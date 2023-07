Quiz – Você consegue acertar todos os jogadores da NBA?

O Jumper Brasil preparou um quiz sobre os jogadores da NBA. Listamos 30 atletas atuais, com opção de escolher um em quatro. No entanto, em uma das questões, é possível marcar duas certas.

Apesar de ser um nível fácil, alguns dos jogadores do quiz da NBA não são tão conhecidos. Portanto, é bom ver com mais atenção, pois temos atletas da Summer League ali.

Quiz - Você sabe quem são estes jogadores da NBA? 1. Você sabe quem é este jogador da NBA? Não tem muita dica aqui, mas este jogador atuou pelo Miami Heat na última temporada Tyler Herro Gabe Vincent Jamal Cain Nikola Jovic 2. Consegue cravar quem é este jogador da NBA? A dica é: Toronto Raptors Chris Boucher Precious Achiuwa Thaddeus Young Otto Porter Jr. 3. Quem é este jogador da NBA? Sim, é um jogador. Não é um cantor Chris Brown Dejounte Murray Immanuel Quickley Donovan Mitchell 4. Quem são estes jogadores da NBA? A dica aqui é: Houston Rockets Alperen Sengun e Jalen Green Frank Kaminsky e Kevin Porter Alperen Sengun e Kevin Porter Frank Kaminsky e Jalen Green 5. Quem é este jogador da NBA? Sem dica aqui, você já sabe quem é Austin Rivers Alex Caruso Austin Reaves Cole Swider 6. Você sabe dizer quem é este jogador da NBA? Acredite: é Antetokounmpo Thanasis Antetokounmpo Alex Antetokounmpo Kostas Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 7. Consegue acertar quem é este jogador da NBA? Dica? Utah Jazz Kris Dunn Talen Horton-Tucker Keyonte George Ochai Agbaji 8. Quem é este jogador da NBA? Claro, é o Grant! Jerian Grant Jerami Grant Grant Williams Horace Grant 9. Quem é este jogador da NBA? Seu sobrenome não é tão comum assim nos EUA Alex Len Arvydas Sabonis Kevin Huerter Domantas Sabonis 10. Então, quem é este jogador da NBA? MVP! Joel Anthony Joel Przybilla Joel Bolomboy Joel Embiid 11. Quem é este jogador da NBA? Ele parece muito um monte de gente, mas é um jogador da NBA mesmo, tá? Matthew Lillard Kelly Olynyk Cássio Ramos Anderson Bizzocchi 12. Você não vai errar este jogador da NBA, né? Kevin! Kevin Johnson Kevin Millar Kevin Love Kevin Porter 13. Quem é este jogador da NBA? A dica é: Brooklyn Nets de 2022/23 Alondes Williams Joe Harris Kessler Edwards Cameron Johnson 14. Quem é este jogador da NBA? Dallas Mavericks Josh Green Tim Hardaway Jr Dereck Lively Christian Wood 15. Apenas clique no certo, vai... Poderia ter dica, mas não tem Dwight Howard Anthony Davis Karl-Anthony Towns Rui Hachimura 16. Quem é este jogador da NBA? A dica é Summer League Javon Freeman-Liberty Yago dos Santos Dalen Terry Justin Lewis 17. Você sabe quem é este jogador da NBA? Sem dicas Matisse Thybulle Anfernee Simons Nassir Little Kris Murray 18. Quem é este jogador da NBA? Sem dicas, tá? E sem spoiler nos comentários, por favor Donovan Mitchell Reggie Jackson Jordan Poole Tyrese Maxey 19. Quem é este jogador da NBA? Oklahoma City pivôs magros basquetebol clube Chet Holmgren Aleksej Pokusevski Lindy Waters III Davis Bertans 20. Então, quem é este jogador da NBA? Guns n' Roses em 2023/24 Gilbert Arenas Emoni Bates Javaris Crittenton Ja Morant 21. Quem é este jogador da NBA? A dica é Utah Jazz, tá? Collin Sexton Keyonte George Kris Dunn Ochai Agbaji 22. Você sabe quem é este jogador da NBA? De novo, sem spoiler nos comentários Ish Smith Ish Wainright Josh Okogie Chimezie Metu 23. Quem é este jogador da NBA? +150 Jahidi White Zion Williamson Eddy Curry Michael Sweetney 24. Você sabe quem é este jogador da NBA? San Antonio Spurs Dominick Barlow Victor Wembanyama Sidy Cissoko Julian Champagnie 25. Quem é este jogador da NBA? Denver Nuggets, campeão, MVP das finais, MVP (duas vezes), marque a primeira opção, por favor Nikola Jokic Vlatko Cancar Zeke Nnaji Julian Strawther 26. Você sabe quem é este jogador da NBA? Chicago Bulls Carlik Jones Patrick Williams Derrick Jones Jr. Coby White 27. Então, quem é este jogador da NBA? A gente torce por ele Lester Quinones Gui Santos Kendric Davis Brandin Podziemski 28. Então, quem é este jogador da NBA? Sem dicas aqui Walker Kessler Karl-Anthony Towns Anthony Edwards Rudy Gobert 29. Quem são estes jogadores da NBA? Precisam vencer, né? Luka Doncic e Kyrie Irving Luka Doncic e Jaden Hardy Dwight Powell e Kyrie Irving Dwight Powell e Jaden Hardy 30. Quem é este jogador da NBA? Apesar de o quiz ser sobre uma escolha, aqui você pode acertar duas entre as quatro CJ McCollum Brandon Ingram Lucas Ottoni Larry Nance Jr

Mas não se esqueça de indicar o resultado final nos comentários.

