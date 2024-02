Quem pode ser negociado na trade deadline 2024 da NBA

A trade deadline 2024 (fechamento da janela de transferências) da NBA está se aproximando, nesta quinta-feira (8 de fevereiro). Dessa forma, o Jumper Brasil montou uma lista dos jogadores que têm mais chances de serem envolvidos em negociações. Assim, o levantamento foi feito com base nos rumores mais recentes.

Fiquem atentos à cobertura do Jumper Brasil no último dia de trocas na liga. Durante toda a tarde desta quinta-feira, a nossa equipe estará comentando todos os rumores e analisando as transações, através do Twitter e de uma LIVE no nosso canal no YouTube (a partir das 15h13).

Então, sem mais delongas, confira abaixo quem pode ser trocado na trade deadline 2024 da NBA.

Atlanta Hawks

Dejounte Murray: US$100,8 milhões até 2027 e uma player option de US$31,5 milhões em 2027/28

De’Andre Hunter: US$90 milhões até 2027

Bogdan Bogdanovic: US$52 milhões até 2026 e uma team option de US$16 milhões em 2026/27

Clint Capela: US$42,8 milhões até o final da próxima temporada

AJ Griffin: US$7,6 milhões até o final da próxima temporada e uma team option de US$6 milhões em 2025/26

Patty Mills: expirante de US$6,8 milhões

Saddiq Bey: expirante de US$4,6 milhões

Brooklyn Nets

Dorian Finney-Smith: US$28,9 milhões até o final da próxima temporada e uma player option de US$15,4 milhões em 2025/26

Spencer Dinwiddie: expirante de US$20,3 milhões

Nic Claxton: expirante de US$9,6 milhões

Royce O’Neale: expirante de US$9,5 milhões

Charlotte Hornets

PJ Washington: US$46,5 milhões até 2026

Gordon Hayward: expirante de US$31,5 milhões

Kyle Lowry: expirante de US$29,7 milhões

Cody Martin: US$15,6 milhões até o final da próxima temporada

Nick Richards: US$10 milhões até o final da próxima temporada

Camisa 0: expirante de US$7,9 milhões

James Bouknight: expirante de US$4,6 milhões

Chicago Bulls

Zach LaVine: US$129,1 milhões até 2026 e uma player option de US$49 milhões em 2026/27

Nikola Vucevic: US$60 milhões até 2026

DeMar DeRozan: expirante de US$28,6 milhões

Jevon Carter: US$12,7 milhões até o final da próxima temporada e uma player option de US$6,8 milhões em 2025/26

Patrick Williams: expirante de US$9,8 milhões

Alex Caruso: US$9,5 milhões nesta temporada e US$3 milhões garantidos de um salário de US$9,9 milhões

Andre Drummond: expirante de US$3,4 milhões

Torrey Craig: US$2,5 milhões nesta temporada e uma player option de US$2,8 milhões em 2024/25

Dallas Mavericks

Grant Williams: US$53,4 milhões até 2027

Tim Hardaway Jr.: US$34,2 milhões até o final da próxima temporada

Richaun Holmes: US$12 milhões nesta temporada e uma player option de US$12,9 milhões em 2024/25

Seth Curry: expirante de US$4 milhões

Detroit Pistons

Bojan Bogdanovic: US$20 milhões nesta temporada e US$2 milhões garantidos de um salário de US$19 milhões em 2024/25

Joe Harris: expirante de US$19,9 milhões

James Wiseman: expirante de US$12,1 milhões

Alec Burks: expirante de US$10,5 milhões

Monte Morris: expirante de US$9,8 milhões

Killian Hayes: expirante de US$7,4 milhões

Danilo Gallinari: expirante de US$6,8 milhões

Mike Muscala: expirante de US$3,5 milhões

Golden State Warriors

Andrew Wiggins: US$78,8 milhões até 2026 e uma player option de US$30,2 milhões em 2026/27

Draymond Green: US$72,3 milhões até 2026 e uma player option de US$27,7 milhões em 2026/27

Klay Thompson: expirante de US$43,2 milhões

Chris Paul: expirante de US$30,8 milhões

Jonathan Kuminga: US$13,6 milhões até o final da próxima temporada

Moses Moody: US$9,7 milhões até o final da próxima temporada

Kevon Looney: US$7,5 milhões nesta temporada e US$3 milhões garantidos de um salário de US$8 milhões em 2024/25

Cory Joseph: expirante de US$2 milhões

Houston Rockets

Jeff Green: US$9,6 milhões nesta temporada e uma team option de US$9,6 milhões em 2024/25

Jae’Sean Tate: US$6,5 milhões nesta temporada e uma team option de US$7 milhões em 2024/25

Jock Landale: expirante de US$8 milhões

Reggie Bullock: expirante de US$2 milhões

Boban Marjanovic: expirante de US$2 milhões

Aaron Holiday: expirante de US$2 milhões

Indiana Pacers

Buddy Hield: expirante de US$19,3 milhões

T.J. McConnell: US$8,7 milhões nesta temporada e US$5 milhões garantidos de um salário de US$9,3 milhões em 2024/25

Obi Toppin: expirante de US$6,8 milhões

Jalen Smith: US$5 milhões nesta temporada e uma player option de US$5,4 milhões em 2024/25

Isaiah Jackson: US$7,1 milhões até o final da próxima temporada

Los Angeles Lakers

D’Angelo Russell: US$17,3 milhões nesta temporada e uma player option de US$18,7 milhões em 2024/25

Rui Hachimura: US$51 milhões até 2026

Gabe Vincent: US$33 milhões até 2026

Jalen Hood-Schifino: US$7,5 milhões até o final da próxima temporada e uma team option de US$4 milhões em 2025/26

Taurean Prince: expirante de US$4,5 milhões

Christian Wood: US$2,7 milhões nesta temporada e uma player option de US$3 milhões em 2024/25

Memphis Grizzlies

Marcus Smart: US$60,6 milhões até 2026

Luke Kennard: US$14,8 milhões nesta temporada e uma team option de US$14,8 milhões em 2024/25

Miami Heat

Duncan Robinson: US$37,5 milhões até o final da próxima temporada e US$9,9 milhões garantidos de um salário de US$19,9 milhões em 2025/26

Caleb Martin: US$6,8 milhões nesta temporada e uma player option de US$7,1 milhões em 2024/25

Milwaukee Bucks

Pat Connaughton: US$18,8 milhões até o final da próxima temporada e uma player option de US$9,4 milhões em 2025/26

Cameron Payne: expirante de US$ 2 milhões

New Orleans Pelicans

Jonas Valanciunas: expirante de US$15,4 milhões

Larry Nance Jr.: US$21,5 milhões até o final da próxima temporada

New York Knicks

Evan Fournier: US$18,9 milhões nesta temporada e uma team option de US$19 milhões em 2024/25

Quentin Grimes: US$6,6 milhões até o final da próxima temporada

Malachi Flynn: expirante de US$3,9 milhões

Oklahoma City Thunder

Davis Bertans: US$17 milhões nesta temporada e e US$5,25 milhões garantidos de um salário de US$16 milhões em 2024/25

Tre Mann: US$8 milhões até o final da próxima temporada

Aleksej Pokusevski: expirante de US$5 milhões

Orlando Magic

Markelle Fultz: expirante de US$17 milhões

Gary Harris: expirante de US$13 milhões

Chuma Okeke: expirante de US$5,3 milhões

Philadelphia 76ers

Tobias Harris: expirante de US$39,3 milhões

Marcus Morris: expirante de US$17,1 milhões

Nicolas Batum: expirante de US$11,7 milhões

Robert Covington: expirante de US$11,7 milhões

Furkan Korkmaz: expirante de US$5,4 milhões

Danuel House: expirante de US$4,3 milhões

Phoenix Suns

Nassir Little: US$28 milhões até 2027

Grayson Allen: expirante de US$8,9 milhões

Damion Lee: US$2,5 milhões nesta temporada e uma player option de US$2,8 milhões em 2024/25

Keita Bates-Diop: US$2,3 milhões nesta temporada e uma player option de US$2,6 milhões em 2024/25

Portland Trail Blazers

Malcolm Brogdon: US$45 milhões até o final da próxima temporada

Sacramento Kings

Harrison Barnes: US$54 milhões até 2026

Kevin Huerter: US$50,5 milhões até 2026

Trey Lyles: US$16 milhões até o final da próxima temporada

Davion Mitchell: US$11,5 milhões até o final da próxima temporada

Chris Duarte: US$10 milhões até o final da próxima temporada

San Antonio Spurs

Keldon Johnson: US$74 milhões até 2027

Doug McDermott: expirante de US$13,75 milhões

Devonte’ Graham: US$12,1 milhões nesta temporada e US$2,85 milhões garantidos em 2025/26

Cedi Osman: expirante de US$6,7 milhões

Toronto Raptors

Bruce Brown Jr.: US$22 milhões nesta temporada e uma team option de US$23 milhões em 2024/25

Gary Trent Jr.: expirante de US$18,5 milhões

Thaddeus Young: expirante de US$8 milhões

Otto Porter: expirante de US$6,3 milhões

Kira Lewis: expirante de US$5,7 milhões

Utah Jazz

Jordan Clarkson: US$51,8 milhões até 2026

Collin Sexton: US$54,4 milhões até 2026

Kelly Olynyk: expirante de US$12,2 milhões

Talen Horton-Tucker: expirante de US$11 milhões

Washington Wizards

Kyle Kuzma: US$90 milhões até 2027

Marvin Bagley: US$25 milhões até o final da próxima temporada

Tyus Jones: expirante de US$14 milhões

Delon Wright: expirante de US$8,2 milhões

