Charlotte Hornets, Blazers, Celtics, Sonics, New Orleans Hornets, Pacers, Hawks, Clippers New Jersey Nets, Blazers, Celtics, Sonics, Hawks, Clippers Nets, Blazers, Celtics, Sonics, Pacers, New Orleans Hornets, Clippers Nets, Blazers, Celtics, Pacers, Clippers Em quais equipes ele jogou? Embora este jogador tenha sido All-Star e um início de carreira impressionante, lesões tiraram dele o seu melhor. Por fim, já não conseguia mais ser impactante Nuggets, Clippers, Nets, Pistons, Spurs Denver Nuggets, Pistons, Spurs Nuggets, Suns, Pistons, Spurs Nuggets, Suns, Knicks, Pistons, Spurs Onde ele jogou? Apesar de fazer sucesso com uma equipe na NBA, ele passou por outras, já veterano. Faz parte dos 75 melhores jogadores de todos os tempos Atlanta Hawks, Clippers, Celtics, Spurs, Magic Hawks, Spurs, Magic Hawks, Celtics, Spurs Hawks, Spurs, Magic Onde este jogador esteve? Controverso, ótimo defensor, fala muito, reclama demais, chato, mas é um bom jogador, no fim das contas Thunder, Rockets, Clippers, Timberwolves, Lakers, Bulls Rockets, Clippers, Timberwolves, Lakers, Bulls Pistons, Rockets, Clippers, Timberwolves, Lakers, Bulls Nets, Rockets, Clippers, Timberwolves, Lakers, Bulls

E aí, achou mais fácil ou mais difícil? Deixe seu comentário e indique para o amigo.

Caso esteja utilizando uma versão AMP e não consiga visualizar o quiz, basta clicar aqui.

