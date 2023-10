No Rockets, Dillon Brooks garante quatro vitórias contra o Grizzlies

Dillon Brooks está animado para enfrentar o Memphis Grizzlies com o Houston Rockets. Em entrevista coletiva, o ala afirmou que já destacou em seu calendário os confrontos contra seu antigo time. Além disso, prevê quatro vitórias em quatro jogos.

“Há um grande ressentimento”, disse Brooks sobre o Grizzlies. “Esse é um dos confrontos que estão destacados em meu calendário. E vão ser quatro encontros, então isso é incrível. Mas eu daria meu máximo independente da nossa história. Não é mais apenas um ressentimento, é a maneira que eu encaro o basquete. Quero que isso se contagie o time todo”.

A passagem de Brooks com o Grizzlies não acabou bem. Poucos dias após o Grizzlies ser eliminado pelo Los Angeles Lakers nos playoffs, a franquia informou que o ala não jogaria mais pelo time. Desse modo, o ala se tornou um agente livre irrestrito e assinou com o Rockets nesta offseason.

De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, as últimas semanas tumultuadas nos playoffs foram fundamentais para a saída de Brooks. Ou seja, o trash talk do jogador, em especial com LeBron James, gerou muitas críticas e pesou em sua saída do Grizzlies. Então, franquia e atleta chegaram a um consenso de que a ruptura era o melhor para ambas as partes.

Agora, Brooks chega para ser um dos líderes de um elenco jovem. Enquanto o especialista defensivo jogou nos três últimos playoffs, o Rockets ficou de fora deles. Portanto, a maior parte dos jogadores da equipe não tem experiência em competir pelo título, algo que ele pode ajudar.

Ainda durante a entrevista, Brooks comentou sobre suas expectativas para a próxima temporada.

“Vai ser uma longa caminhada”, afirmou. “Todo jogo será uma oportunidade para aprender. O potencial já temos, mas será um processo lento. Temos a fase de treinamentos, pré-temporada e etc. O objetivo é nos tornamos 1% melhores a cada dia”.

No Rockets, Dillon Brooks diz que será o mesmo jogador que foi no Grizzlies.

“Farei tudo que puder para vencer. Ser o melhor jogador na defesa, me sacrificar para manter a posse de bola e fazer um jogo físico contra meus adversários”.

“Ser físico e entrar na mente dos adversários significa que eu venci. Se eles focarem em mim, consegui um desafio que gosto de ter. É uma batalha que eu gosto. Além disso, gera respeito para nosso time. Quando eles vierem para Houston saberão que não será um jogo fácil”, completou.

