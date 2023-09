Segundo casas de apostas, Austin Reaves será o jogador que mais evoluiu na NBA

As principais casas de apostas dos EUA estão colocando Austin Reaves como o mais provável a ganhar jogador que mais evoluiu na NBA em 2023/24. O ala-armador já tinha tido uma ótima temporada com o Los Angeles Lakers, mas nesta offseason está se consolidando. O jovem de 25 anos está se destacando pela seleção americana após muitos criticarem sua convocação.

“Esse ano tem sido incrível para mim e minha família”, afirmou Reaves em entrevista recente. “Um monte de coisas boas aconteceram, mas acredito que fiz por merecer. Minha vida inteira trabalhei para isso. Nunca peguei atalhos, sempre foram os caminhos mais difíceis. Então acho que estou sendo recompensado por tudo que fiz para isso acontecer”.

A evolução de Austin Reaves como jogador na NBA foi notória. Após não ser selecionado no Draft de 2021, ele foi uma das únicas boas notícias do Lakers em 2021/22, ano que entrou na rotação. Atuou em 61 jogos, sendo 19 deles como titular. Em 2022/23, assumiu de vez o papel de um dos líderes da equipe, inclusive nos playoffs.

Nos playoffs, registrou médias de 16.9 pontos, 4.6 assistências e 4.4 rebotes. Do mesmo modo, teve ótimos aproveitamentos nos arremessos com 46.4% nos gerais e 44.3% nas bolas de três.

No Mundial de Basquete, Austin Reaves ocupa o papel de sexto homem para os EUA. Até o momento, a seleção disputou os três jogos da primeira fase do torneio, na qual ficou invicta. Os confrontos foram contra a Nova Zelândia, Grécia e Jordânia. O ala-armador está com média de 11,7 pontos, três rebotes e 4,3 assistências. Aliás, na última ele lidera seu time na estatística. Além disso, tem aproveitamento de 57,9% nos arremessos gerais, 55,6% do perímetro e 100% do lance livre.

Na segunda rodada da Copa do Mundo FIBA, os EUA continuam como os favoritos ao título. Seus adversários serão a seleção de Montenegro e Lituânia.

Protagonismo em Los Angeles

Em alta, Austin Reaves falou que não quer se limitar a um papel secundário no Los Angeles Lakers. Relembrando o começo da carreira universitária, ele garante que quer ainda mais protagonismo.

“Quero trabalhar meu lado construtor. Eu tive algumas oportunidades nesse meio tempo, mas acho que posso fazer ainda mais sendo um playmaker. Antes de jogar em Los Angeles, essa foi a minha posição. O estilo de jogo que eu tive durante toda a minha carreira. As minhas últimas duas temporadas em Oklahoma foram assim”, ressaltou o jogador da NBA.

“O objetivo, então, é seguir trabalhando e evoluindo. Sei que adiciono muita coisa para minha equipe. Quero seguir trazendo habilidades ao meu jogo, e acima de tudo, ajudar os companheiros”, completou.

