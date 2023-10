Em reencontro de LeBron e Durant, Suns domina o Lakers

Após cinco anos, LeBron James e Kevin Durant se reencontraram em um jogo da NBA na vitória do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Lakers, nesta quinta-feira (19). A equipe do Arizona não contou com Devin Booker e Bradley Beal, que foram poupados, enquanto o time da Califórnia não teve Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt. Por fim, foi Durant quem triunfou no reencontro. O Suns venceu por 123 a 100.

Dois dos maiores craques da geração, os astros não se enfrentavam na NBA desde 2018, quando James estava em seu primeiro ano na franquia de Los Angeles. Na rodada de Natal da temporada 2018/19, ocorreu o último duelo dos astros. Desde então, vários impedimentos evitaram um novo confronto, sobretudo as lesões de ambos.

Para se ter uma ideia, Kevin Durant entrou na liga em 2007, ou seja, há 16 anos. Ambos se enfrentaram apenas 21 vezes na temporada regular ao longo de suas carreiras. A média é pouco superior a um jogo, o que é muito baixo mesmo para dois jogadores que passaram a maior parte de suas carreiras em conferências diferentes. No fim, LeBron e Durant sequer se enfrentaram durante a passagem do ala pelo Brooklyn, mas ambos já se enfrentaram em um jogo entre Lakers e Suns.

Primeiro tempo

A palavra-chave do primeiro quarto entre Lakers e Suns foi “defesa”. Anthony Davis, aliás, conseguiu a incrível marca de cinco tocos em oito minutos. Porém, o ótimo começo de Los Angeles não se manteve. O banco de reservas de Phoenix respondeu muito bem a um começo de quarto em que estavam perdendo por oito pontos. Los Angeles teve um baixo desempenho em meia quadra, e Phoenix encerrou o quarto em uma corrida de 22 a 12, liderando a parcial por 24 a 20.

O segundo quarto entre Lakers e Suns foi bem interessante, com protagonismo das estrelas Kevin Durant e LeBron James, ambos esquentaram do perímetro. O craque de Phoenix, aliás, acertou todos os seus sete arremessos no período. James não esteve tão quente, é verdade, mas o trabalho coletivo de Los Angeles funcionou bem durante os doze minutos. Anthony Davis e Austin Reaves também foram muito eficientes no ataque.

Apesar de um volume baixo do perímetro, Los Angeles teve um aproveitamento de fora bem superior ao de Phoenix. Além disso, castigou a equipe adversária através da transição. O Suns não foi batido por muito, já que Durant sustentou o ataque, e o time teve sete rebotes ofensivos a mais. No entanto, foi o Lakers quem terminou na frente, 58 a 54 no fim da primeira etapa.

Segundo tempo

O terceiro quarto marcou a entrada dos reservas no jogo. Kevin Durant sequer voltou à quadra pelo Suns, enquanto LeBron James e Anthony Davis atuaram por menos de seis minutos pelo Lakers.

Os ataques caíram com a maior presença da segunda unidade de ambos os times em quadra, mas o Phoenix dominou a parcial. Travou o ataque de meia quadra do adversário, enquanto punia na transição, aproveitando os vários erros de ataque do Lakers. Além disso, o Phoenix manteve sua soberania nos rebotes ofensivos. Quando a bola não caía, a equipe capitalizava pontos de segunda chance na tábua. Destaque para Nassir Little e Yuta Watanabe.

A vitória no quarto foi por 35 a 15. Portanto, o Suns chegou ao último quarto liderando por 16 pontos.

No último quarto, as equipes acionaram jogadores ainda mais do fundo do banco. Destaques para Saben Lee de um lado e Colin Castleton do outro. No entanto, o panorama do placar não se alterou em nenhum momento. O Suns triunfou sobre o Lakers por 123 a 100 no reencontro de LeBron e Durant.

Phoenix Suns 123 x 100 Los Angeles Lakers

Phoenix

Kevin Durant: 21 pontos, quatro rebotes

Saben Lee: 17 pontos, quatro assistências

Yuta Watanabe: 12 pontos

Nassir Little: 11 pontos, quatro rebotes

Eric Gordon: 10 pontos

Los Angeles

LeBron James: 19 pontos, seis rebotes

Anthony Davis: 15 pontos, seis tocos

Austin Reaves: 14 pontos, quatro rebotes

Max Christie: 10 pontos

Boston Celtics 127 x 99 Charlotte Hornets

Em três quartos, Boston resolveu o jogo contra Charlotte na partida de abertura da rodada desta quinta. Nenhum dos titulares pisou em quadra do meio do terceiro quarto em diante. Ainda assim, todos com mais de dez pontos em menos de 25 minutos em quadra. Destaque para os 20 pontos de Jaylen Brown. A equipe de LaMelo Ball teve apenas 14.3% nas bolas de três durante o duelo.

Portanto, o Celtics encerra seus amistosos de preparação com quatro vitórias em cinco jogos. Por outro lado, o Hornets venceu apenas um de seus quatro compromissos.

Boston

Jaylen Brown: 20 pontos, quatro rebotes

Derrick White: 15 pontos, quatro rebotes, três tocos

Kristaps Porzingis: 14 pontos, 12 rebotes

Neemias Queta: 12 pontos, sete rebotes

Lamar Stevens: 12 pontos

Jayson Tatum: 11 pontos seis rebotes, sete assistências, três roubos de bola

Jrue Holiday: 11 pontos, cinco rebotes, sete assistências, três roubos de bola

Charlotte

LaMelo Ball: 16 pontos, cinco assistências, cinco erros de ataque

Nick Richards: 15 pontos, quatro rebotes

Terry Rozier: 14 pontos, quatro rebotes

Gordon Hayward: 11 pontos, cinco rebotes

J.T Thor: dez pontos, oito rebotes

Minnesota Timberwolves 114 x 105 Chicago Bulls

Mesmo que tenha rodado mais o elenco ao longo do jogo, Minnesota finalizou sua pré-temporada com vitória sobre o Bulls. Ambos tiveram desfalques. Zach LaVine de um lado, enquanto Mike Conley, Karl-Anthony Towns e Jaden McDaniels do outro. Os 19 pontos de Anthony Edwards foram no primeiro tempo. Naz Reid comandou a segunda unidade da equipe, rumo a vitória no segundo tempo. O Timberwolves venceu todos os seus cinco amistosos de preparação.

Chicago rodou mais através de Nikola Vucevic, que teve uma boa noite com duplo-duplo. Entretanto, o Bulls jamais conseguiu encostar no placar. A equipe só venceu um dos cinco jogos amistosos. Então, sinal de alerta ligado.

Minnesota

Anthony Edwards: 19 pontos, cinco rebotes

Naz Reid: 14 pontos, oito rebotes

Troy Brown Jr: 12 pontos

Luka Garza: 11 pontos, quatro rebotes

Jordan McLaughlin: 11 pontos, quatro assistências

Rudy Gobert: dez pontos, seis rebotes

Chicago

Nikola Vucevic: 21 pontos, dez rebotes, quatro assistências

Ayo Dosunmu: 15 pontos

Coby White: 13 pontos, seis rebotes

DeMar DeRozan: 11 pontos, quatro assistências

Patrick Williams: dez pontos, cinco rebotes

Detroit Pistons 118 x 116 Oklahoma City Thunder

Jogo bem equilibrado em Oklahoma. O Thunder não teve Shai Gilgeous-Alexander, enquanto Detroit não contou mais uma vez com Bojan Bogdanovic. Os titulares não ficaram em quadra durante todo o jogo e o segundo tempo dos reservas do Pistons foi melhor em geral. Destaque para mais uma boa noite para o calouro Marcus Sasser. O duelo com o outro novato Cason Wallace foi afinal, muito interessante. Mas Detroit venceu no fim.

Dos times que atuaram nesta noite, o Pistons é o único que fará mais um jogo amistoso amanhã, no dia final da pré-temporada. Até aqui, duas vitórias em três jogos. O Thunder encerra a fase de preparação com duas vitórias em cinco jogos.

Detroit

Ausar Thompson: 18 pontos, oito rebotes

Marcus Sasser: 17 pontos, quatro rebotes, seis assistências

Cade Cunningham: 14 pontos, seis rebotes, seis assistências

Jaden Ivey: 13 pontos, quatro rebotes, seis erros de ataque

Jalen Duren: 11 pontos, sete rebotes

Isaiah Stewart: 10 pontos, quatro rebotes

Oklahoma

Jalen Williams: 20 pontos, cinco assistências

Josh Giddey: 14 pontos, sete rebotes, sete assistências

Cason Wallace: 13 pontos, três roubos de bola

Chet Holmgren: 10 pontos, quatro rebotes

Olivier Sarr: 10 pontos, seis rebotes

Isaiah Joe: 10 pontos

Utah Jazz 113 x 116 Sacramento Kings

Sacramento e Utah pouparam vários titulares para o confronto. Porém, o jogo não deixou de ser divertido. Em um último quarto apertado, o Kings saiu com a vitória com grandes atuações de Malik Monk e do calouro Colby Jones. Pelo Jazz, ótimo jogo do trio de jogadores principais que atuou nessa noite, Horton-Tucker, Sexton e Kessler. Ainda assim, não evitaram a derrota.

O Kings evitou terminar seus amistosos sem nenhuma vitória. Este foi o único triunfo da equipe em cinco jogos. Mesmo que derrotado, Utah encerra sua participação na pré-temporada com três vitórias em cinco confrontos.

Utah

Talen Horton-Tucker: 26 pontos, cinco rebotes, oito assistências

Collin Sexton: 24 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

Walker Kessler: 14 pontos, 15 rebotes

Kris Dunn: 12 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, três roubos de bola

Simone Fontecchio: 11 pontos, cinco rebotes

Sacramento

Malik Monk: 23 pontos, oito assistências

Colby Jones: 19 pontos, três roubos de bola, 5-8 nas bolas de três

Kessler Edwards: 14 pontos, oito rebotes

Sasha Vezenkov: 13 pontos, seis rebotes

Davion Mitchell: 12 pontos, sete assistências

JaVale McGee: 12 pontos, sete rebotes

Denver Nuggets 103 x 90 Los Angeles Clippers

Muitos desfalques em geral para o duelo entre Clippers e Nuggets. Denver não teve Michael Porter Jr e Christian Braun. Pelo lado de Los Angeles, toda a base titular, incluindo Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook. Destaque para um quase triplo-duplo de Nikola Jokic, que afinal, quase não fez força para tal. A nota triste fica por conta de Bones Hyland, que fez grande jogo, mas teve uma grave torção de tornozelo.

Os campeões da NBA venceram três de seus cinco jogos amistosos. Por outro lado, Los Angeles venceu duas de quatro partidas.

Denver

Nikola Jokic: 25 pontos, 14 rebotes, oito assistências

Aaron Gordon: 13 pontos, cinco rebotes

Kentavious Caldwell-Pope: 13 pontos, três roubos de bola

Zeke Nnaji: 13 pontos, seis rebotes

Los Angeles

Bones Hyland: 25 pontos, sete rebotes, seis assistências

Terance Mann: 10 pontos

Norman Powell: 10 pontos

