Scoot Henderson: “Vou abraçar a responsabilidade de ser um líder no Blazers”

O Portland Trail Blazers prepara-se para entrar em uma nova etapa nos próximos meses. A provável saída de Damian Lillard, como resultado, deve levar o time a um processo de rejuvenescimento em seu elenco. O garoto que deve ser a maior referência dessa nova equipe, por isso, está muito consciente de sua importância. O novato Scoot Henderson se vê pronto para ser o líder de um novo Blazers.

“Se Damian for embora mesmo, então eu vou abraçar a responsabilidade de ser o armador e um líder desse time. Mas sei que isso começa nos treinos e o esforço a cada dia. Não tenho nada garantido porque fui uma escolha alta de draft. E tenho consciência, acima de tudo. O meu objetivo e missão é melhorar a cada treino e cada jogo”, afirmou o atleta de 19 anos, em entrevista ao site The Ringer.

Publicidade

O desafio de ser uma referência desde o primeiro jogo na liga, certamente, não é simples. Henderson, assim como qualquer estreante, tem um jogo longe de estar aperfeiçoado. Não é segredo que o arremesso de longa distância, por exemplo, é um ponto fraco do seu arsenal ofensivo. Ele sabe que as marcações vão tentar explorar isso, mas não vai se intimidar com a postura das defesas.

“Eu acredito que posso ser um chutador muito bom, antes de tudo. Por isso, vou tentar vários arremessos de três pontos quando as defesas derem espaço. Aliás, sempre que derem espaço. Então, estou bastante confortável com isso. Eu torço para que sigam passando ‘por baixo’ dos bloqueios, pois são mais chances livres para mim”, analisou o calouro, que veio da G League.

Publicidade

Leia mais

Caso Lillard

A definição de Scoot Henderson como novo líder do Blazers passa decisivamente pela presença de Lillard. O craque, afinal, é um dos melhores jogadores da NBA atual e da história da franquia. A sua permanência, além disso, deve significar a formação de um time mais “preocupado” em vencer. É impossível não ligar uma coisa à outra. Mas o novato não condiciona a suas perspectivas ao negócio.

“Não tenho controle sobre a troca de Damian, então devo seguir em meu caminho sem pensar nisso. O esporte profissional, afinal, é um negócio. Não acompanho as redes sociais para ver as novidades sobre essa negociação e tal. O meu trabalho é treinar e melhorar a cada dia. Esse é o meu foco e, sobretudo, o motivo pelo qual estou aqui”, garantiu o jovem prospecto.

Publicidade

Mas, enquanto a troca não acontece, o calouro aproveita para extrair o que pode dessa proximidade com Lillard. “Nós já conversamos algumas vezes. A sua dica mais importante foi sempre ficar com os pés no chão. Damian é um cara muito humilde e, mais do que tudo, trabalhador. Sou uma pessoa bem parecida e, por isso, quero aproveitar os seus conselhos”, revelou.

Draft

Scoot Henderson, antes de ser o potencial líder do novo Blazers, lida com outras pressões no basquete. Ele é visto e cobrado, desde cedo, como um prospecto de elite e um futuro jogador da NBA. Assim como o seu talento, as expectativas são grandes. Os holofotes forjaram-no como uma possível primeira escolha de draft. Mas não o ter sido, no fim das contas, não muda nada em sua mentalidade.

Publicidade

“Não ter sido a primeira escolha do draft, a princípio, não muda muita coisa para mim. Chego à NBA com a mesma motivação que teria se fosse o número um. Eu tenho um fogo aqui dentro que não olha esse tipo de coisa. O meu foco, antes de tudo, é ser a melhor versão de mim mesmo. Então, não importa se fui primeiro, terceiro ou 50º escolhido”, explicou o astro em potencial.

A surpresa é que Henderson “caiu” para a terceira escolha do recrutamento, na verdade. O Charlotte Hornets preferiu selecionar Brandon Miller e, com isso, deixou o armador passar. “Eu realmente não sei o motivo de terem escolhido Brandon, mas não é minha culpa. Tenho que estar preocupado, então, com o importante: ser o melhor Blazer que puder”, concluiu a esperança de Portland.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp