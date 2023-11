Sacramento Kings tem interesse em troca por Zach LaVine

O Sacramento Kings tem interesse em uma troca por Zach LaVine, de acordo com Shams Charania, do portal The Athletic. Segundo o insider, a franquia californiana promete ser ativa no mercado. Desse modo, uma das opções no radar seria o ala-armador do Chicago Bulls. Além disso, Charania informa que dois atletas do Toronto Raptors também estão na mira de Sacramento.

“Acho que esta é a primeira vez, em muito tempo, desde que Chris Webber estava em Sacramento, que os atletas olham para o Kings como um destino. A franquia estará envolvida em negociações por todos os astros disponíveis. Pascal Siakam, OG Anunoby, Zach LaVine. O Kings fez um bom trabalho na manutenção dos seus ativos. Enfim, a franquia passou a ser vista pelas estrelas que estão aparecendo”, revelou o jornalista.

Desse modo, o time de Sacramento mostra ambição. Ou seja, está disposto a subir de patamar. Na última temporada, o Kings fez uma campanha surpreendente e foi o terceiro do Oeste. Já em 2023/24, a equipe ocupa a quinta posição da conferência. Portanto, a meta é se manter no topo e chegar forte aos playoffs.

Assim, com a possível chegada de Zach LaVine via troca, o Kings teria um bom complemento à dupla De’Aaron Fox e Domantas Sabonis. Por outro lado, o atual titular da posição 2, Kevin Huerter, provavelmente seria uma das peças envolvidas na negociação. Além disso, a franquia teria que disponibilizar escolhas de Draft no acordo.

O detalhe é que o interesse do Kings em LaVine é antigo. Em 2018, o jogador era agente livre restrito e chegou a aceitar uma oferta de Sacramento. Seriam US$80 milhões por quatro anos de contrato. No entanto, o Bulls tinha o privilégio de cobrir a proposta. Dessa forma, o ala-armador permaneceu em Chicago.

Na última semana, Charania agitou os bastidores da NBA. Afinal, ele foi o responsável pela notícia sobre a possibilidade cada vez mais real de uma troca envolvendo Zach LaVine.

“As equipes da NBA estão sondando Zach LaVine, já que houve uma maior abertura do Chicago Bulls e do próprio atleta nos últimos dias em prol de uma troca. Portanto, os times estão interessados em entender qual é a disponibilidade do astro”, informou Charania.

A princípio, três equipes teriam interesse no ala-armador: Los Angeles Lakers, Miami Heat e Philadelphia 76ers. Esses, aliás, seriam os destinos preferidos do jogador de 28 anos. Mas, agora, Charania revelou que o Sacramento Kings pode entrar na briga pela troca por Zach LaVine.

Além disso, de acordo com Jake Fischer, do Yahoo! Sports, Zach LaVine também seria favorável a uma troca para Sacramento Kings ou San Antonio Spurs. Ou seja, o atleta não seria contra jogar pelo time californiano.

O mesmo não pode ser dito do New York Knicks. Segundo Stefan Bondy, do jornal New York Post, o ala-armador já deixou claro que não quer atuar pelo Knicks. De acordo com o jornalista, o motivo seria o presidente do Knicks, Leon Rose, antigo agente de jogadores da NBA. LaVine, por sua vez, é agenciado por Rich Paul, da Klutch Sports.

Troca de Zach LaVine parece iminente

Com a campanha ruim do Bulls, a possível reformulação do elenco parece cada vez mais próxima. Ou seja, o time estaria prestes a “implodir”. Assim, LaVine se torna uma das principais moedas de troca. O jogador estaria insatisfeito, sobretudo, com o técnico Billy Donovan, com quem não teria uma boa relação, segundo KC Johnson, da NBC Sports Chicago.

Várias informações surgiram após as revelações de Charania. Uma delas foi de Darnell Mayberry, que cobre o Bulls para o mesmo The Athletic. No entanto, o jornalista também cita que existe uma chance da troca de Zach LaVine não representar um aceno a uma reconstrução de longo prazo.

“Minhas fontes dizem que o Bulls pode implodir em breve. É sério, parece exagerado, mas não é. Em um mês, Chicago pode não ter o mesmo elenco. A mudança é iminente. A notícia de Zach LaVine só confirma isso”, afirmou.

“É verdade que, se o Bulls trocar Zach LaVine, eles perderão muito. O ala-armador é um dos melhores pontuadores em isolation e um grande arremessador do perímetro. No entanto, uma troca pode fazer com que esse ataque seja repensado. Pode se tratar de algo mais coletivo, tirando o foco do craque. A ideia é ter cinco jogadores que possam pontuar ao mesmo tempo em quadra”, ressaltou.

LaVine tem um contrato de US$178 milhões, válido até 2027. Nesta temporada, ele vai receber US$40 milhões em salários.

