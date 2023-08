Empresário critica regras de salários da NBA: “Superastros ganham mal”

As regras de salários da NBA impõem valores máximos de contratos para todos os jogadores, de novatos a superastros. Mas será que isso é justo? Tabelar quantias, por exemplo, consegue valorizar os atletas mais famosos do basquete mundial? A resposta, na visão do empresário David Falk, é um taxativo não. O veterano crê que a política de salários da liga criou um cenário distorcido.

“Eu acho que, para resumir, a distribuição dos salários da NBA é muito distorcida. Há três anos, Lionel Messi recebeu US$180 milhões em salários. Então, não vejo motivos para caras como Stephen Curry e LeBron James ganharem menos de US$100 milhões por ano. A única razão é que a liga criou uma restrição artificial para limitar os seus ganhos”, criticou o agente de 73 anos.

Mas, para o ex-empresário de Michael Jordan, esse problema é o início de uma questão muito maior. O sistema de salários da NBA tornou-se distorcido não só porque os superastros ganham pouco. O ponto é que os times são obrigados a gastarem uma quantia mínima com os salários dos seus jogadores. Então, não existe economia: o que não se gasta com os melhores “inflaciona” o mercado.

“O dinheiro que se ‘economiza’ com os superastros não fica guardado. A grana é revertida para jogadores de segundo nível que vão ganhar o mesmo que os tais superastros. Só que são esses craques quem decidem os jogos e ‘vendem’ a liga. Curry e LeBron não recebem à altura da excelência e audiência que oferecem. E, por isso, dá para dizer que ganham mal”, resumiu Falk.

Homogêneo

Dá para ver a reclamação do agente, certamente, na boca dos torcedores da liga. Todos percebem que existe um problema de percepção entre as franquias porque qualquer atleta quer um contrato máximo. Ou seja, perdeu-se o critério do que é ser uma referência. As regras de salários da NBA, para Falk, objetivam atirar os superastros em uma massa de atletas bem pagos.

“A NBA criou um sistema salarial que privilegia a homogeneização, sobretudo. Isso é ruim porque extrai todo o desejo de diferenciação dos jogadores. Afinal, hoje em dia, como você diferencia Stephen e Klay Thompson? Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, Jayson Tatum e Jaylen Brown? Não há negociações ou um mercado, pois todos ganham a mesma coisa”, acusou o veterano.

Mas o que há de ruim em uma liga em que todos ganham bem? O problema é que a balança nunca se equilibra: ninguém merece o que ganha. “A NBA está presa a um sistema que premia atletas que não trazem verbas e não vendem ingressos. São bons jogadores, mas pagos de forma artificial. E tudo por causa de uma restrição sem sentido”, sintetizou o experiente empresário.

Poder do jogador

Um ponto em que a NBA evoluiu nos últimos anos é o empoderamento dos atletas. Isso parece ser um consenso, pois os jogadores nunca antes foram tão donos de seus destinos. Falk, no entanto, vê isso com reservas. Para começar, ele garante que os atletas mais antigos também eram empoderados. E, em segundo lugar, não acredita que alguns dos astros atuais façam bom uso desse controle.

“Vocês não acham que Michael e Patrick Ewing tinham poder nos bastidores? É claro que tinham, mas eram inteligentes o bastante para não usá-lo em público. Afinal, os comportamentos que vemos hoje só enfraquecem a liga como produto. Faz com que pareça menos profissional, por exemplo. Os jogadores entendiam que, para serem sócios, não podiam atacar o próprio negócio”, concluiu o agente.

