Um dos maiores acordos do século pode acontecer em breve? Sean Deveney, do portal Heavy Sports, entrevistou um executivo anônimo da NBA e revelou que Anthony Davis pode estar aberto a uma troca para o Milwaukee Bucks. A situação hipotética faria com que Giannis Antetokounmpo fosse para o Los Angeles Lakers caso queira mudar o rumo de sua carreira.

“Não vejo [o Lakers] conseguindo juntar LeBron James, Davis e Giannis em um time”, disse o executivo. “Ou LeBron já estaria aposentado nesse momento ou você troca Davis por Giannis. Anthony Davis é de Chicago e já esteve aberto para uma troca com o Milwaukee Bucks. Quando está saudável não fica muito atrás de Giannis. Alguns diriam que é até melhor”.

“Então, é apenas a questão da saúde. Se o Lakers quer Giannis, terá que convencer o Bucks que Davis está saudável e depois fechar a troca. É apenas muito dinheiro para tentar assinar com Giannis na agência livre, se LeBron ainda estiver lá. Desse modo, vejo que eles terão que trocar Davis. Seria a única maneira dele ir para Los Angeles”, completou.

O executivo fez uma das afirmações mais significativas dos últimos anos da NBA. A possibilidade que o Lakers e Davis estavam abertos a negociar com o Bucks poderia mudar o rumo da liga. A fala ganha ainda mais força com a franquia californiana, junto do New York Knicks, ser a mais provável de conseguir Antetokounmpo caso peça troca, de acordo com Marc Stein, do Substack.

A única informação que foi dada é que a razão de Anthony Davis estar aberto à troca com o Bucks é graças à proximidade com sua cidade natal. Illinois e Wisconsin são estados vizinhos. Assim, Chicago e Milwaukee ficam apenas 150 km de distância. Isso seria aproximadamente 50 minutos de voo ou 1h30 de carro.

Mas as negociações entre Lakers e Bucks só depende da futura decisão de Antetokounmpo. Em entrevista ao jornal The New York Times nos últimos dias, ele diz “não estar na mesma página” que o resto de seu time. O astro, então, não quer negociar uma extensão de contrato até que se prove ao contrário. A especulação é que se Milwaukee decepcionar o grego na próxima temporada, ele pedirá troca até a próxima offseason.

No entanto, o que está certo é que Antetokounmpo continua no Bucks até 2025 pelo menos. Em 2025/26, ele terá uma opção para aceitar finalizar o último ano de seu contrato. Davis está sob contrato até 2024/25, o último ano de seu acordo. Ao mesmo tempo que James terá a opção de aceitar finalizar seu contrato na mesma temporada.

