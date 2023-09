Segundo analista, LeBron James tem motivação extra para voltar ao time dos EUA

Por que LeBron James tem tanto interesse em voltar a jogar pelo time dos EUA? Será que é por puro patriotismo? De acordo com Stephen A. Smith, da ESPN, o desejo do astro de querer voltar para a seleção está ligado à Dillon Brooks ter roubado o bronze no Mundial de Basquete.

Após os EUA perder para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, a equipe ainda tinha a possibilidade de ganhar o bronze. A disputa foi contra o Canadá e Brooks foi o responsável pela vitória dos canadenses de 127 a 118. O mais novo reforço do Houston Rockets anotou 39 pontos, quatro rebotes e cinco assistências no confronto.

“Esse time perdeu para o Canadá. Dillon Brooks liderou eles. Esse cara conseguiu fazer 39 pontos. Então deu crédito ao que Noah Lyles disse algumas semanas atrás”, afirmou Smith. “Desse modo, quando LeBron assumiu a responsabilidade foi lindo. É exatamente o que precisamos. Traga Stephen Curry, Kevin Durant e Klay Thompson. Kyrie Irving também. Sim, Kyrie irá representar esse país, o que tem de errado nisso?”

“É isso que precisamos. É necessário que voltemos a ter um Dream Team ou um Redeem Team. Precisamos acabar com nossos adversários. Então é preciso mostrar que ainda somos quem eles achavam que nós éramos”, completou o analista.

Stephen A. Smith, então, acredita que a derrota para Dillon Brooks foi mais uma motivação para que LeBron James voltasse ao time dos EUA. Os jogadores tiveram um dos confrontos mais marcantes nos últimos playoffs. O antigo ala do Memphis Grizzlies abusou do trash talk dentro e fora de quadra. No entanto, o Los Angeles Lakers venceu em seis jogos.

“Eu não me importo com o que ele diz, pois é um velho… Não respeito ninguém até que faça 40 pontos em mim”, provocou Brooks na vitória no segundo jogo da série.

Desse modo, Brooks foi altamente criticado pela mídia. Houve rumores que a decisão do Grizzlies de não estender o contrato do ala foi pelo trash talk excessivo na série. Analistas acreditavam que suas falas acabaram prejudicando seu time, desconcentrando do real objetivo.

No entanto, LeBron James sempre ficou quieto em relação ao assunto. Sua participação nas Olimpíadas de Paris, em 2024, talvez não tenha relação com Brooks. Mas quem tem certeza disso? No final das contas, se o astro da NBA voltar a jogar pelos EUA provavelmente será a última vez em sua carreira. Desse modo, a vontade de vencer estará mais alta do que nunca.

James foi medalhista de bronze em 2004 e esteve presente no ouro do Redeem Team em 2008. Além disso, também foi campeão nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

