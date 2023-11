Segundo jornalista, Clippers pode envolver Russell Westbrook em troca

O Los Angeles Clippers não descarta envolver Russell Westbrook em uma troca. De acordo com o jornalista Law Murray, do The Athletic, o entrosamento ou não com James Harden pode pesar na permanência do ex-MVP no elenco. Por enquanto, o camisa 0 tem a confiança do técnico Tyronn Lue. No entanto, a situação pode mudar.

“A realidade dessa movimentação é que Harden foi trazido para, em última instância, substituir Westbrook no caso de uma parceria entre os dois jogadores em quadra não funcionar”, disse Murray. “Embora Lue tenha defendido Westbrook, a diretoria do Clippers sempre preferiu um armador que seja teoricamente compatível com Leonard e George em termos de tamanho e habilidade de arremesso”, completou.



Durante a troca por Harden, o analista Stephen A. Smith, da ESPN, alertou que o ex-Philadelphia 76ers seria um problema para Westbrook. Afinal, quando se juntaram no Houston Rockets, os armadores não conseguiram render.

“A realidade é que, a princípio, não sabemos o efeito que a chegada de James pode ter em Russell. Pode ser um prejudicial, inclusive. Esta é a única preocupação com a troca, por enquanto. Porque esses dois jogadores já atuaram juntos em Houston e não deu certo. Por isso, acho que uma coisa que estava dando certo volta a ficar em aberto”, analisou o comentarista da ESPN.

O encaixe entre os dois craques realmente foi complicado no Rockets. São atletas, afinal, que precisam da bola nas mãos para entregarem o seu melhor em quadra. A parceria no Texas não foi uma experiência funcional e durou pouco, mas não abalou a amizades dos jogadores. Entretanto, Smith vê um potencial mais “nocivo” agora por causa do momento de reabilitação da carreira de Westbrook.

“Eu não sei se todos perceberam, mas Russell vem jogando muito bem desde que chegou ao Clippers. Ele foi, certamente, uma adição bem-vinda. O que aconteceu no Lakers é o total oposto de agora. Paul George e Kawhi Leonard são ótimos, mas não dá para contar com a saúde de ambos. Assim, Russell virou a referência confiável e consistente. Mas quem sabe o que vai ser agora?”, ponderou.

Reserva

Enquanto uma troca não acontece, Russell Westbrook segue com pensamento no Clippers. Assim, ao notar os problemas que forçaram seguidas derrotas, o próprio armador pediu para ser reserva. De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, o pedido do jogador é pensando em melhorar o atual momento da franquia.

“O astro do Los Angeles Clippers, Russell Westbrook, abordou a equipe técnica sobre a possibilidade de atuar como reserva para acelerar o processo de vitória. Terance Mann começará hoje contra o Houston Rockets”, informou Haynes.

