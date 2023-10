Segundo ESPN, Zion Williamson é o 57° melhor jogador da NBA

O ala-pivô Zion Williamson chegou como um jogador pronto para liderar a NBA no Draft de 2019. No entanto, suas ausências por diversas lesões causaram uma queda na expectativa de seu talento. E no último ranking da ESPN para a temporada 2023/24, o atleta do New Orleans Pelicans aparece apenas como o 57° melhor.

Não que seja exatamente uma surpresa, mas ele vem caindo ao longo dos anos. Em 2021/22, por exemplo, Zion Williamson era o 23° jogador do mesmo ranking na NBA. Para a última temporada, ele já foi o 40°. Agora, Williamson surge cada vez mais distante do posto.

O fato é que o jogador atuou em apenas 114 dos 308 possíveis em sua curta carreira. Ou seja, cerca de apenas 37% de disponibilidade. As contusões no joelho, tornozelo e outros ligamentos seriam por conta do peso muito acima do que o Pelicans pede para o atleta ficar. Inclusive, em sua extensão contratual, existe uma cláusula que o limita a 134 quilos. Durante a temporada 2020/21, ele teria atingido nada menos que 150.

“A grande questão durante sua carreira é: ele pode ficar saudável? A queda ala do Pelicans no ranking está diretamente ligada ao número de jogos que ele faz. Então, com 29 partidas na última temporada, ele só esteve em mais de 30 em apenas uma das quatro campanhas”, indicou a ESPN.

Mas existe luz no fim do túnel.

Durante a offseason, Zion Williamson tratou de treinar bastante. De acordo com David Griffin, vice-presidente do Pelicans, o jogador nunca treinou tanto.

“Zion Williamson levou a offseason muito a sério aqui. O trabalho de condicionamento que ele fez durante esse período foi fantástico. É a primeira vez que o vi levar o processo tão a sério. Nesse sentido, é claro. Ele levou a profissão a sério neste ano, e afinal, isso é muito positivo. Ele investiu 100% em si mesmo”, explicou Griffin.

Visivelmente, ele está mais magro e parece em melhor forma. Então, a direção de New Orleans encara a temporada 2023/24 como decisiva para a sua carreira. Apesar de ele chegar como primeira escolha e muito badalado, em apenas uma ocasião Williamson foi ao All-Star Game.

O peso incomoda, mas o fato de ele estar em uma forma mais próxima do que se espera, faz com que a diretoria tenha muitas esperanças. Entretanto, o prazo não é dos mais longos. Logo após o fim da temporada 2022/23, o nome de Zion Williamson nunca esteve tanto nos rumores de trocas. O New York Knicks, por exemplo, tentou uma negociação pelo jovem de 23 anos.

