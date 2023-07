Rumores na NBA: Christian Wood estaria “ganhando força” no Lakers

O Los Angeles Lakers tenta fechar seu elenco para a próxima temporada e, assim, Christian Wood, de acordo com rumores, poderia reforçar a equipe californiana. Um dos melhores talentos disponíveis na agência livre, Wood segue sem time. Segundo Lauren Gunn, do portal SDPN Sports, a possibilidade do pivô assinar um contrato com a franquia da Califórnia está “ganhando força”. O acordo, no entanto, seria de valor mínimo, o que pode surpreender alguns.

“Ouvindo alguns rumores que a possibilidade de Christian Wood assinar um contrato mínimo com o Lakers está ganhando força”, escreveu Gunn. “Vale lembrar que para uma sign and trade acontecer, ele teria que assinar um acordo de três anos com eles. Mas não vejo isso acontecendo.

O pivô de 27 anos teve média de 16,6 pontos e 7,3 rebotes em 26 minutos ao longo de 67 partidas. Assim, Christian Wood seria um melhor pivô reserva para o Lakers do que Jaxson Hayes. Ao menos, no papel.

No entanto, por que um jogador que tinha assinado um contrato de três anos por US$41 milhões em 2020/21 aceitaria um de valor mínimo? O principal motivo talvez seja as poucas vagas restantes na NBA. Como a agência livre “congelou” e quem tinha de fechar, já fechou, então os jogadores que sobraram no mercado correm a chance de ficarem sem equipe. Mas ainda existe uma possibilidade para atletas, depois do início da temporada. Apesar de ser um risco muito maior, alguns preferem aguardar.

Gunn também citou a possibilidade do Lakers assinar com Christian Wood para realizar um sign and trade. Muitos podem se perguntar se isso não faria a equipe ficar no Hard Cap, mas a equipe já estava antes. Entretanto, a troca acontecer, como a jornalista já disse, é pouco provável.

Os defeitos de Wood

Apesar dos poucos talentos restantes na agência livre, os times da NBA podem ter um motivo para ainda não ter assinado com Christian Wood. De acordo com Dan Woike, do portal The Los Angeles Times, as franquias veem o pivô como um defensor ruim e “profissionalmente complicado”. Desse modo, elas estão relutantes em contratar o jogador apesar dos bons números na última temporada.

“Fontes da liga apontam dois defeitos principais. Apesar de conseguir bloquear arremessos, Wood está deixando a desejar na defesa. Isso já frustrou técnicos e colegas de time. Também há um desentendimento em como Wood vê seu papel na liga e como os seus superiores o veem como um todo. Além disso, há preocupações sobre seu profissionalismo”, revelou Woike.

Mais rumores

Rudy Gay, que deixou o Oklahoma City Thunder sem jogar, está no mercado. De acordo com o jornalista Michael Scotto, do Hoopshype, o Los Angeles Lakers estaria na briga para ter o ala veterano. No entanto, segundo rumores, o Lakers poderia não precisar optar entre Christian Wood e ele. Isso porque a equipe conta com 13 jogadores sob contrato, além de três two-way.

Mas para receber qualquer jogador, o time terá de pagar apenas o salário mínimo da liga, o que pode complicar as coisas. Além disso, existem o fato de que Gay está na lista de outras quatro equipes. Golden State Warriors, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans e Chicago Bulls poderiam acomodar o ala em seus elencos.

Antes de Nerlens Noel acertar com o Sacramento Kings, o pivô estava na mira do Lakers. Aliás, o time ainda tem Bismack Biyombo, agente livre do Phoenix Suns, como opção.

