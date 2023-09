Após quinto título de Kobe, Dwyane Wade ligou para LeBron James

Você sabia que Kobe Bryant foi muito importante para a formação do clássico Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh? Mas, não teve relação direta a uma possível do astro do Los Angeles Lakers. Se tratou de motivação. O quinto título do histórico ala-armador em 2010, que já havia ganhado também em 2009, colocou dúvidas na dupla.

Wade vivia seu melhor momento na carreira, mas longe dos grandes palcos. Foi do primeiro time All-NBA, nos dois anos e cestinha da liga em 2009. O sucesso coletivo, porém, era o problema. O jogador já era campeão, vencendo em 2006 ao lado de Shaquille O’Neal no Heat. Entretanto, jamais foi além da primeira rodada dos playoffs nos anos seguintes.

James vivia seu calvário sem títulos na primeira passagem pelo Cleveland Cavaliers. Individualmente, começou uma sequencia de quatro prêmios de MVP em cinco anos. Além disso, iniciou sua sequencia de cinco eleições aos times ideais de defesa da temporada. No coletivo, o Cavs teve dois anos com mais de 60 vitórias. Mas caiu antes das Finais da NBA nas ocasiões.

Publicidade

Em visita ao programa, Skweek Show, o ídolo máximo de Miami conta que a vitória de Kobe e dos Lakers no jogo sete daquela decisão contra Boston, o fez ligar para o amigo.

“Eu estava assistindo àquele jogo. Era muito grande. Lakers e Celtics, a revanche de 2008, os dois últimos campeões. Mas, fiquei incomodado com a vitória de Los Angeles. Não porque preferia que o Celtics vencesse ou nada disso. Mas Kobe Bryant estava conquistando seu quinto anel de campeão. Então, desliguei a TV assim que o jogo acabou e Liguei para LeBron”, explicou.

Publicidade

Leia mais!

Novak Djokovic dedica título 24 a Kobe Bryant

Técnico do Lakers garante: LeBron James é o GOAT

Coluna Fastbreak NBA Jumper Brasil – 24/09

“Era o nosso período de agência livre. Já haviam uns boatos de que ele não ficaria em Cleveland. Então, o perguntei o que iria fazer. Afinal, Kobe tinha cinco títulos e eu e LeBron somados tínhamos um. O Lakers estava dominando a liga. Não podíamos estar tão atrás deles assim”, admitiu o camisa 3.

Publicidade

Naquela offseason, LeBron James e Chris Bosh se juntariam a Dwyane Wade em Miami. O astro que voltaria para Cleveland quatro anos depois, foi alvo de muitas críticas na época. Ele fez um programa na ESPN, com o nome The Decision, para anunciar que estava mudando de time. No entanto, isso só foi revelado no fim da atração. O ícone, que atualmente está no Lakers, foi odiado em Ohio, até retornar ao fim de 2013/14.

Apesar da motivação em enfrentar Kobe e a franquia angelina o duelo nunca ocorreu em Finais. Los Angeles jamais chegaria de novo a esse estágio. Afinal, caíram para o campeão de 2010/11, Dallas Mavericks, na semifinais do Oeste. Nos anos seguintes, derrotas para Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

Publicidade

Os três times acabariam sendo os adversários de Miami em uma corrida de quatro finais consecutivas. Derrotado pelo Mavs em 2010/11, o Heat emendou um bicampeonato nos dois anos seguintes, vencendo Thunder e Spurs. Por fim, derrota na revanche contra os texanos em 2013/14. Algo que encerrou a passagem de James pelo Heat.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA