Segundo analista, Raptors poderia fazer troca por Damian Lillard

Recentemente, Jayson Tatum entrou em contato com Damian Lillard para tentar uma troca para o Boston Celtics, mas outra equipe surgiu nos últimos dias: o Toronto Raptors. Embora Lillard queira apenas o Miami Heat, existe a chance de o armador parar em outro lugar. Isso porque a direção do Portland Trail Blazers não vem gostando das propostas do Heat. Então, um terceiro ou quarto time seria necessário para concretizar a negociação. Mas restando pouco mais de um mês para o início da temporada, nada aconteceu.

Então, o analista Zach Buckley, do Bleacher Report, sugeriu que o Raptors poderia receber Damian Lillard em troca. Afinal, o que não falta na equipe canadense é jogador para fechar um negócio. OG Anunoby e Pascal Siakam sempre aparecem em diversos rumores, mas a direção de Toronto rejeita qualquer aproximação e nega propostas. Vale lembrar que a diretoria afirmou que poderia trocar qualquer jogador que não se chamasse Scottie Barnes.

Mas é justamente por aí que Buckley vai. Enquanto o Blazers reluta em abrir mão de Lillard, o Raptors sequer escuta algo a ver sobre Barnes. Entretanto, pelo armador, o jornalista afirma que existe a chance de acontecer.

Portland receberia Gradey Dick, Dennis Schroder, Chris Boucher, Thaddeus Young, além de Barnes e uma escolha do Draft de 2028. Em contrapartida, Toronto ficaria com Lillard.

“Enquanto isso, o Blazers teria um futuro mais brilhante com Barnes. Ele é um organizador de jogadas, ótimo defensor, muito atlético e que teria um encaixe sem fazer força com Scoot Henderson e Shaedon Sharpe. Dick pode fazer parte disso, também, desde que seu arremesso faça a diferença para um ataque jovem do Blazers”, afirmou. “Por fim, Schroder, Boucher e Young seriam mais para bater os valores da troca. Apesar de que a presença de Schroder poderia ajudar Henderson em sua transição para a NBA”.

Claro que parece mais um palpite do que um rumor, mas é bom ressaltar que a direção do Blazers vem dificuldando muito a saída de Damian Lillard em uma troca. Existe ainda o temor por parte de qualquer equipe interessada no astro em se “rebelar” caso vá para outro lugar que não seja Miami. Mas ainda assim, em Toronto, ele chegaria em um grupo com condições de brigar nos playoffs.

Talvez, aí esteja a diferença. Lillard acredita que no Heat ele não iria apenas lutar por uma semifinal de Conferência, por exemplo. Ali, o armador vê a sua chance de ser campeão ao lado de Jimmy Butler, Bam Adebayo e o técnico Erik Spoelstra.

Enquanto Damian Lillard tentava pedir para a direção fazer contratações de peso, ele rejeitava a ideia de deixar a equipe publicamente. Em diversas entrevistas, o atleta reiterou seu desejo de vencer em Portland. Mas no início da offseason, após sugerir que o time trocasse as escolhas de Draft, ele desistiu de vez e pediu para sair.

Por enquanto, ele segue no Blazers, mas isso pode mudar em breve. De acordo com o jornalista Marc J. Spears, da ESPN, a troca de Damian Lillard deve acontecer antes do início da próxima temporada.

