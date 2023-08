Ricky Rubio anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde mental

Através da Federação Espanhola de Basquete, Ricky Rubio anunciou, neste sábado (5), que fará uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental. O armador estava concentrado com o elenco que disputará a Copa do Mundo de basquete. No entanto, deixou os treinamentos da equipe no início da semana, em Madri, e não jogou o primeiro amistoso da seleção na noite de sexta-feira contra a Venezuela.

“Decidi parar a minha atividade profissional para cuidar da minha saúde mental. Quero agradecer todo o apoio que recebi da Federação Espanhola para entender minha decisão. Então, hoje, ‘La Familia’ faz mais sentido do que nunca. Obrigado. Peço que minha privacidade seja respeitada para que eu possa enfrentar esse momento e poder dar mais informações no momento certo”, declarou o veterano.

Portanto, o anúncio não indica, de fato, sua aposentadoria. Entretanto, aos 32 anos, se o período em reclusão for longo, é possível que não retorne às quadras.

A carreira de Ricky Rubio na NBA começou em 2011, no Minnesota Timberwolves, mas após 12 anos, sua saúde não era a mesma. Isso porque, a última temporada foi ruim para o armador. Uma lesão no joelho, afinal, o limitou a apenas 33 jogos. Como resultado, teve as piores médias desde que ingressou à liga.

Ao longo das 12 temporadas nos Estados Unidos, ele defendeu quatro equipes. Foram elas: Timberwolves, por sete anos, Utah Jazz em duas campanhas, Phoenix Suns e, por fim, o Cavaliers. Rubio assinou com o time de Ohio em 2021, mas as lesões o atrapalharam. Em dois anos, foram apenas 67 jogos disputados, sendo dez como titular.

Na última offseason, ele assinou um novo contrato com o Cavs. O veterano tinha sido envolvido em um acordo que levou Caris LeVert para Cleveland, mas não permaneceu no Indiana Pacers. Então, a franquia ofereceu um vínculo de três anos e US$18.4 milhões em salários.

Rubio seria o líder da seleção espanhola na tentativa de defender o título da Copa do Mundo que acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro. No entanto, com sua decisão, não fará mais parte do elenco.

Vale lembrar, aliás, que ele foi o MVP do último Mundial, disputado na China em 2019. A Espanha, atualmente, é a líder do ranking da FIBA à frente dos Estados Unidos.

Além disso, há quase dois meses, o veterano revelou que seus dias na NBA poderiam estar perto do fim. Pensando em ficar mais com sua família, no país natal, Rubio revelou o desejo em deixar os EUA. O destino, então, seria o Barcelona.

“A ideia quando saí da Europa para jogar na NBA era voltar em algum momento”, disse, enquanto assistia ao vivo a semifinal da Liga ACB. “Não sei como estarei fisicamente nem mentalmente e se continuaria a jogar, mas sim, meus dias na NBA estão chegando ao fim. “Estou começando a considerar minha volta para casa, para o Barcelona. No entanto, tenho mais dois anos de contrato com o Cavs”, declarou o jogador de 32 anos.

