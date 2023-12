Segundo jornalista, Zach LaVine deseja troca para o Lakers

O Los Angeles Lakers é uma aposta popular quando se discute uma possível troca de Zach LaVine. Mas, no fim das contas, isso pode ser bem mais do que só um palpite de torcedor. A Califórnia tende a ser o destino favorito do jogador em uma eventual saída do Chicago Bulls. Segundo Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, os agentes do ala-armador querem colocá-lo ao lado de LeBron James e Anthony Davis.

“Especulações, realmente, ligam Chicago a equipes como Lakers e Raptors nos últimos dias. No entanto, várias fontes confirmam que os representantes de Zach querem que seja enviado para Los Angeles. Afinal, a Klutch Sports possui uma conhecida conexão com a franquia”, apurou o repórter. A agência de representação é liderada por Rich Paul, amigo de longa data e parceiro comercial de LeBron.

As possibilidades de troca do Lakers começam a ficar mais claras a partir dessa sexta-feira, pois seis jogadores tornam-se elegíveis para negócio. Trata-se de Jaxson Hayes, Taurean Prince, Cam Reddish, Christian Wood, Gabe Vincent e D’Angelo Russell. Esse último seria essencial para viabilizar uma transação porque possui salário de quase US$18 milhões potencialmente expirante.

“D’Angelo, a princípio, parece um nome obrigatório no negócio. Os outros especulados em um pacote seriam atletas como Rui Hachimura, Gabe Vincent e Austin Reaves. No entanto, os dois primeiros só vão ser elegíveis para troca a partir de 15 de janeiro. Austin, por sua vez, é uma presença bem improvável pela indisposição do Lakers em liberá-lo”, detalhou o jornalista.

Sem mercado

A troca de Zach LaVine, por enquanto, “esbarra” em um detalhe importante: a falta de interesse. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Bulls tem muita dificuldade para encontrar mercado para repassar o astro. Cowley confirmou junto a fontes dentro da organização que a informação é verídica. A situação não preocupa o time de Illinois porque a temporada ainda está em um estágio inicial.

“Arturas não encontra interesse por Zach no momento, mas isso ainda não seria visto como um problema. Afinal, existe muito tempo até a trade deadline. A janela só vai fechar em 08 de fevereiro e muita coisa pode acontecer nesse intervalo. No entanto, caso a situação de Zach arraste-se além desse prazo, a equipe vai ter que avaliar os seus planos”, explicou o repórter.

LaVine está contundido no momento, então não há nem fundamento em acelerar as negociações. Ao mesmo tempo, o tempo não é um aliado. “Esperar a offseason para buscar uma solução com mais tempo não parece ser uma opção viável. Um cenário em que as duas partes decidam seguir juntas no resto da temporada, por fim, é improvável”, completou Cowley.

Outras trocas

Zach LaVine é o maior alvo de rumores do Bulls – não só para o Lakers –, mas especula-se a troca de outros nomes também. Alex Caruso e DeMar DeRozan, em particular, ganham muita atenção do mercado. No entanto, para quem sonha em ter ambos no time, a expectativa não é a das melhores. Cowley garante que, nesse momento, só existe planos de negociação para LaVine.

“Por enquanto, não existe interesse em negociar Alex. A franquia, além disso, mantém a possibilidade aberta de acertar uma extensão de contrato com DeMar. Há conversas com os representantes do veterano. Arturas, por isso, pretende ver como os atletas que pode adquirir em uma troca por Zach vão funcionar com o elenco atual. Esse é o plano atual”, finalizou o jornalista.

