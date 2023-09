Quais times da NBA têm os melhores armadores no elenco?

Analisamos as 30 equipes para a próxima temporada. Então, tentamos criar um ranking dos melhores grupos de jogadores por posição. Hoje, vamos mostrar quais são os times que contam com os melhores armadores por elenco na NBA. Por exemplo, o Utah Jazz tem Lauri Markkanen e John Collins como alas-pivôs. Apesar de eles fazerem funções diferentes (Markkanen deve ser ala), a posição é a mesma. Ou seja, o Jazz conta com dois bons alas-pivôs, fora seus reservas.

Só que para a armação, muitos times utilizam, às vezes, dois jogadores da mesma posição para diferentes funções. O Atlanta Hawks, por exemplo, tem Trae Young como o seu armador principal, mas Dejounte Murray é um cara da mesma posição. No entanto, o Hawks utiliza o segundo de ala-armador.

Então, como vamos fazer para montar?

Primeiro os armadores e alas-armadores em um ranking. Depois de alas. Por fim de pivôs e alas-pivôs.

O ranking leva em conta o que cada atleta fez durante sua carreira e a função que teve na temporada anterior. Enquanto isso, existem os jogadores que chegaram em novas equipes. Sejam os do Draft ou os que deixaram um time por outro, eles estarão aqui como atuaram em 2022/23. Para detalharmos tudo, vamos utilizar como um outro critério a porcentagem de tempo que eles estiveram na última campanha. De acordo com o site Basketball Reference, é possível analisar nome por nome e suas funções.

Confira o ranking de melhores armadores em cada elenco nos times da NBA

1. Golden State Warriors

Sim, é um caso quase similar ao de Young e Murray no Hawks, mas com uma diferença brutal: a função de Chris Paul no Warriors ainda não foi definida. Por outro lado, os dois de Atlanta já jogaram uma temporada assim. Claro que no exercício de “achismo”, dá para colocar Paul como ala-armador, mas ninguém pode cravar nada ainda, exceto Steve Kerr. Pesa a favor do veterano o fato de nunca começar uma partida vindo do banco, mas vamos preservar, em todos os casos, as funções que cada atleta desempenhou em 2022/23.

Klay Thompson é um ala-armador de elite. Ou, pelo menos, já foi um. Apesar de sua função variar de acordo com as formações do Warriors, ele entra em sua original. Ou seja, na de hoje.

Então, com Stephen Curry, Gary Payton II, Klay Thompson, Moses Moodey, além de Chris Paul (ex-Phoenix Suns) e Cory Joseph (ex-Detroit Pistons), o Warriors tem o melhor grupo de armadores e alas-armadores para a próxima temporada.

2. Dallas Mavericks

Hoje, é muito mais difícil cravar posições na NBA, especialmente no perímetro. Mas o Dallas Mavericks já o fez na última temporada, estabelecendo Luka Doncic como armador e Kyrie Irving de ala-armador. Então, é o mesmo caso do Atlanta Hawks.

Aí, o Mavericks ainda tem Jaden Hardy, Seth Curry, além de Dante Exum e Tim Hardaway Jr. Mas tanto Exum quanto Hardaway devem ter minutos como alas. Apesar de o australiano não jogar na liga na última temporada, era uma função similar que ele tinha no Barcelona. Só que, de novo, não tem nada pronto para a próxima campanha no Mavs. Então, ele fica reforça a posição.

3. Phoenix Suns

Estranho o Phoenix Suns ficar com a terceira posição, já que o time não tem um armador de fato no time titular. Certo? Mas Bradley Beal e Devin Booker, além de Eric Gordon, Jordan Goodwin e Josh Okogie deixam o Suns muito profundo ali.

4. Atlanta Hawks

O Atlanta Hawks é um dos melhores times da NBA na função dos armadores porque tem Trae Young e Dejounte Murray em seu elenco. Mas seus reservas são muito bons: Bogdan Bogdanovic, Patty Mills e o calouro Kobe Bufkin. Embora Bufkin seja um calouro, não dá para dizer que ele não tenha talento para ganhar minutos importantes logo de cara.

5. Oklahoma City Thunder

Se seu time tem Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey, é melhor ficar pronto para sorrir. O canadense e o australiano formam uma das melhores duplas de armação da NBA, mas o Oklahoma City Thunder ainda conta com ótimas opções no banco. Os calouros Vasilije Micić e Cason Wallace devem ter muitos minutos na próxima temporada. Apesar de Micic não ser exatamente um jovem (29 anos), ele vai fazer sua temporada de estreia após brilhar na Europa. Poderia até ficar mais acima, mas ainda não sabemos como será a transição do sérvio na liga.

6. Memphis Grizzlies

Tudo bem. Ja Morant não vai atuar nas primeiras 25 partidas por suspensão, mas o Memphis Grizzlies é muito forte na armação. Além de Desmond Bane, que pode atuar como ala quando Morant voltar, o Grizzlies conta com duas caras novas ali. Bem, não exatamente novas na NBA, mas você entendeu: Marcus Smart e Derrick Rose. E Memphis ainda terá Luke Kennard e John Konchar na função de alas-armadores.

7. Indiana Pacers

Aqui, falamos da profundidade. Então, poucos elencos possuem tanta na armação quanto o Indiana Pacers. Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard e TJ McConnell já merecem destaque. Mas o time ainda tem bons alas-armadores, como Bruce Brown (que chegou do Denver Nuggets) e o calouro Ben Sheppard. Não chega a ser surpresa o fato de Buddy Hield, que também pode atuar na função dois, estar disponível para trocas.

8. Philadelphia 76ers

Tudo bem que James Harden anda causando e pode não ficar para a próxima temporada, mas o que falar de um grupo com Tyrese Maxey, Patrick Beverley, De’Anthony Melton e o cestinha Kelly Oubre? Apenas para ter uma ideia o Sixers terá, a não ser que Harden saia antes disso, três jogadores da função que fizeram 20 pontos ou mais na última temporada. Além do astro (21 pontos), Maxey (20.3) e Oubre (20.3 pelo Charlotte Hornets) superaram a marca.

Tudo bem que Oubre é mais um ala, mas no Hornets ele atuou por 58% do tempo como ala-armador. E sabendo que o 76ers tem Tobias Harris como titular, o novo contratado deve atuar na função do ranking de hoje.

9. Houston Rockets

Aqui, nem vamos contar com o talentoso, mas problemático Kevin Porter. Mas veja: Fred VanVleet, Jalen Green e Amen Thompson, são muito bons. E o Houston Rockets tem um treinador (Ime Udoka) inteligente e capaz de fazer com que os três joguem no mais alto nível. Então, espere por muito do trio na temporada 2023/24 da NBA.

10. Cleveland Cavaliers

Darius Garland e Donovan Mitchell formam uma das melhores duplas de armação da NBA, mas o reserva, o espanhol Ricky Rubio, não deve jogar a próxima temporada. Apesar de Rubio e o Cavs não ter exatamente uma grande reposição para a função de armação, só os talentos de Garland e Mitchell são suficientes para ficarem entre os dez. Como um conjunto, entretanto, não dá para subir muito além de uma oitava posição.

Outros times

Alguns times quase entraram no ranking de elenco com os melhores armadores da NBA. O Brooklyn Nets terá Ben Simmons (e pode voltar com tudo), Mikal Bridges de ala-armador e Spencer Dinwiddie. Depois, o Los Angeles Clippers com Russell Westbrook e Paul George. Apesar de George ser um ala e poder atuar até como ala-pivô, ele atuou muito mais de ala-armador.

Enquanto isso, o Miami Heat e o Portland Trail Blazers podem se desfazer na função. James Harden entrou com o Philadelphia 76ers porque sua equipe já disse que não está procurando trocas, enquanto o Clippers informou que desistiu da negociação. Mas Damian Lillard ainda deve deixar o Blazers. Por outro lado, não existe um destino exato, apesar de o armador pedir o Heat.

