Saiba quais jogadores o Warriors pode enviar em troca em 2023/24

O começo da temporada 2023/24 para o Golden State Warriors foi difícil e já existem boatos de que o time pode envolver jogadores em troca. Mas quem seriam as opções mais realistas para uma mudança de cenário da franquia? O site Fadeaway World, então, decidiu responder a essa pergunta. Afinal, quem são os maiores ativos da equipe no momento?

O site ainda cita que, por conta de contratações ou renovações de contrato, três jogadores do elenco só podem ser negociados a partir do meio de dezembro. São eles: Draymond Green, Cory Joseph e Dario Saric.

O ano não começou ruim. A equipe, aliás, venceu seis dos primeiros oito jogos da campanha, incluindo uma sequência de cinco vitórias seguidas. No entanto, o Warriors embalou uma sequência de seis derrotas seguidas contra Oklahoma City Thunder (duas vezes), Minnesota Timberwolves (duas vezes), Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets. Mas, na segunda-feira, voltou a vencer. Com grande atuação de Stephen Curry, superou o Houston Rockets.

Assim, as dúvidas têm sido mais frequentes em um começo de campanha abaixo de vários atletas importantes, com exceção a Stephen Curry.

Sem mais delongas, quem são os seis jogadores que podem ser envolvidos em troca pelo Warriors na temporada 2023/24?

Gary Payton II

O ala-armador não é o problema de Golden State na campanha. Sua defesa e energia seguem sendo importantes ao longo dos jogos. Entretanto, uma troca de maior porte pode envolvê-lo em vários níveis. Além de ser um jogador atrativo para a rotação de times competitivos, seu salário é bastante negociável. Ele recebe US$8.7 milhões em 2023/24. Ou seja, pode fazer parte de um pacote que envolva um grande movimento.

O Warriors, porém, tem grande apreço pelo ala. Após perdê-lo no mercado de 2022, a equipe fechou uma troca por ele na trade deadline.

Médias: Seis pontos, três rebotes, 1.2 roubo de bola, uma assistência e 34.6% nas bolas de três em 17.3 minutos por jogo.

Moses Moody

Moody ainda não deu o próximo passo em Golden State. Seja por falta de minutos ou espaço. O ala, que foi uma escolha de loteria do Draft em 2021, segue não conseguindo se firmar na rotação da equipe. É, aliás, uma das grandes críticas ao trabalho de Steve Kerr neste começo de ano.

Ele pode interessar a times que estão reconstruindo, ou até mesmo ganhar minutos mais consistentes em outro lugar que lhe dê mais espaço. Neste ano, chegou a ganhar mais tempo de quadra em comparação aos seus dois primeiros anos na NBA. Mas ainda é pouco.

Médias: 7.4 pontos, três rebotes, 1.1 assistência, um roubo de bola e 34% nas bolas de três em 17.6 minutos por jogo.

Jonathan Kuminga

Da mesma classe e loteria do companheiro Moses Moody, Jonathan Kuminga segue atraindo elogios e críticas na mesma proporção desde que entrou na liga. Para alguns, uma jovem promessa com muito futuro. Mas, para outros, não é um jogador tão especial assim. A verdade é que ele tem ganhado mais espaço e cresceu de produção na temporada 2023/24. Como resultado, é um dos reservas com mais minutos.

Seu salário de pouco mais de US$6 milhões, aliado à juventude de um jogador promissor, pode ser um grande ativo para uma boa troca.

Médias: 11.9 pontos, 3.2 rebotes, 43.3% nos arremessos de quadra e 18.7% nas bolas de três em 20.4 minutos por jogo.

Kevon Looney

Outro que não está em baixa é Looney. Ele é o grande “operário” de elite do Golden State Warriors. Decisivo em vários momentos importantes desde o título de 2022, até a vitória sobre o Sacramento Kings nos playoffs de 2023. Ao mesmo tempo é um jogador que pode ser muito atrativo para o mercado, já que recebe um salário de apenas US$7.5 milhões.

Ou seja, um nome atrativo que já se provou importante em jogos decisivos, com um salário super negociável. Ele também não seria o nome principal de uma troca. Mas, em caso de um movimento maior, o pivô pode ser envolvido.

Médias: 6.1 pontos, 9.4 rebotes, 2.8 assistências e 60.6% nos arremessos de quadra em 24.1 minutos por jogo.

Andrew Wiggins

O ala não começou bem a temporada, sobretudo, no aspecto ofensivo. Então, isso faz com que ele seja um dos possíveis jogadores do Warriors que podem ser envolvidos em uma troca em 2023/24. No entanto, a melhor fase de sua carreira foi por Golden State. Além disso, é o melhor ala defensivo da equipe.

Mas ainda assim, não está entre os membros clássicos da dinastia e liderança da equipe, o que o torna um nome decisivo para qualquer negócio que a franquia encontre por um astro. Seu salário é de US$24.3 milhões na atual campanha.

Médias: 12 pontos, quatro rebotes, 1.1 assistência, 42.1% nos arremessos de quadra e 25% nas bolas de três em 26.9 minutos por jogo.

Klay Thompson

Este seria, de longe, o movimento mais agressivo possível para a franquia. Klay Thompson está tendo o pior começo de temporada em toda a sua carreira, mas ainda é uma lenda do Warriors. No entanto, seu jogo está muito abaixo do que uma segunda opção ofensiva deveria entregar em 2023/24.

Nesse momento, ele é o atleta mais criticado da equipe, enquanto suas recentes declarações afirmam confiança de que as coisas vão melhorar. Por outro lado, as negociações entre jogador e franquia estão complicadas para uma renovação de contrato.

Thompson está no último ano de seu acordo com o Warriors, recebendo US$43.2 milhões. Uma troca nessa conjuntura atual seria uma verdadeira bomba na NBA. Ele conseguiu sua melhor marca em 2023/24 na vitória sobre Houston na segunda-feira, quando anotou 20 pontos.

Médias: 14.4 pontos, 3.2 rebotes, 2.1 assistências, 40.3% nos arremessos de quadra e 34.3% nas bolas de três em 29.2 minutos por jogo.

