Segundo jornalista, Bulls pediria Austin Reaves em troca por Zach LaVine

Somente um jogador poderia convencer o Chicago Bulls de enviar Zach Lavine ao Los Angeles Lakers: Austin Reaves. De acordo com Shams Charania, do The Athletic, o time californiano é um dos potenciais destinos para o camisa 8. No entanto, a franquia de Illinois pediriam o ala-armador para liberar o seu astro.

“O Bulls, tenho certeza, desejaria Austin Reaves em qualquer possível troca por Zach LaVine, como qualquer equipe faria”, disse Charania, durante o programa “Run It Back” da FanDuel TV. “Se você é os Lakers e está tentando adquirir uma terceira estrela – seja Zach LaVine ou qualquer outra pessoa que esteja disponível – o jogador pelo qual as equipes vão perguntar é Austin Reaves, 100%”, seguiu.



O Lakers, entretanto, não parece disposto em negociar o camisa 15. Afinal, desde a última temporada, é um dos principais nomes dos angelinos. Na atual temporada, suas médias são de 13.9 pontos, 5.1 assistências e 4.9 rebotes. Assim, caso tente uma negociação por Lavine, a franquia deve explorar outros meios.

Publicidade

“Até agora, o Lakers não mostrou disposição para negociar Austin Reaves”, afirmou Charania. “Acho que se você é o Lakers, vai adotar uma abordagem prudente”, finalizou.

Desta forma, a franquia pode explorar adquirir ativos por outros jogadores, como Rui Hachimura, D’Angelo Russell e Gabe Vincent. E, com os retornos, incluir ativos diferentes na busca pelo ala-armador do Bulls.

Leia mais sobre Austin Reaves e Lakers!

De olho em outro

O Lakers está de olho em outro nome do Bulls: Alex Caruso. De acordo com Jovan Buha, do portal The Athletic, se o especialista defensivo também estiver disponível para troca, a franquia deseja o incluir na negociação. Ainda segundo o jornalista, no entanto, Chicago valoriza bastante o seu melhor defensor. Por isso, apenas uma oferta irrecusável para tirá-lo do time.

Publicidade

Caso a equipe mude de ideia, então, a disputa para o Lakers pode ser intensa. Afinal, de acordo com Marc Stein, durante o podcast #thisleague Uncut, mais de dez equipes podem entrar na corrida pelo defensor. O repórter, no entanto, não revelou o nome de nenhum dos interessados.

O jogador, por outro lado, não parece querer sair de Chicago. Isso porque, em uma conversa com o jornalista Darnell Mayberry, do The Athletic, o especialista defensivo garantiu que seu time está próximo de alcançar o melhor nível na temporada.

Publicidade

“Honestamente, acho que desperdiçamos alguns jogos. Vencer só cinco partidas até agora é muito complicado (…) Mas estamos muito perto de chegar ao melhor nível. Assistimos aos vídeos e entendemos que fazemos o que queremos em quadra em uma proporção muito boa. Temos apenas que diminuir o tempo em que jogamos mal”, ressaltou.

O camisa 6 também não está certo de que o time precisa de uma reformulação, apesar de entender que o momento não é bom.

“Eu não sei. Abalar as estruturas de uma forma muito radical pode não ser a solução. Como eu disse antes, se vencemos dois ou três jogos apertados que perdemos, a história poderia ser outra agora. Ou seja, precisamos ser otimistas no basquete. São muitos jogos para recuperar o que foi perdido, não chegamos nem a 20% da estrada ainda. Mas é vital mudarmos algumas coisas e sermos mais consistentes para seguir tentando”, admitiu.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA