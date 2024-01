Seleção dos EUA prepara pré-lista de 40 nomes para Olimpíadas de Paris

A USA Basketball iniciou os trabalhos para tentar a conquista de mais uma medalha de ouro no basquete masculino. Segundo Joe Vardon, do site The Athletic, a federação já começou a preparar a pré-lista da seleção dos EUA para as Olimpíadas de Paris. Os contatos com os jogadores devem acontecer ainda nesse mês. Espera-se que, a princípio, essa primeira convocação tenha de 35 a 40 nomes.

“A USAB, em primeiro lugar, vai entrar em contato com os candidatos para formular a lista master. A maior parte dos atletas procurados deve ser veteranos de Jogos Olímpicos passados, bem como Copas do Mundo FIBA. Vários, mas nem todos, vão ser astros da liga. A organização ainda quer deixar espaço para jogadores que, eventualmente, não atendam esses requisitos”, contou Vardon.

Publicidade

Esse planejamento, para começar, já é uma mudança importante nos planos da seleção dos EUA. Afinal, nos últimos anos, o treinador Steve Kerr e o presidente da federação, Grant Hill, sinalizaram o fim das pré-listas. Assim, por extensão, também acabaria os períodos de treinos com cortes de atletas. A convocação da Copa do Mundo FIBA do ano passado, por exemplo, já havia sido feita de forma “direta”.

O que mudou a programação foi, acima de tudo, o amplo interesse na disputa em Paris. Jovens talentos, astros consolidados da liga e até veteranos “aposentados” da seleção, como LeBron James e Kevin Durant, manifestaram vontade de participar. Além disso, os estadunidenses ainda conseguiram o compromisso do atual MVP da liga, Joel Embiid, para os Jogos Olímpicos.

Publicidade

Leia mais sobre a USA Basketball

Nova estratégia

A estratégia da pré-lista havia sido abandonada por uma questão logística. A federação julgava que levar vários jogadores para Las Vegas para vários treinos e, logo depois, cortar a maioria não era positivo para ninguém. Por isso, a seleção dos EUA tinha uma proposta de trabalho diferente para as Olimpíadas de Paris. Eles não contavam, no entanto, com a comoção causada pela derrota na Copa do Mundo FIBA.

“Criar um grupo maior de finalistas permite, antes de tudo, manter um grande número de jogadores merecedores da convocação motivados. Ou melhor, mantém todos mais animados do que desencorajados diante do cenário competitivo. Em particular, depois das declarações públicas dos grandes astros da NBA”, explicou Vardon.

Publicidade

Mas, na verdade, a questão vai além disso. A pré-lista, afinal, significa ter a chance de definir os convocados com mais calma e analisar possíveis acontecimentos futuros. “A USAB também estimula um processo de ‘seleção natural’ entre os pré-convocados, que depende de vários fatores. Passa pelo desempenho dos playoffs e pela condição física dos atletas, por exemplo”, completou.

Comprometido

O que não mudou, por enquanto, é o entusiasmo de vários jogadores que estiveram na Copa do Mundo de seguir com a seleção. Apesar da decepção com o quarto lugar no campeonato, o elenco mostrou-se disposto a jogar em Paris-2024. Mikal Bridges foi um dos destaques daquele time e, após o torneio, comprometeu-se em seguir com a USA Basketball. Ele garante que mantém o compromisso.

Publicidade

“Eu só estou esperando para ver se um convite vem. Se vir, então ótimo. Mas não acho que tenha que pensar bastante nisso. Eu estou bem focado em recolocar o meu time no caminho das vitórias, ajudar o Nets. A minha mente não está nisso no momento, mas, certamente, estou interessado”, avisou o cestinha do Brooklyn Nets.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA