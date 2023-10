Quando a principal notícia de um time na NBA é o cabelo de Jimmy Butler

O cabelo de Jimmy Butler foi a principal notícia do Media Day do Miami Heat, enquanto a NBA mostra suas novas contratações. Sim, o Heat era o grande candidato a ficar com Damian Lillard, mas o bonde passou. A equipe perdeu jogadores importantes na offseason, mas o finalista da última temporada não só perdeu Lillard como não apresentou nada novo.

Aliás, apresentou. Um Jimmy Butler fazendo “cortina de fumaça” para a toda NBA se encantar com o seu cabelo.

Foi engraçado? Sim, mas o que tem por trás disso?

Butler é o cara certo para assumir o papel de “centro das atenções”. É como Russell Westbrook fazia no Los Angeles Lakers. Ele dava a cara para bater e tinha a missão de preservar o resto do time. Então, o que acontece no Heat é que o ala se porta assim para evitar perguntas profundas.

O vídeo da entrevista coletiva teve cerca de sete minutos. Ali, Jimmy Butler era apenas um personagem. A pergunta sobre Lillard veio, mas ele mudou o rumo e começou a falar sobre o Heat ser campeão e tudo mais.

Bingo! Missão completa.

Ele conseguiu tirar o foco do assunto, falou sobre o time ter ótimos jogadores (o que não é mentira) e viralizou com o seu cabelo por toda a NBA. Aliás, nada rendeu mais em todo o Media Day da liga. Era o que Butler queria.

Mas e o Miami Heat, hein? Perdeu Max Strus, Gabe Vincent, não conseguiu a troca por Lillard e estendeu com Kevin Love. Bem, não é uma grande offseason. Mas mesmo assim, ninguém consegue descartar o time nos playoffs, brigando pelo título.

Tá, tudo bem. Milwaukee Bucks e Boston Celtics parecem ainda mais fortes, mas é preciso ver o que tem em quadra. Se der certo, eles são os times a serem batidos. No entanto, já eram na última temporada e adivinha? O Heat foi lá e bateu ambos.

Existe a cultura da equipe, algo que ninguém pode negar. Mas até onde isso vai se o elenco está nitidamente pior?

É óbvio que Pat Riley e Erik Spoelstra vão dar um jeito. Eles sempre dão.

No entanto, uma das perguntas feitas a Jimmy Butler foi sobre a torcida estar infeliz com os movimentos da equipe. E de fato, foram ruins. Mas ele desviou e foi no caminho de sempre. Falou do potencial de seus colegas, na confiança e tudo mais. Não dá para esperar menos dele, né?

Mas quando o seu cabelo vira o foco das atenções em toda a NBA, é porque parece estar escondendo a frustração. Claro, é tudo “achismo”. Só que o Heat precisa se mexer para manter o jogador feliz. Afinal, ele não está ficando mais jovem e o elenco piorou.

Título?

Atrás da história do cabelo de Jimmy Butler está a frustração por não vencer o título da NBA na última temporada. O Miami Heat não era o favorito em nenhuma das séries de playoffs, mas deu um jeito de chegar nas finais. O que poderia acontecer na offseason era um astro como Damian Lillard chegar para o time dar o próximo passo e ser campeão.

Não conseguiu.

Agora, o Heat precisa confiar que Tyler Herro vem para a sua melhor temporada, que Kyle Lowry será a versão dos playoffs e que Erik Spoelstra encontre outros caras como Caleb Martin. Duncan Robinson vai ressurgir? Bam Adebayo será dominante? Ou será que Pat Riley vai tirar um coelho da cartola e conseguir uma troca que ninguém esperava?

Por enquanto, o time da Flórida segue entre os principais candidatos ao título do Leste, mas precisa contar que tudo dê certo como na última temporada. Mas basta um início ruim em 2023/24 para as críticas subirem a ladeira.

Ah, Jimmy Butler já mudou o cabelo de novo, tá?

