Segundo especialista em teto salarial, Chicago Bulls tem o pior valor de mercado da NBA

O Chicago Bulls está entrando na temporada 2023/24 da NBA em situação difícil sob o aspecto de mercado e teto salarial. A equipe de Illinois tem a soma menos valiosa de ativos na liga. De acordo com a classificação anual do site HoopsHype, o Bulls tem a 30ª posição do ranking. Ele avalia os principais jogadores de uma equipe e estima seus retornos potenciais em negociações. Assim como leva em consideração o capital geral de Draft de um time.

Yossi Gozlan, colaborador do HoopsHype e especialista em teto salarial da NBA para o USA Today, observou que o Bulls carece de veteranos com valor premium. Ou seja, seus veteranos não possuem perspectivas de negociações em alto potencial. Ele mencionou que Chicago sacrificou um valor considerável na negociação envolvendo Nikola Vucevic. Na época, a franquia enviou Wendell Carter Jr e as escolhas de Draft.

Agora, tais escolhas renderam Franz Wagner e Anthony Black. Embora Zach LaVine seja um jogador de destaque, seu contrato máximo pode impactar seu valor de negociação. Enquanto isso, DeMar DeRozan, apesar de seu desempenho fantástico, pode ter potencial limitado de negociação devido à sua idade. Além disso, o valor de negociação de Lonzo Ball foi afetado por uma lesão no joelho.

Publicidade

Leia mais

Nikola Vucevic: “É a última chance do Chicago Bulls”

No Bulls, Zach LaVine pode repetir Bradley Beal e perder valor de troca

O último título do Chicago Bulls na NBA



No entanto, alguns argumentam que o Bulls possui ativos valiosos, contrariando a análise de Gozlan. O repórter setorista do Bulls, K.C. Johnson, falando no Bulls Talk Podcast, apontou Alex Caruso como um ativo de negociação. De acordo com Jones, Caruso potencialmente poderia render uma escolha de primeira rodada. Ele também enfatizou que, à medida que o teto salarial continua a subir, o contrato de LaVine pode se tornar uma pechincha. Entretanto, sua habilidade de pontuação de elite não deve ser subestimada.

Publicidade

O jornalista acreditava que se LaVine não tivesse começado a temporada anterior em um plano de manutenção de lesões após cirurgia no joelho, ele teria feito sua terceira aparição consecutiva no All-Star Game. Ele argumentou que DeRozan poderia ter valor na trade deadline de negociações se o Bulls decidir não estender seu contrato. Portanto, ele vê o Chicago Bulls em uma situação menos caótica em relação ao teto salarial.

Mas o time ainda fez algumas boas contratações na agência livre, como o armador Jevon Carter e o especialista em defesa, Torrey Craig. Enquanto a temporada 2023/24 não começa, resta saber se o Bulls conseguirá aproveitar seus ativos e melhorar sua posição na NBA.

Publicidade

Elenco

G 2 Ball, Lonzo 1.98 m 86 kg F — Bitim, Onuralp (TW) 1.98 m 98 kg G 5 Carter, Jevon 1.85 m 91 kg G 6 Caruso, Alex 1.96 m 84 kg F — Craig, Torrey 2.01 m 100 kg G/F 11 DeRozan, DeMar 1.98 m 100 kg G 12 Dosunmu, Ayo 1.93 m 91 kg C 3 Drummond, Andre 2.11 m 127 kg G 22 Jones, Carlik 1.83 m 79 kg G/F 8 LaVine, Zach 1.96 m 91 kg F 34 Lewis, Justin (TW) 2.03 m 107 kg F 13 Phillips, Julian 2.03 m 90 kg F — Sanogo, Adama (TW) 2.06 m 111 kg F 32 Taylor, Terry 1.96 m 104 kg G/F 25 Terry, Dalen 2.01 m 88 kg C 9 Vučević, Nikola 2.08 m 118 kg G 0 White, Coby 1.96 m 88 kg F 44 Williams, Patrick 2.01 m 98 kg

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA