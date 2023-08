Rockets poderia fazer proposta de troca por Joel Embiid

James Harden fará com que a situação no vestiário do Philadelphia 76ers não seja agradável até conseguir ser trocado. Isso pode fazer com que Joel Embiid perca a paciência e o Houston Rockets estará de olho no MVP caso ele peça troca. De acordo com Kelly Iko, do portal The Athletic, a ligação entre o pivô e o técnico Ime Udoka pode fazer com que ele queira ir para Texas no futuro.

“Um time para ficar de olho é Houston, por conta da ligação entre Udoka e Embiid”, disse Iko. “É provável que algo só ocorra no próximo ano ou depois. É claro que se Joel ficar lá na próxima temporada e dar certo, isso muda”.

“Mas pensando no futuro, acredito que o New York [Knick] e Houston são dois times que precisamos ficar de olho caso Embiid peça para sair”, afirmou.

A relação do novo técnico do Rockets, Ime Udoka, e o MVP parece ser bem próxima. Pouco tempo atrás o treinador esteve presente no casamento de Embiid. Eles passaram a temporada de 2019/20 juntos, enquanto Udoka ocupava o cargo de assistente técnico no 76ers.

Mas se Joel Embiid pedisse troca em pouco tempo, o Rockets não conseguiria o astro. O MVP receberá US$47,6 milhões em 2023/24. Desse modo, a franquia de Houston só conseguiria igualar esse valor após seus jogadores recém-chegados ficarem elegíveis para transferência no meio da próxima temporada.

Se Joel Embiid pedir troca perto da trade deadline ou na offseason seguinte, o Rockets teria o necessário para consegui-lo. Além da ligação com Udoka, o time possui escolhas de Draft e jovens jogadores de valor no mercado. Ao mesmo tempo, com a contração de Fred VanVleet e Dillon Brooks e o desenvolvimento de sua base, a equipe tem potencial de competir nos próximos anos.

Mas Embiid está perto de pedir troca do Sixers? Com a atual guerra entre James Harden e o GM Daryl Morey, os bastidores do Philadelphia 76ers estão pegando fogo. Em meio a confusão, Joel Embiid removeu Philadelphia como sua localização no Twitter e levantou os rumores sobre um futuro pedido de troca do Sixers. Apesar de parecer algo bobo, os torcedores da franquia estão apreensivos.

“Na maioria das vezes acredito que não vale a pena ficar prestando atenção nestas coisas. Mas Joel Embiid é muito ativo no mundo online. Então acho que é bom divulgar isso”, escreveu Sean Barnard, do portal Philly Sports Network, sobre o ocorrido.

Desse modo, a novela pode acabar afetando o Sixers de diversas maneiras, sendo um futuro pedido de troca de Joel Embiid uma delas. Em julho, o MVP já tinha deixado claro que sua lealdade com a equipe não é a mesma de antes.

