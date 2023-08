Saiba quem é Rondae Hollis-Jefferson, o “Kobe Bryant canhoto”

O Mundial de Basquete começou neste fim de semana e alguns jogadores que já estiveram na NBA voltaram a aparecer. Entre eles, o ala Rondae Hollis-Jefferson, que anda sendo chamado de “Kobe Bryant canhoto”. Apesar de ser mais pelas características físicas (mesma altura), Hollis-Jefferson durou pouco tempo na liga. Mas ao utilizar a camisa 24 da Jordânia, o ala fez muita gente o comparar com o ídolo do Los Angeles Lakers.

Fora da NBA desde 2020/21, ele atua hoje pelo Atléticos de San Germán, de Porto Rico. Embora se pareça com Kobe, especialmente com o novo corte, Hollis-Jefferson fez jogadas muito parecidas com o ex-jogador na derrota por 92 a 71 para a Grécia. Aliás, ele foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Ele ainda contribuiu com nove rebotes e três assistências em 33 minutos. Veja!

“O Kobe Bryant canhoto da Jordânia não é real e não pode te atingir” Publicidade O Kobe Bryant canhoto da Jordânia:pic.twitter.com/FzF2MU4V9P — Camisa 23 (@camisa_23) August 26, 2023

“É uma honra as pessoas dizerem isso (a comparação), mas no fim do dia, Kobe é Kobe e eu sou Rondae. Mas eu assisti muitos jogos dele e sei que temos altura similar e habilidades atléticas”, afirmou. “Eu o enfrentei apenas uma vez. Mas no jogo, eu só o marquei em uma posse. Ele passou a bola, então eu posso dizer que ele não pontuou em cima de mim”.

Publicidade

Rondae Hollis-Jefferson fez sua estreia em 2015/16, justamente a última de Kobe Bryant na NBA. Ele atuou em 305 partidas, com passagens por Brooklyn Nets, Toronto Raptors e Portland Trail Blazers.

Leia mais

“Ele conversei com ele uma vez, acho que em 2016, eu dei a ele um presente de despedida. Mas tive a chance de pedir algumas dicas. Então, Kobe falou para eu seguir arremessando e desde então, venho trabalhando nisso para ficar melhor”, disse.

Publicidade

Vigésima terceira escolha do Draft de 2015, o ala vinha ganhando espaço no Nets logo em seu primeiro ano, mas sofreu uma lesão que o tirou de quase toda a temporada. Ainda assim, ele foi titular em 17 dos 29 jogos. Já em 2016/17, Hollis-Jefferson atuou por cerca de 23 minutos e registrou 8.7 pontos, 5.8 rebotes e 1.1 roubo de bola. Então, na campanha seguinte, ele teve o seu melhor ano na liga, com 13.9 pontos, 6.8 rebotes e 1.0 roubo de bola.

Entretanto, seus próximos anos não foram tão bons. Ele perdeu minutos e assinou com o Raptors em 2019. Só que sem o arremesso do perímetro, o atleta ficou sem contrato para a temporada 2020/21. Mas quando diversos jogadores entraram no protocolo de saúde e segurança, ele ganhou um acordo de dez dias com o Blazers, que se transformou até o fim daquele ano.

Publicidade

Desde então, Rondae Hollis-Jefferson não teve mais oportunidades. Ele jogou pelo Besiktas e passou pelo basquete de Porto Rico e Filipinas, antes de retornar ao Atléticos de San Germán.

Jordânia

Hollis-Jefferson entrou em contato com a Federação de Basquete da Jordânia para defender o país. De acordo com o jogador, a negociação aconteceu entre seu agente e o técnico.

Publicidade

“Eu queria disputar o Mundial, mas eu não sabia por qual seleção. Então, meu empresário me ligou e falou que eles [Jordânia] queriam naturalizar algum jogador”, afirmou. “É uma grande oportunidade, pois me falaram da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Poder disputar um torneio tão grande e mostrar meu valor para o mundo é bem legal”.

Agora, a Jordânia encara a Nova Zelândia na segunda partida da primeira fase da Copa do Mundo de Basquete. A classificação parece quase impossível, pois a seleção ainda pega os EUA no último jogo. Mas o atleta segue confiante.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol