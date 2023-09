Quais times da NBA têm os melhores alas no elenco?

Analisamos as 30 equipes para a próxima temporada. Então, tentamos criar um ranking dos melhores grupos de jogadores por posição. Hoje, vamos mostrar quais são os times que contam com os melhores alas por elenco na NBA. Por exemplo, o Utah Jazz tem Lauri Markkanen e John Collins como alas-pivôs. Apesar de eles fazerem funções diferentes (Markkanen deve ser ala), a posição é a mesma. Ou seja, o Jazz conta com dois bons alas-pivôs, fora seus reservas.

Só que para a armação, muitos times utilizam, às vezes, dois jogadores da mesma posição para diferentes funções. O Atlanta Hawks, por exemplo, tem Trae Young como o seu armador principal, mas Dejounte Murray é um cara da mesma posição. No entanto, o Hawks utiliza o segundo de ala-armador.

Então, como vamos fazer para montar?

Primeiro os armadores e alas-armadores em um ranking. Hoje, é a vez dos alas. Por fim, de pivôs.

O ranking leva em conta o que cada atleta fez durante sua carreira e a função que teve na temporada anterior. Enquanto isso, existem os jogadores que chegaram em novas equipes. Sejam os do Draft ou os que deixaram um time por outro, eles estarão aqui como atuaram em 2022/23. Para detalharmos tudo, vamos utilizar como um outro critério a porcentagem de tempo que eles estiveram na última campanha. De acordo com o site Basketball Reference, é possível analisar nome por nome e suas funções.

Confira o ranking de melhores alas em cada elenco nos times da NBA

1. Milwaukee Bucks

Com Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Pat Connaughton e Bobby Portis, o Milwaukee Bucks tem o grupo de alas e alas-pivôs da NBA. Há alguns anos, para ser mais justo. Apesar de o Boston Celtics adicionar Kristaps Porzingis, a diferença apenas diminuiu.

2. Boston Celtics

Sim, Kristaps Porzingis faz muita diferença, mas ainda não vimos como pode funcionar no Boston Celtics. Jayson Tatum e Jaylen Brown conduzem o time de Massachusetts aos primeiros lugares do Leste há longos anos. Agora, com o letão, o Celtics pode ir ainda mais longe.

3. Los Angeles Clippers

Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum… eles são muitos. Embora alguns deles desapareçam da rotação vez ou outra, o Clippers tem muita profundidade em seu elenco.

4. Los Angeles Lakers

Após problemas nos últimos anos, o Los Angeles Lakers montou um bom grupo para a próxima temporada. Apesar de depender muito de LeBron James, o time californiano fez grandes mudanças de uma temporada para a outra.

Além de LeBron, o Lakers conta com Rui Hachimura, Kent Bazemore, Taurean Prince e Jarred Vanderbilt. Ou seja, é um elenco equilibrado e muito talentoso.

5. Phoenix Suns

Kevin Durant, sozinho, já seria suficiente para estar no top 10. Mas o Phoenix Suns fez ótimas contratações na agência livre (com o que tinha de espaço). Apenas na offseason, chegaram Keita Bates-Diop, Bol Bol e Yuta Watanabe.

6. Toronto Raptors

Pode não ser assim até o fim da temporada, mas o Toronto Raptors conta hoje com ótimos jogadores. Pascal Siakam e OG Anunoby, claro, são os principais destaques. Mas como existe a chance de Scottie Barnes jogar como armador, a posição perde um pouco de profundidade.

7. New Orleans Pelicans

Zion Williamson e Brandon Ingram são excelentes, mas o New Orleans Pelicans possui outras boas opções. Trey Murphy, Naji Marshall, Larry Nance Jr e, claro, Herb Jones podem colocar a equipe acima do que conseguiu nos últimos anos.

8. Golden State Warriors

Andrew Wiggins deve ter Draymond Green menos ao seu lado como ala na próxima temporada, mas ainda assim é uma das melhores duplas da liga. E ainda tem Jonathan Kuminga.

9. New York Knicks

Com RJ Barrett, Julius Randle, além de Josh Hart (que pode atuar como ala-armador), o New York Knicks tem um bom grupo de alas em seu elenco.

10. Utah Jazz

Aqui, o motivo da explicação no início do texto. O Utah Jazz já tinha um elenco promissor, mas recebeu o ala-pivô John Collins sem “pagar” muito por isso. Agora, ele deverá atuar ao lado de Lauri Markkanen.

Em uma equipe como o Jazz, que ainda tem Simone Fontecchio, destaque da Itália na Copa do Mundo de Basquete.

