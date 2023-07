Com recorde de Cam Whitmore, Rockets bate Warriors

O Houston Rockets superou o Golden State Warriors na noite de quinta-feira por 118 a 101 e continua invicto. Cam Whitmore somou 26 pontos, oito roubos de bola (recorde da competição) e cinco rebotes para liderar o Rockets. Além dele, Trevor Hudgins anotou 23 pontos e distribuiu 11 assistências. Pelo Warriors, Kendric Davis ficou com 18 pontos e cinco passes decisivos, enquanto Reggie Perry teve outra boa performance ao registrar 17 pontos e oito rebotes em 17 minutos. Já o brasileiro Gui Santos, produziu 14 pontos e quatro rebotes.

Aliás, Cam Whitmore igualou o recorde de em roubos de bola pelo Rockets, que já aconteceu duas vezes. Primeiro, em 2015, Justin Dentmon atingiu a marca. Depois, foi a vez de Donovan Mitchell, em 2017.

Outros jogos

Enquanto isso, o New Orleans Pelicans venceu a terceira das quatro partidas no evento ao bater o Charlotte Hornets por 89 a 83. Dereon Seabron, mais uma vez, liderou o Pelicans. Ele anotou 20 pontos e pegou seis rebotes, enquanto Jordan Hawkins teve outra noite ruim nos arremessos: dois acertos em 13 tentativas. Dyson Daniels somou 16 pontos, cinco assistências e três roubos de bola. Pelo Hornets, James Bouknight foi o cestinha da partida com 28 pontos. Ele ainda pegou sete rebotes. Brandon Miller, segunda escolha do Draft, não jogou.

Sem o armador Scoot Henderson, que se recupera de lesão no ombro, o Portland Trail Blazers passou pelo Orlando Magic por 88 a 71. Michael Devoe anotou 18 pontos e pegou seis rebotes, enquanto Jabari Walker fez um duplo-duplo: 12 pontos e dez rebotes. Pelo Magic, Dexter Dennis foi o cestinha, com 16.

Jordan Ford liderou o Sacramento Kings no triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 93 a 80. Ford somou 17 pontos e sete assistências, enquanto Kessler Edwards fez 18. Pelo Timberwolves, Josh Minott foi o melhor, com 18 pontos e seis rebotes. Por outro lado, Leonard Miller fez dez pontos e pegou 11 rebotes, mas acertou somente quatro dos 11 arremessos.

O Cleveland Cavaliers segue invicto na Summer League. Com 22 pontos, oito rebotes e seis assistências, Craig Porter Jr liderou o Cavs na vitória do Cavs sobre o Chicago Bulls por 87 a 83. Isaiah Mobley somou 18 pontos e 12 rebotes, enquanto Emoni Bates ficou com 15 pontos e seis rebotes. Por outro lado, o Bulls teve em Javon Freeman-Liberty o seu principal cestinha, com 18 pontos. O brasileiro Yago dos Santos atuou por 20 minutos e produziu seis pontos, quatro rebotes e quatro assistências, mas converteu somente um dos sete arremessos.

Seth Lundy liderou o Atlanta Hawks no triunfo sobre o Philadelphia 76ers por 99 a 98. Lundy saiu do banco para anotar 16 pontos, oito rebotes e quatro assistências, enquanto Kobe Bufkin fez 14 pontos e distribuiu sete passes decisivos. Pelo Sixers, Jaden Springer foi o cestinha com 29 pontos, enquanto Terquavion Smith adicionou outros 20.

Apesar de errar todas as cinco tentativas do perímetro, Orlando Robinson foi o destaque do Miami Heat na vitória sobre o Milwaukee Bucks por 91 a 72. Além de anotar 25 pontos, Robinson somou oito rebotes e quatro assistências. Enquanto isso, Jamal Cain registrou 24 pontos e oito rebotes. Pelo Bucks, Lindell Wigginton foi o melhor, com 15.

Cinco jogadores anotaram 13 pontos ou mais pelo Brooklyn Nets na vitória diante do Toronto Raptors. Jalen Wilson somou 17 pontos e sete rebotes, enquanto Armoni Brooks, Kennedy Chandler e David Duke fizeram 15 cara. Pelo time canadense, entretanto, Ron Harper Jr fez 19.

