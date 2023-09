Veja quem a seleção brasileira pode enfrentar no pré-olímpico de basquete

O Brasil ficou sem vaga direta às Olimpíadas de Paris pela Copa do Mundo. Isso porque perdeu para a Letônia no domingo (3). Da mesma forma, o Canadá venceu a Espanha. O torneio garantia os dois melhores times das Américas na maior competição esportiva do planeta. No entanto, o sonho ainda não acabou. Agora, a seleção brasileira de basquete disputará um torneio qualificatório pré-olímpico.

Portanto, será a última chance de vermos o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024. Vale lembrar que a seleção já não participou dos últimos Jogos, em Tóquio 2020.

Para isso, a seleção brasileira de basquete disputará o pré-olímpico mundial. Então, vai brigar por uma das quatro vagas do torneio. Ao todo, serão 24 equipes na disputa. A competição acontecerá entre os dias 2 e 7 de julho de 2024. Serão duas sedes. Mas a FIBA ainda não divulgou quais países receberão as partidas decisivas. Espanha e Porto Rico despontam como favoritos.

Os Jogos Olímpicos contarão com 12 equipes participantes. Até agora, seis seleções já estão classificadas. São elas: Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Sudão do Sul. A França, por sua vez, entra como anfitriã do torneio.

Além das quatro vagas do pré-olímpico, outros dois times europeus se classificarão através da Copa do Mundo. Afinal, a competição garante seis times do continente para as Olimpíadas. Então, ainda há quatro equipes estão na disputa pelas duas vagas restantes. A Sérvia (que avançou à semifinal), Eslovênia, Alemanha e Letônia. As três últimas ainda se enfrentam, pelas quartas de final.

A Lituânia perdeu para os sérvios nas quartas. Da mesma forma, a Itália foi superada pelos EUA. Assim, ambas estarão no pré-olímpico. Ou seja, até agora, há 22 times confirmados.

A definição dos participantes no pré-olímpico, então, ocorre em duas etapas. A primeira foi uma disputa qualificatória com seleções que não disputaram a Copa do Mundo. Neste torneio, a Argentina foi derrotada para Bahamas. Assim, está fora das Olimpíadas de Paris. A segunda etapa é a inclusão dos eliminados do Mundial.

No Pré-Olímpico, as seleções serão divididas em quatro grupos de seis. A vaga é direta. Isso porque os melhores colocados de cada bloco se classificam para Paris 2024. Portanto, para o Brasil estar nas Olimpíadas, precisará vencer os adversários do seu grupo.

Confira os times classificados até agora para o qualificatório

FIBA África

Angola

Costa do Marfim

Camarões

Egito

FIBA Américas

Bahamas

Brasil

México

Porto Rico

República Dominicana

FIBA Ásia

Bahrein

Filipinas

Líbano

Nova Zelândia

FIBA Europa

Croácia

Espanha

Finlândia

Geórgia

Grécia

Itália

Lituânia

Motenegro

Polônia

Retrospecto brasileiro no Mundial

O Brasil ficou muito próximo da vaga Olímpica pela Copa do Mundo. Mesmo perdendo para a Letônia, poderia garantir vaga com uma possível derrota canadense. No duelo contra a Espanha, o time da América do Norte ficou atrás do placar até os dois minutos finais. Entretanto, conseguiu a virada.

Assim, o Canadá e os EUA garantiram as duas vagas das Américas pelo Mundial. Afinal, além do Brasil, outros dois times do continente foram eliminados. A República Dominicana era uma das candidatas. Mas perdeu os dois jogos na segunda rodada.

Da mesma forma, Porto Rico emergiu como candidato. Mas foi superado pela Itália. Então, também teria uma campanha inferior a do Brasil.

A seleção brasileira, comandada por Gustavo de Conti, foi bem no Mundial, mas terá de enfrentar o pré-olímpico de basquete para chegar até Paris-2024. Foram duas vitórias e uma derrota na primeira fase. O revés veio para os espanhóis, atuais campeões. Ainda assim, garantiu vaga na segunda rodada. A missão, então, seria mais difícil. Os adversários foram duas potências do torneio: Letônia e Canadá.

No primeiro duelo, contra os canadenses, uma grata surpresa. A seleção venceu um time recheado de astros da NBA. Então, se manteve vivo. No entanto, não foi páreo para o organizado time letão. Com o revés, terminou na 13ª posição geral.

