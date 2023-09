Segundo Woj, Blazers conversa sobre troca de Damian Lillard com vários times

De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Portland Trail Blazers intensificou seus esforços para conseguir uma troca para Damian Lillard antes do início da pré-temporada. Em participação no programa NBA Today, o jornalista garantiu que a franquia está com conversas abertas com várias equipes da NBA.

“Minha sensação é que o Blazers conversou muito mais com as equipes nos últimos 14 dias do que antes. E grande parte dessa postura é os treinos de pré-temporada estarem se aproximando. Então, esse é o próximo prazo deste processo. Mas acho que o que Portland está tentando fazer é ver como poderiam fechar acordos com várias equipes que lhes dariam os ativos que desejam”, comentou Woj.

O principal objetivo do Blazers, portanto, é envolver várias equipes na troca por Damian Lillard. Assim, é uma forma de conseguir boas escolhas de Draft e jovens jogadores. Ou seja, a franquia não descarta uma oferta que envolva algum veterano consolidado na liga. Por outro lado, quer um terceiro time envolvido para que obtenha os ativos desejados.

“Pode haver um time cujo melhor trunfo é um jogador veterano que não interessa aos Blazers. Mas há um terceiro time que pode querer absorver o contrato esse jogador e depois enviar algum jovem ou uma escolha de Draft para Portland”, completou.

A declaração de Woj, então, vai na contramão dos últimos rumores sobre a novela envolvendo Lillard. Isso porque acreditava-se que outras equipes, além do Miami Heat, estavam hesitantes em se envolverem no acordo. Dessa forma, pode ser uma tentativa do Blazers para aumentar seu poder de negociação com o time da Flórida.

Vale lembrar que a offseason do Heat parece travada pela possível troca de Lillard. Como resultado, a direção não busca outras opções no mercado. Então, Miami fez adições limitadas depois de perder Gabe Vincent, Max Strus e Victor Oladipo.

A informação de Woj, aliás, acontece após uma publicação polêmica do armador. Afinal, Lillard postou uma imagem sobre o Heat em suas redes sociais, mas logo apagou.

“Futura lenda do Heat @damianlillard em breve”. O armador republicou no Instagram, mas apagou pouco depois.

Por fim, de acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, a possível negociação pode incluir o pivô Jusuf Nurkic. Em uma publicação na quinta-feira, Marks informou que Lillard e Nurkic poderiam ir para o Heat.

Em contrapartida, Portland receberia Tyler Herro, Kyle Lowry, Nikola Jovic, Jaime Jaquez, duas escolhas de Draft, além de duas swaps. Ou seja, o Blazers teria direito de inverter as picks nos recrutamentos de 2028 e 2030.

