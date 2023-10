Rockets e Thunder fecham troca envolvendo três jogadores

A uma semana do início da temporada da NBA, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder fecharam uma troca envolvendo três jogadores. De acordo com o insider Adrian Wojnarowski, da ESPN, o problemático Kevin Porter foi para o Thunder. Em contrapartida, o Rockets recebeu Victor Oladipo e Jeremiah Robinson-Earl.

Além disso, a franquia de Houston manda duas escolhas de segunda rodada do Draft para Oklahoma City. Segundo Wojnarowski, as picks são de 2027 e 2028. Com a troca, o Thunder passa a ter 37 escolhas – 15 na primeira rodada e 22 na segunda – nos próximos sete anos.

Porter, no entanto, não vai atuar pela nova equipe. Preso recentemente por violência doméstica, o armador será dispensado pela franquia de Oklahoma assim que a troca se tornar oficial. Ou seja, o gerente-geral Sam Presti basicamente adquiriu dois ativos de Draft.

O Rockets, por sua vez, se livra de um grande problema. De quebra, Houston adiciona dois jogadores. A princípio, Oladipo e Robinson-Earl não serão dispensados. Há duas semanas, o GM do Rockets, Rafael Stone, deixou claro que Porter estava fora dos planos. Mas, como esperado, o dirigente teve que incluir escolhas de Draft para atrair um time interessado e, assim, fechar negócio.

Quanto aos reforços, Oladipo ainda se recupera de uma grave lesão sofrida nos últimos playoffs. Afinal, o atleta de 31 anos rasgou o tendão da patela do joelho esquerdo. Desse modo, ele ficou de fora do restante da campanha finalista do Miami Heat. Isso motivou a troca para o Thunder nesta offseason.

Vale lembrar que Oladipo defendeu o Rockets entre janeiro e março de 2021. Nesses dois meses, aliás, o veterano atuou em apenas 20 jogos pela equipe texana. Além disso, o ala-armador recusou uma extensão contratual de US$45,2 milhões por duas temporadas. Por isso, a franquia de Houston decidiu trocá-lo para Miami.

Nas últimas cinco temporadas, Oladipo vive recorrentes problemas com lesões. Dessa forma, ele atuou em apenas 138 de 391 partidas possíveis. Ou seja, ficou de fora de 65% dos compromissos. A princípio, o Rockets pensa em utilizar o contrato expirante do veterano em uma troca futura.

Robinson-Earl, por sua vez, jogou pelo Thunder nas últimas duas temporadas. Suas médias, no período, foram de 7,2 pontos e 4,9 rebotes. Agora, em Houston, o pivô de 22 anos vai enfrentar uma concorrência pesada. Afinal, o Rockets conta com Alperen Sengun, Jock Landale e Bojan Marjanovic para a posição 5.

Kevin Porter

No mês passado, Porter foi detido após agredir sua namorada, Kysre Gondrezick, jogadora da WNBA. O caso ocorreu no Millennium Hotel, em Nova York. Segundo relatos da ABC News, Porter agrediu e tentou estrangular Gondzrezick. Seguranças invadiram o quarto após gritos e pedidos de socorro, mas o jogador estaria “incontrolável”. Assim, a polícia o prendeu logo que chegou ao local. Kysre, por sua vez, foi para o hospital. Entre as contusões, por exemplo, ela teve uma fratura no pescoço por tentativa de estrangulamento.

Pouco tempo depois da prisão de Porter, o insider Shams Charania, do portal The Athletic, disse que o Rockets planejava negociar o jogador. Nesta offseason, a equipe acertou a contratação de Fred VanVleet. O ex-jogador do Toronto Raptors, aliás, será o armador titular do time. Além disso, selecionou Amen Thompson com a quarta escolha do último Draft. Por tudo isso, a permanência de Porter em Houston se tornou impossível.

No último ano, Porter estendeu seu contrato com o Rockets. O acordo foi de US$82,5 milhões, válido até 2027. Mas, a partir de junho do ano que vem, o seu contrato se torna não-garantido. Portanto, a equipe de Oklahoma City vai arcar “apenas” com o salário desta temporada, que será de U$15,86 milhões. Assim, o prejuízo financeiro não será grande.

Por fim, a NBA abriu investigações sobre a prisão de Porter. Com a provável suspensão, ele dificilmente entrará em quadra em 2023/24.

Contratos dos jogadores envolvidos na troca entre Rockets e Thunder

Kevin Porter: US$82,5 milhões até 2027, mas apenas o primeiro ano garantido (U$15,86 milhões)

Victor Oladipo: expirante de US$9,45 milhões

Jeremiah Robinson-Earl: US$1,9 milhão nesta temporada; team option de US$2 milhões em 2024/25

Previsão Jumper Brasil: 12º lugar na Conferência Oeste

