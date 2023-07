Segundo jornalista, nova regra da NBA protege Sixers de James Harden

No fim das contas, o Philadelphia 76ers teria alguma vantagem. De acordo com o jornalista Zach Lowe, da ESPN, uma nova regra da NBA vai proteger o Sixers de James Harden. O astro recentemente indicou que se apresentaria ao time normalmente, apesar de rumores que ele poderia “ficar em casa” até a troca para o Los Angeles Clippers sair.

“Existe uma regra obscura no acordo coletivo de trabalho que informa: ‘Um jogador que está em seu último ano de contrato’. Certo, então é James Harden, ele está com um contrato expirante”, disse Lowe, em seu podcast. “‘Caso o jogador do time que possui seus direitos por mais de 30 dias após o início da última temporada, sob contrato, terá cometido uma violação. Então, tal jogador não pode negociar ou assinar um acordo com outro time a não ser que o último time que jogou concorde'”.

Ou seja, pela nova regra da NBA, James Harden não pode, simplesmente, deixar de comparecer na apresentação do Sixers. Se a troca para o Clippers não acontecer até lá, o atleta precisa estar com os seus colegas no Media Day (apresentação para a imprensa) com o 76ers.

Publicidade

“Então, algumas pessoas me alertaram sobre o fato e fui entender o que significava”, afirmou Lowe. “Mas eu não sou idiota ou isso está dizendo que, se ele não se apresentar, o Sixers pode bloquear toda e qualquer transferência para um outro time na NBA? Pesquisei com advogados e a resposta foi a mesma: e não é só um time na NBA ou qualquer outro time de basquete”.

Portanto, Harden correria riscos de jamais atuar na liga se não se apresentar normalmente.

Leia mais

“Então, se você acabou de ler, é por isso que fiz um comentário sobre Harden se apresentar, caso não consiga a troca. Mesmo que ele esteja infeliz, ele precisa estar lá, mas é algo que já vimos ele fazer outras vezes”, concluiu.

Publicidade

Recentemente, diversos jornalistas relataram um rumor de que James Harden apareceria fora de forma em sua apresentação, tentando forçar a troca. Entre eles, Jake Fischer, do Yahoo Sports, indicou que seria seu modus operandi. Ou seja, foi assim que ele forçou sua saída do Houston Rockets. Enquanto o time texano não conseguia a negociação, o astro se apresentou e jogou muito acima do seu peso normal.

Mas tal revelação preocupa qualquer outro time. Antes do início da agência livre, por exemplo, Harden era nome certo no mesmo Rockets. Havia um interesse mútuo até que Jalen Green afirmou, em entrevista, que poderia ser boa e ruim ao mesmo tempo uma experiência ao seu lado. A equipe de Houston, de acordo com rumores, pretendia abrir as férias da NBA com o atleta como prioridade.

Publicidade

Não foi o que aconteceu. Ao contrário, aliás. Ime Udoka, o novo técnico da equipe, rejeitou a ideia de que Houston teria Harden, por não trazer nenhum benefício ao elenco.

Mercado para astro “encolhe”

De acordo com o jornalista Chris Mannix, do site Sports Illustrated, a situação “arrastada” do armador é reflexo de suas atitudes dentro e fora de quadra. Hoje, seu mercado está cada vez menor e seria o motivo pelo qual James Harden aceitou o último ano de contrato com o Philadelphia 76ers.

Publicidade

“James Harden quer ir embora, mas o time não pode fazer uma troca por qualquer coisa. Aliás, é a terceira vez que ele pede para sair de uma franquia na carreira. Já se passaram semanas do seu pedido de troca e, por enquanto, nada parece evoluir. A posição do jogador não vai mudar, assim como a necessidade da equipe. Então, é isso”, explicou o repórter.

Ou seja, caso ele não aceitasse a opção para o seu acordo expirante, sua situação poderia ser um grande problema na agência livre. Afinal, poucos times tinham espaço para dar ao armador um grande contrato. E como o Houston Rockets estava fora da “disputa” por ele, sobrariam vagas apenas em equipes que não disputam o título, como o San Antonio Spurs, por exemplo.

Publicidade

O fato de ele pedir troca em um terceiro time de forma consecutiva “assusta” qualquer direção. Por enquanto, o Clippers tem interesse. Mas é mais por conta de jogadores do que a própria diretoria. Paul George, por exemplo, esteve próximo de atuar ao lado de James Harden no Rockets. Então, eles teriam vontade de realizarem o tal sonho em Los Angeles.

A nova regra pode fazer com que James Harden jogue pelo Sixers por toda a temporada 2023/24 da NBA. Vai depender da disposição da equipe de Philadelphia em aceitar um pacote vindo do Clippers.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Publicidade

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp