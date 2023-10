Sem Anthony Edwards, Timberwolves vence Mavericks em Abu Dhabi

Mesmo que sem Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves venceu o Dallas Mavericks na abertura da pré-temporada da NBA em 2023/24. O jogo que se realizou em Abu Dhabi nos Emirados Árabes, teve vitória de Minnesota por 111 a 99.

Edwards foi desfalque de última hora. Ele torceu o tornozelo em um dos últimos trabalhos da equipe antes do jogo. Nickeil Alexander-Walker ganhou então, seu lugar na equipe titular. Mas não se espera que isso seja algo grave. A ausência foi por precaução, de acordo com fontes da equipe. O Mavericks trouxe seus dois calouros de primeira rodada ao quinteto titular, Olivier Maxence-Prosper e Dereck Lively II. Entretanto, não foi o suficiente para vencer no primeiro jogo preparatório.

O primeiro quarto foi de domínio para o Timberwolves. A parcial acabou em 37 a 19, em um verdadeiro monólogo da equipe contra Dallas. Destaque para a diferença na produção de bolas de três, 6 a 0 no quesito. Karl-Anthony Towns e Alexander-Walker lideraram o absoluto controle do jogo nos primeiros 12 minutos. Luka Doncic, no entanto, foi bem com 14 pontos na parcial. Porém, seus companheiros somados, fizeram cinco.

A tônica do segundo quarto foi a mesma. O Mavericks até melhorou no ataque, com o esloveno atingindo 25 pontos antes do intervalo. Grant Williams também trouxe duas bolas de três e a equipe venceu a parcial por 30 a 29. No entanto, ataque de Minnesota segue se impondo sem maiores dificuldades. Towns e Gobert trabalharam bem, sobretudo, nos bloqueios, criando muitas vantagem para o time. Vantagem se sustentou e o Timberwolves foi ao intervalo vencendo por 66 a 49.

Porém, o cenário do jogo se alterou no terceiro quarto. Os texanos não voltaram com sua equipe titular, mas conseguiram grande impacto de reservas como Jaden Hardy, Josh Green e Dante Exum. Minnesota utilizou titulares até o meio do período, mas piorou em sua execução ofensiva. A vantagem chegou a cair para duas posses de bola. O pivô reserva da equipe, Naz Reid voltou a colocar as coisas nos trilhos no fim do quarto. Mesmo assim, o Mavericks venceu a parcial por quatro pontos. Mas Minnesota seguiu na frente por 87 a 74.

O último quarto teve poucas emoções. As equipes colocaram jogadores mais secundários ainda, em um placar que sempre se manteve controlado em favor de Minnesota. Por fim, Minnesota larga bem na pré-temporada, em jogo de destaque negativo para Kyrie Irving, muito mal no primeiro tempo. Mesmo com o desfalque de Anthony Edwards, Timberwolves venceu o Mavericks.

Dallas Mavericks 99 x 111 Minnesota Timberwolves

Destaques

Dallas

Luka Doncic: 25 pontos, cinco rebotes, 17 minutos

Jaden Hardy: 13 pontos, 20 minutos

Kyrie Irving: dois pontos, 1-6 nos arremessos, 14 minutos

Minnesota

Karl-Anthony Towns: 20 pontos, quatro rebotes, 17 minutos

Naz Reid: 16 pontos, sete rebotes, 17 minutos

Shake Milton: 12 pontos, quatro rebotes, 20 minutos

Luka Garza: 12 pontos, seis rebotes, dez minutos

Nickeil Alexander-Walker: 11 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, 22 minutos

