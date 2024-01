Quiz – Quais jogadores já jogaram juntos na NBA?

O quiz de hoje do Jumper Brasil é sobre jogadores que já jogaram juntos na NBA. Ou não. São 15 duplas que você precisa responder apenas verdadeiro ou falso. Então, não tem muito segredo. Basta analisar cada dupla, enquanto você terá apenas duas alternativas.

Mas muita atenção, pois alguns jogadores (talvez) jogaram juntos no All-Star Game da NBA ou por seleção. Não é isso. É apenas na liga, em temporada regular ou playoffs. Então, atenção nisso, pois é preciso entender que estamos falando apenas de times da NBA.

Enquanto isso, veja alguns detalhes como o período em que cada um atuou, se é possível que eles tenham feito ao menos um jogo juntos. Importante isso em pelo menos uma questão, tá?

Não se esqueça de deixar nos comentários quantas você acertou no quiz. E, claro, se quiser desafiar um amigo, envie o link para ele e veja quem foi melhor.

Portanto, participe do quiz do Jumper Brasil, teste seus conhecimentos e mostre que você entende tudo sobre o basquete da NBA nos comentários (não tem problema se for mal).

Quais jogadores jogaram juntos na NBA? Tiago Splitter e Joel Embiid Campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, o brasileiro Tiago Splitter atuou ao lado de Joel Embiid. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso LeBron James e Derrick Rose Durante a temporada 2010/11 da NBA, Derrick Rose e LeBron James disputaram o MVP a cada jogo. O prêmio ficou com Rose, mas será que os dois já jogaram juntos? Verdadeiro Falso Damon Stoudamire e Amare Stoudemire Damon Stoudamire e Amare Stoudemire possuem sobrenomes parecidos, mas se cruzaram pelas quadras da NBA. A questão é: eles jogaram juntos nos últimos anos do armador na liga. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Andre Drummond e Jarrett Allen Em um determinado período, Jarrett Allen foi reserva de Andre Drummond no Cleveland Cavaliers. Será que eles jogaram juntos mesmo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Rasheed Wallace e Stephen Jackson Dois dos jogadores mais polêmicos de todos os tempos da NBA jogaram juntos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Jerami Grant e JaVale McGee Três vezes campeão da NBA, JaVale McGee jogou ao lado de Jerami Grant. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Giannis Antetokounmpo e Kostas Antetokounmpo O que o Milwaukee Bucks não faz para manter Giannis Antetokounmpo feliz, né? Afinal, eles jogaram juntos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Jimmy Butler e Lauri Markkanen Jimmy Butler e Lauri Markkanen iniciaram suas carreiras no Chicago Bulls. No entanto, eles jogaram juntos por apenas um ano antes de Butler seguir Tom Thibodeau no Minnesota Timberwolves. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Leandro Barbosa e Kevin Garnett Você pode até não acreditar, mas Leandro Barbosa e Kevin Garnett jogaram juntos por uma temporada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Ja Morant e Bruno Caboclo Foi por apenas uma temporada, mas os jogadores Ja Morant e Bruno Caboclo jogaram juntos na NBA. Mais precisamente no Memphis Grizzlies. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Shaquille O'Neal e Andrew Bynum Andrew Bynum vinha sendo preparado pela comissão técnica do Los Angeles Lakers para substituir Shaquille O'Neal no futuro. A equipe só não esperava ter de acelerar o processo com Bynum, pois Shaq foi em troca para o Miami Heat no ano seguinte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Kemba Walker e Raymond Felton Em seu ano de estreia, Kemba Walker atuou ao lado do já veterano Raymond Felton antes de assumir a titularidade de vez no Charlotte Hornets. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Grayson Allen e Bojan Bogdanovic Durante uma temporada, Grayson Allen e Bojan Bogdanovic jogaram juntos no Utah Jazz. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Stephen Curry e Kwame Brown Kwame Brown, primeira escolha do Draft de 2001, atuou ao lado de Stephen Curry no Golden State Warriors. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Marc Gasol e DeMar DeRozan Foi só por um ano, antes de DeMar DeRozan ir para o San Antonio Spurs em troca por Kawhi Leonard. No entanto, Marc Gasol atuou ao lado de DeRozan naquela temporada anterior ao título do Toronto Raptors. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso

