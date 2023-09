Saiba quais são os 25 melhores alas em 2023/24 na NBA

Como em todos os anos, o Jumper Brasil listou os 25 melhores jogadores para a temporada 2023/24 da NBA e hoje é a vez dos alas. Mas para chegarmos a um ranking, o site ouviu sua equipe, jornalistas, alguns leitores individualmente e coletivamente. Há algumas semanas, o Jumper Brasil fez uma enquete para que você pudesse votar. Então, os votos do leitor se transformaram como a liga faz no All-Star Game.

Portanto, o primeiro lugar vale 25 pontos, o segundo recebe 24, o terceiro leva 23, até que o 25° fica com um. É importante salientar que a enquete tem pontuação diferente: o primeiro faz 20 pontos, o segundo 19, até o 20°, que soma um.

Votaram

Leitores convidados

Gustavo Macedo

Julio Luizelli

Ricardo Sicorski

Equipe do Jumper Brasil

Antonio Carlos Jr

Gustavo Freitas

Gustavo Lima

Higor Goulart

Lucas Piona

Matheus Carvalho

Ricardo Stabolito Jr

Vinicius Donato

Ex-redatores do Jumper Brasil

Bruno Pollice

Lucas Colisse

Michel Moral

Jornalistas convidados

Gabriel Martins (@caradossports)

Samy Vaisman (MPCRIO)

Vitor Camargo (Podcast Prancheta Basquete)

Votação final

25. Gordon Hayward: 64 pontos

O melhor momento da carreira de Gordon Hayward já passou e parece que a gente nem viu. Mas o fato é que ele teve muitas lesões mesmo. Bastante técnico, Hayward está em seu último ano de contrato com o Charlotte Hornets, o que deve atrair trocas até a trade deadline. Agora, se ele conseguir ficar saudável, o Hornets pode começar a pensar na chance de ter uma boa temporada.

24. Trey Murphy: 65 pontos

Em franca evolução, Trey Murphy já faz parte do grupo dos melhores alas da NBA, mas a temporada 2023/24 já começa com um problema. Murphy sofreu uma contusão e deve voltar às quadras apenas entre o fim de novembro e início de dezembro. O New Orleans Pelicans nunca consegue ter seus melhores jogadores saudáveis, né? Impressionante.

23. Lu Dort: 66 pontos

O canadense Lu Dort pode ser ala ou ala-armador, mas pouco importa. Ele vai continuar defendendo como poucos na NBA, enquanto o Oklahoma City Thunder cresce de produção a cada ano. Dort pode contribuir ofensivamente, apesar de uma queda em relação ao último ano, quando produziu 13.7 pontos contra 17.2 de 2021/22.

22. Brandon Miller: 67 pontos

Bem, um calouro entre os melhores alas para a temporada 2023/24 da NBA. Embora Brandon Miller não tenha impressionado na Summer League, ele tem talento e teto para crescer na liga. O Charlotte Hornets ainda não definiu se Miller começa a campanha como titular.

21. De’Andre Hunter: 70 pontos

De’Andre Hunter é um ótimo jogador nos dois lados da quadra, mas não existem garantias se o Atlanta Hawks pretende ficar com ele por um longo período. Hunter perde muitos jogos por lesões e vinha passando por um processo similar ao de John Collins, perdendo espaço (ou importância) ofensivamente até a última temporada. Ele produziu 15.4 pontos, sua melhor marca na carreira. Então, é possível que ele siga crescendo. Talento, ele tem.

20. Harrison Barnes: 87 pontos

É estranho, né? Mas Harrison Barnes já é um veterano. Aos 31 anos e com dez temporadas na NBA, Barnes estendeu seu contrato com o Sacramento Kings. No entanto, o ala pode perder titularidade. Isso porque o Kings trouxe o búlgaro Sasha Vezenkov, MVP da EuroLiga, para 2023/24. Será interessante acompanhar o que o técnico Mike Brown vai fazer.

19. Buddy Hield: 106 pontos

Apesar de Buddy Hield ser um dos principais especialistas no arremesso do perímetro na liga, ele não vai ficar no Indiana Pacers. De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, ele não aceitou extensão e o Pacers já prepara a sua troca.

18. Jaden McDaniels: 111 pontos

Ala ou ala-pivô, Jaden McDaniels é um jogador muito promissor no Minnesota Timberwolves. Mas McDaniels cresceu tanto de produção que ele já é um dos melhores defensores da NBA, aos 22 anos. Capaz de marcar múltiplas posições, ele ainda é ótimo arremessador de três pontos.

17. Jalen Williams: 125 pontos

Mais um caso daqueles jogadores que atuam em várias posições, Jalen Williams mostrou tanto talento em apenas um ano na NBA que já está entre os 25 melhores alas para 2023/24. Williams “explodiu” na segunda metade da última temporada, quando teve médias de 18.6 pontos, 5.4 rebotes e 4.3 assistências. Ele ainda converteu 42.9% dos arremessos do período e teve 1.7 roubo de bola no período. Ou seja, Williams é parte importante do que o Oklahoma City Thunder vem fazendo.

16. Tobias Harris: 149 pontos

Tobias Harris sempre será lembrado por ter sido o escolhido pelo Philadelphia 76ers, deixando Jimmy Butler virar agente livre. Apesar de ser um bom ala, Harris nunca foi um All-Star ou material para tal. Então, é só ele jogar mal que as críticas sobre a opção do Sixers voltam com tudo.

15. Keldon Johnson: 157 pontos

O ala Keldon Johnson é muito bom, mas o San Antonio Spurs não estava indo a lugar algum. No entanto, com a presença de Victor Wembanyama, é possível olhar para o futuro e pensar em vitórias. Johnson é um ala talentoso e vem de sua melhor temporada na NBA, quando produziu 22.0 pontos, 5.0 rebotes e 2.9 assistências. Detalhe: ele terá apenas 24 anos em 2023/24.

14. RJ Barrett: 194 pontos

Certo. Talvez, RJ Barrett precise de outro time para mostrar serviço. Até o momento, o ala ainda não “explodiu” e não vem mostrando ser capaz de dar o próximo passo. Mas o fato é que no New York Knicks, Barrett não deve conseguir tal feito. Em 2022/23, por exemplo, ele já caiu para a terceira opção ofensiva. Então, na Copa do Mundo de Basquete, o ala passou longe de ser o jogador mais relevante no Canadá. Não está fácil.

13. Bojan Bogdanovic: 199 pontos

Bojan Bogdanovic segue no Detroit Pistons, apesar de vários rumores que apontavam sua saída. No entanto, com o técnico Monty Williams, é possível que as especulações parem e ele finalmente consiga jogar sem tal incômodo. Bogdanovic é o cestinha do Pistons, mas deve dividir cada vez mais a função com Cade Cunningham.

12. Michael Porter: 218 pontos

Saudável, Michael Porter é um bom ala, capaz de ajudar ofensivamente. Na defesa, entretanto, ele ainda é um alvo. É verdade que Porter evoluiu na última temporada, mas ainda está longe de ser o ideal que a posição pede.

11. Franz Wagner: 250 pontos

Franz Wagner mostrou na última temporada que pode ajudar o Orlando Magic a sair do buraco. O alemão é um jogador espetacular e bastante promissor. Wagner é excelente com a bola nas mãos, mas ainda está em evolução. Aos 22 anos, ele deve ter uma campanha ainda melhor em 2023/24.

10. OG Anunoby: 268 pontos

Embora esteja sempre nos rumores para trocas, OG Anunoby já vai para a sua sétima temporada no Toronto Raptors. Anunoby é um dos melhores alas da NBA e vai tentar levar o Raptors aos playoffs em 2023/24.

9. Andrew Wiggins: 292 pontos

Muito provavelmente, Andrew Wiggins é melhor que alguns dos alas que ficaram acima dele na votação. No entanto, Wiggins perdeu muitos jogos na última temporada. Enquanto isso, o Golden State Warriors não teve uma campanha brilhante. Então, um fato deve “ajudar” o outro aqui. Mas como o Warriors deve brigar pelo topo em 2023/24, é provável que o atleta volte a ser lembrado.

8. Lauri Markkanen: 303 pontos

O finlandês Lauri Markkanen deixou o Cleveland Cavaliers em troca para o Utah Jazz apenas como um jogador promissor. Então, ele chegou ao time de Salt Lake City e já virou All-Star. Markkanen pode jogar como ala ou ala-pivô, mas com a presença de John Collins no elenco, ele deve ficar mais na primeira.

7. Brandon Ingram: 331 pontos

Que Brandon Ingram é talentoso, ninguém duvida. Mas o papel que ele desempenhou na Copa do Mundo de Basquete deixou algumas dúvidas. Sim, ele ainda é um dos melhores alas da NBA, mas terá de provar em 2023/24 que aquilo foi só uma má fase ou que não se adaptou ao estilo de jogo. Seja como for, a impressão foi horrorosa.

6. DeMar DeRozan: 345 pontos

Aparentemente, DeMar DeRozan pretende se aposentar no Chicago Bulls. Bem, esse papo não parece comover muita gente, né? Jrue Holiday falou que queria fazer o mesmo no Milwaukee Bucks em um dia. No outro, ele foi para o Portland Trail Blazers na troca de Damian Lillard. Mas DeRozan ainda é capaz de ajudar, aos 34 anos. Em 2023/24, ele vai jogar com um contrato expirante. Então, é bom ficar de olho no que o Bulls vai fazer.

5. Khris Middleton: 354 pontos

Falando em Damian Lillard, será interessante entender qual o papel de Khris Middleton na próxima temporada. Desde que se tornou um grande jogador, Middleton sempre foi a segunda opção ofensiva do Milwaukee Bucks. Agora, com Lillard, ele deve perder um pouco do espaço ofensivamente.

4. Kawhi Leonard: 407 pontos

Ficar saudável é algo que Kawhi Leonard vem tentando há alguns anos. Mas mesmo assim, ele segue como um dos melhores alas da NBA e a temporada 2023/24 pode ser decisiva em relação ao que o Los Angeles Clippers pretende. De novo, no papel, o Clippers tem um elenco muito forte. Entretanto, na prática, Paul George e ele acabam contunididos na época que mais importa. Que seja diferente na próxima campanha.

3. Jimmy Butler: 410 pontos

Jimmy Butler esperava por Damian Lillard para tentarem o título pelo Miami Heat, mas foi surpreendido pela troca do armador para o Milwaukee Bucks. Não por menos, Butler acusa o Bucks de aliciar o armador. Mas mesmo sem Lillard, o Heat é capaz de brigar pelos primeiros do Leste. Basta ver como foram as últimas temporadas, com Miami chegando às finais da NBA por duas vezes.

2. LeBron James: 438 pontos

LeBron James vai para a sua vigésima primeira temporada na NBA e ele ainda está entre os melhores alas. Impressionante, para dizer o mínimo. Mas 2023/24 deve oficializar a “passagem de bastão” para que Anthony Davis seja a primeira opção ofensiva do Los Angeles Lakers. Nos playoffs, por exemplo, já foi assim.

1. Jayson Tatum: 441 pontos

Em 2022/23, Jayson Tatum fez parte do time ideal da NBA, ficou entre os primeiros na votação para o MVP e conduziu o Boston Celtics às finais do Leste mais uma vez. Então, não chega a ser exatamente uma surpresa ele liderar a posição dos alas. A diferença foi de apenas três pontos acima de LeBron James.

Não entraram na lista final dos 25 melhores alas da NBA em 2023/24

Norman Powell: 58 pontos

Bennedict Mathurin: 58 pontos

Max Strus: 35 pontos

Duncan Robinson: 15 pontos

Taurean Prince: 15 pontos

Cam Whitmore: dez pontos

Josh Green: oito pontos

Corey Kispert: cinco pontos

Royce O’Neale: quatro pontos

Matisse Thybulle: quatro pontos

Isaac Okoro: três pontos

Deni Avdija: três pontos

Josh Okogie: dois pontos

Lonnie Walker: dois pontos

Nickeil Alexander-Walker: dois pontos

Chris Duarte: um ponto

